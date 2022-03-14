丘梓謙「蔥頭」再被網民惡意騷擾 姚焯菲鍾柔美牽涉在內 花姐出面撐鏡粉

ViuTV《全民造星》誕生的MIRROR與COLLAR，擁有海量粉絲，影響力甚大，最近在網上有自稱是「鏡粉」的網民，連環惡意騷擾丘梓謙「蔥頭」及《聲夢傳奇》姚焯菲的經理人，除出高價邀請「蔥頭」與日本的三上悠亞合作拍成人影片外，就連鍾柔美（Yumi）都被大整蠱，指她可提供另類服務。事態嚴重，唔知無綫今次有冇報警呢？