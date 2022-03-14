丘梓謙「蔥頭」再被網民惡意騷擾 姚焯菲鍾柔美牽涉在內 花姐出面撐鏡粉
丘梓謙「蔥頭」連環被騷擾
無綫在今年農歷新年期間，精挑細選組成「期間限定」的「Super Tiger」，成員之一的丘梓謙在《愛回家》中飾演「蔥頭」一角，人氣較高，因角色疑影射MIRROR人氣王姜濤而收到不少負評，組成男團「Super Tiger」後「蔥頭」透露曾被網民用粗口問候。近日騷亂行動再升級，有報道公開網上流傳多張自稱是MIRROR粉絲的網民，與丘梓謙經理人的對話截圖，對話極具滋擾性。
丘梓謙「蔥頭」被邀與三上悠亞合作
對話中，對方聲稱出價8萬元邀請「蔥頭」拍廣告外，又出價20萬元邀拍成人影片：「請他拍A片可以嗎？我們會打格仔，20萬也可以。三上悠亞也會來香港一個月，求你！他今次是男主角，真的考慮一下。」只見「蔥頭」丘梓謙經理人禮貌回覆：「不好意思，我們公司旗下的藝人是不會接拍這類片的。」
姚焯菲鍾柔美同被騷擾
報道指該名網民其後轉而騷擾姚焯菲Chantel的經理人，初時就話想為Chantel製作應援圖片，之後現晒形：「你有沒有XXChantel？」滋擾行動未就此停手，Chantel的經理人再收到短訊表示想邀請After Class拍衞生巾廣告，並要求對方提供廣細節及卡片以證身份時，該網民竟傳送一張惡搞Yumi鍾柔美的圖片，相中寫有「800元兩個小時」、「鴛鴦浴」等不雅用語，年僅15歲的Chantel及Yumi也受到牽連。
疑有人存心挑撥兩台
騷擾對話截圖流出後，因為背景圖更刻意用上姜濤的圖片，不少網民都質疑搞事者的「鏡粉」身份，並猜測或許有人想從中挑撥，假裝是「鏡粉」來搞事，挑起兩台的糾紛。根據第228章《簡易程序治罪條例》第20條「與電話、訊息或電報有關的罪行」，任何人使用電報、電話、無線電報或無線電話傳送任何令人厭惡、或不雅、淫褻或威脅性質的訊息，旨在對他人造成煩擾不便及不必要憂慮，可處罰款1,000元及監禁2個月。
兩台作出回應
由於事態嚴重，MIRROR經理人花姐很快就在社交網就事件作出回應：「我深信MIRROR同COLLAR Fans係唔會惡意滋擾任何人，我相信你們，大家不用擔心。」《聲夢》經理人就表示：「我和公司不能容忍此等持續性滋擾及侮辱行為，為保護年輕歌手藝人、員工安全，我們不排除採取進一步法律行動。」而丘梓謙「蔥頭」更難忍不斷的惡意滋擾，最後丘梓謙只能夠關閉社交網的留言功能。
丘梓謙被指影射姜濤
丘梓謙在《愛回家》中飾演「蔥頭」一角，因此為觀眾熟悉，有指他的角色刻意影射姜濤，收到不少網民負評。早前無綫組成期間限定的「Super Tiger」，丘梓謙是成員之一，再次成為網民的攻擊對象。
丘梓謙 網上被惡言攻擊
最近丘梓謙在社交網每次出po都惹來網民攻擊，不少都是惡意攻擊，日前他上載了與某網民的對話截圖，該網民留言：「唔好扮MIRROR啦，X你老母」、「X頭」、「祝你早日冚家X」，只見丘梓謙非常克制並回覆：「我哋會長命百歲」、「我哋冚家做地產就發啦」，又有人叫他返大灣區，鬧他不知所謂，他對留言處之泰然，仲以「Thank You」來回應，盡顯高EQ。
丘梓謙「蔥頭」已畀人鬧足一年
其實之前《東張西望》及《TVB娛樂新聞台》都分別訪問「Super Tiger」，對於外界的抨擊，「大師兄」羅天宇表示入娛樂圈前已想組男團，希望得到大家認同，「蔥頭」丘梓謙就說︰「已經畀人鬧足一年……來來去去都係嗰啲，所以無咩太大感覺，都係睇完之後笑下囉！」Super Tiger 十子更對住鏡頭大叫︰「希望可以正式出道！唔係唔畀機會我哋呀嘛？」
丘梓謙支持者表態
丘梓謙與一眾「Super Tiger」雖然在網上被攻擊，但他亦有不少支持者，甚至少被大讚處理負評非常得體。
事不宜遲，即欣賞咗佢哋嘅表演先：
評價好壞參半
據知，「Super Tiger」嘅排舞時間就只有4日半，當日他們在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸登場，分別唱跳表演了《青春有你》的主題曲《青春有你》以及《喜氣洋洋》。「Super Tiger」的舞步到底能否稱得上賞心悅目，就要睇個人喜好，不過好明顯舞步不齊整，加上全程咪嘴演出，場面的確有點尷尬。然而，「Super Tiger」在事後獲得不少討論道，尤其TVB將他們表演的片段放在YouTube後，網民的留言尤其激烈，當中不乏帶點取笑較嘲諷留味，例如「你不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「心情唔好，有朋友介紹我入嚟睇，佢話我睇完包笑到反艇」等等，當然亦都有唔少網民表示支持，認為很有新意、顏值夠高等等十分正面。
期間限定突然變長做長有？
當初講到明是「期間限定」，相信有不少人都認為「Super Tiger」的組成主要屬於娛賓，過埋農曆新年之後似乎就會面臨「解散」嘅命運，但豈料觀眾反應熱烈，TVB於是「添食」，近日還派出《東張西望》主持去做專訪，仲講到明話會「復活」，似乎TVB男團，真係有得諗！
C位羅天宇實現夢想
由始至於都企「Super Tiger」C位嘅羅天宇，有「女神收割機」之稱嘅佢當然不乏顏值，但原來近年靠演戲上位，啱啱仲拎埋「飛躍進步男藝員」嘅佢一直都有男團夢：「自己係入行前已經想成為男團，估唔到14年之後我有呢個機會。」而另一方面，前男團天堂鳥成員許俊豪就好大方咁話因為前組合解散咗，可以名正言順入新團咁話喎！
有網民認為佢哋可以仿效ERROR嘅做法，主要係帶「歡樂」畀觀眾：
睇埋10名成員嘅資料：
常見問題
丘梓謙「蔥頭」為何惹網民騷擾?
丘梓謙是無綫新年期間組成的「Super Tiger」的成員之一，近日在《愛回家》中飾演「蔥頭」一角，有指是影射MIRROR成員姜濤，因此…即睇詳情
丘梓謙「蔥頭」被邀請拍成人影片?
丘梓謙近日在IG透露受滋擾，對話中對方出價邀請「蔥頭」拍廣告外，又出價20萬與三上悠亞…即睇詳情
讀者留言