Super Tiger抄MIRROR惹負評《愛回家》蔥頭丘梓謙被爆粗問候 高EQ回應顯修養

近年香港特別興男團女團，除ViuTV《全民造星》誕生的MIRROR、P1X3L以及COLLAR之外，TVB都有《聲夢傳奇》四位學員組成的「After Class」，以及在農歷新年期間，精挑細選組成「期間限定」的「Super Tiger」。成員之一的丘梓謙在《愛回家》中飾演「蔥頭」一角，人氣較高，因角色疑影射MIRROR人氣王姜濤而收到不少負評，組成男團「Super Tiger」後更遭受人身攻擊，被網民用粗口問候。