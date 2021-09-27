星島CEO蕭世和將任無綫商務營運總經理 曾志偉躍升為無綫節目內容營運總經理

無綫電視今日公布高層管理人員新任命，包括曾志偉將躍升為節目內容營運總經理，及即將辭任星島集團行政總裁一職的蕭世和，將會加入無綫，並獲委任為商務營運總經理。

文：東方新地｜圖：蕭世和FB、新傳媒圖片、無綫影片截圖