星島CEO蕭世和將任無綫商務營運總經理 曾志偉躍升為無綫節目內容營運總經理
無綫電視今日公布高層管理人員新任命，包括曾志偉將躍升為節目內容營運總經理，及即將辭任星島集團行政總裁一職的蕭世和，將會加入無綫，並獲委任為商務營運總經理。
文：東方新地｜圖：蕭世和FB、新傳媒圖片、無綫影片截圖
蕭世和 下周一上任
蕭世和將於10月2日（本周六）正式辭任星島集團行政總裁一職，並會在10月4日（下周一）就任為無綫總經理（商務營運）。而曾志偉則獲委任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。
蕭世和是一位擁有超過30年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位，業績斐然。在加入無綫電視之前，他擔任星島新聞集團有限公司行政總裁和集團發行人。在新職位上，蕭先生將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。蕭世和將向行政委員會彙報。
曾志偉 創造多個熱門話題節目
曾志偉自今年一月重新加入無綫電視以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為本台的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。曾志偉升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容（綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。集團相信，憑藉曾先生的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。曾先生將向行政委員會彙報。