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42歲蕭亞軒「鼻子變形」再惹熱論 深夜IG拍片回應

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42歲蕭亞軒早前在高雄巨蛋舉行的第33屆金曲獎上，作為空降頒獎嘉賓登場。她身穿紅色大長裙，並穿了性感Deep V低胸上衣，十分之搶眼，不過42歲的蕭亞軒被發現又變樣，鼻頭更又高又尖，網友更嘲笑她「巫婆鼻」，更表示：「蕭亞軒的鼻子感覺快把螢幕戳爛了」，事後竟令她公開網上回應，以證自己清白。

蕭亞軒 第33屆金曲獎早前喺高雄巨蛋舉行，而好耐無公開露面嘅華語天后蕭亞軒Elva）驚喜空降頒獎典禮現場作為頒獎嘉賓，當日蕭亞軒身穿紅色大長裙，心口面前一個大Deep V露出美胸，十分之吸晴。
蕭亞軒（Elva）空降頒獎典禮現場作為頒獎嘉賓，當日蕭亞軒身穿紅色大長裙，並穿了性感Deep V低胸上衣。（圖片來源：YouTube＠GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）
蕭亞軒 蕭亞軒曾公開表示細個因為被舅父撞到個鼻，面上確實有因此做過手術。
蕭亞軒當日的紅裙造型（圖片來源：[email protected]

深夜IG拍片澄清自己無整容

蕭亞軒昨日於個人IG上一連貼出兩個限時動態，影片中她先用手指推鼻頭並向上擠壓鼻樑，以致額頭亦都有明顯皺褶，另一段動態中，蕭亞軒除了推鼻外亦有壓下巴，為推翻謠言不顧形象，更在帖文中寫「All nature babe」（純天然寶貝）同「Please stop the none senses and youself makes a scenes about how other ppl’s look.We are all beautiful. No matter what we have. Our parents love us. Just embrace it.」，表示「請不要對別人的外貌胡亂批評，無論我們擁有些什麼，我們都是美麗的，父母愛我們，接受它就好」強調不要對別人外貌指指點點，並要懂得愛自己。

蕭亞軒 蕭亞軒喺昨日個人IG上面一連Post出兩個限時動態，影片可見佢先用手指狂推鼻頭再向上擠壓鼻樑等位置，力道大到令鼻子變型，而且額頭亦都有明顯皺褶。
蕭亞軒昨日在個人IG上貼出兩個限時動態希望反擊外界謠言（圖片來源：[email protected]
蕭亞軒 蕭亞軒除咗推鼻仲加碼壓下巴，為咗推翻謠言絲毫唔在意自己形象。
蕭亞軒昨日在個人IG上貼出兩個限時動態希望反擊外界謠言（圖片來源：[email protected]

蕭亞軒外型變化有原因

上年2月17日，傳聞蕭亞軒突往台北醫學大學附設醫院的急症室，最後被證實是被自己的愛犬所咬，更住院接近2個月時間，臉部細胞更因此壞死。直到上年年底還未康復。此外，蕭亞軒因為小時候發生意外撞鼻，因此做過雙眼皮、打雷射、玻尿酸同肉毒桿菌等等的手術，因為臉部經常多災多難，才經常被網友指「唔同樣」。

蕭亞軒 蕭亞軒被愛犬所咬，照片中可見疤痕嚴重
蕭亞軒被愛犬所咬，照片中可見疤痕嚴重（圖片來源：[email protected]
蕭亞軒 上年年底仍然未康復（圖片來源：hsiaoelva
上年年底仍然未康復（圖片來源：hsiaoelva）

回顧蕭亞軒當年靚相：

蕭亞軒
（圖片來源：東方新地資料庫）
蕭亞軒
（圖片來源：東方新地資料庫）
蕭亞軒 2020年，蕭亞軒被咬傷前的樣子
2020年，蕭亞軒被咬傷前的樣子（圖片來源：微博）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected], YouTube＠GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節, 東方新地資料庫

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