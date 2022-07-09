42歲蕭亞軒「鼻子變形」再惹熱論 深夜IG拍片回應

42歲蕭亞軒早前在高雄巨蛋舉行的第33屆金曲獎上，作為空降頒獎嘉賓登場。她身穿紅色大長裙，並穿了性感Deep V低胸上衣，十分之搶眼，不過42歲的蕭亞軒被發現又變樣，鼻頭更又高又尖，網友更嘲笑她「巫婆鼻」，更表示：「蕭亞軒的鼻子感覺快把螢幕戳爛了」，事後竟令她公開網上回應，以證自己清白。