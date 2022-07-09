42歲蕭亞軒「鼻子變形」再惹熱論 深夜IG拍片回應
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42歲蕭亞軒早前在高雄巨蛋舉行的第33屆金曲獎上，作為空降頒獎嘉賓登場。她身穿紅色大長裙，並穿了性感Deep V低胸上衣，十分之搶眼，不過42歲的蕭亞軒被發現又變樣，鼻頭更又高又尖，網友更嘲笑她「巫婆鼻」，更表示：「蕭亞軒的鼻子感覺快把螢幕戳爛了」，事後竟令她公開網上回應，以證自己清白。
深夜IG拍片澄清自己無整容
蕭亞軒昨日於個人IG上一連貼出兩個限時動態，影片中她先用手指推鼻頭並向上擠壓鼻樑，以致額頭亦都有明顯皺褶，另一段動態中，蕭亞軒除了推鼻外亦有壓下巴，為推翻謠言不顧形象，更在帖文中寫「All nature babe」（純天然寶貝）同「Please stop the none senses and youself makes a scenes about how other ppl’s look.We are all beautiful. No matter what we have. Our parents love us. Just embrace it.」，表示「請不要對別人的外貌胡亂批評，無論我們擁有些什麼，我們都是美麗的，父母愛我們，接受它就好」強調不要對別人外貌指指點點，並要懂得愛自己。
蕭亞軒外型變化有原因
上年2月17日，傳聞蕭亞軒突往台北醫學大學附設醫院的急症室，最後被證實是被自己的愛犬所咬，更住院接近2個月時間，臉部細胞更因此壞死。直到上年年底還未康復。此外，蕭亞軒因為小時候發生意外撞鼻，因此做過雙眼皮、打雷射、玻尿酸同肉毒桿菌等等的手術，因為臉部經常多災多難，才經常被網友指「唔同樣」。
回顧蕭亞軒當年靚相：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected], YouTube＠GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節, 東方新地資料庫
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