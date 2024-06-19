「Gordon哥哥」蕭徽勇不獲續約離巢TVB 受訪公道為舊公司講好說話

去年TVB一度掀起裁員潮，多位配音員都不獲TVB續約，就連兩年前正式轉簽為配音員的綠葉王「Gordon哥哥」蕭徽勇都冇得留低，於年初結束與TVB的23年合作關係。蕭徽勇離巢後轉行揸的士，日前接受訪問開腔為TVB辯護，力撐TVB為一家好公司。

