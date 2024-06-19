「Gordon哥哥」蕭徽勇不獲續約離巢TVB 受訪公道為舊公司講好說話
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去年TVB一度掀起裁員潮，多位配音員都不獲TVB續約，就連兩年前正式轉簽為配音員的綠葉王「Gordon哥哥」蕭徽勇都冇得留低，於年初結束與TVB的23年合作關係。蕭徽勇離巢後轉行揸的士，日前接受訪問開腔為TVB辯護，力撐TVB為一家好公司。
蕭徽勇不獲續約離巢TVB 轉行揸的士
蕭徽勇今年年初在社交平台宣佈正式與TVB結束23年合作關係，並發文感謝TVB的養育之恩，叫一班網民都感到非常可惜。蕭徽勇日前接受訪問時，表示原先考的士牌照只為買個保險，到最後決定不續約TVB後，才正式轉行揸的士。
蕭徽勇訪問力撐TVB係好公司
當被問到會否對舊公司懷恨在心，蕭徽勇就連聲否認，指很慶幸自己能夠在TVB浸淫多年，無論幕前幕後都有機會邪獵過，對在外拍電影或配音都有幫助。就此，蕭徽勇真誠地表示感激TVB的栽培，並直指不明白為何離開就要鬧公司，自己就冇嘢鬧，反而認為公司係無辜的。
「綠葉王」蕭徽勇代表作超多
蕭徽勇在2001年參加第17期藝員訓練班加入TVB，除了擔任過兒童節目《放學ICU》的「Gordon哥哥」之外，在演戲方面亦飾演過多個經典綠葉角色，包括《十八年後的終極告白》的鬼仔強、《降魔的2.0》的士司機黃志龍等。蕭徽勇在2008年正式被調入配音組，更曾擔任《好聲好戲2》的評判。
蕭徽勇60日成功減去100磅
睇《放學ICU》大嘅小朋友個個見慣肥騰騰嘅哥頓哥哥，蕭徽勇曾經真係愈食愈肥，體重一度超過300磅，直至2017年中因為胃痛入院，發現血壓高到有機會中風，終於開始正視問題為身體健康而減肥。結果通過蔬果汁斷食餐單再加埋勤做gym，六十日成功減去100磅。
圖片來源：YouTube@HKPAG 香港演藝人協會、TVB、[email protected]