36歲蕭敬騰愛情長跑16年終開花結果 宣佈向大13年經理人求婚 （有片）

雖然最近台灣娛樂圈風波不斷，不過昨日（27日）終於有喜訊傳出喇，就係歌手蕭敬騰宣布求婚成功。外界一直傳出佢同合作多年嘅經理人林有慧相戀，不過多年來都一直未有直接承認。不過27號晚佢就喺社交平台發出震撼消息，宣佈已經向女友求婚成功，認真恭喜呀。