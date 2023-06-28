36歲蕭敬騰愛情長跑16年終開花結果 宣佈向大13年經理人求婚 （有片）
消息令大家都驚呆！求婚片段隨後曝光，當日是林有慧50歲的生日，蕭敬騰安排一眾親朋好友在大屋作見證。林有慧由門口一直被帶領上樓，沿途獲親友送上玫瑰花，林有慧還笑說這次求婚預算很高。當入到房內林有慧帶點緊張，不過見到穿上畢挺西裝的蕭敬騰，笑容消面，十分幸福。
蕭敬騰情深的對著林有慧說：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」然後蕭敬騰忍不住邊哭邊說：「MaMa，妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛妳。」最後在身後拿出戒指單膝下跪，高呼的說：「MaMa，妳願意嫁給我嗎？」林有慧立即作出回應：「我願意」。
求婚現場好友雲集，好似 周杰倫夫婦、賈靜雯夫婦、羅志祥等都有到賀見證感人一刻。
https://www.youtube.com/watch?v=0BmqBSJf1lY&t=1s
將來還有什麼演唱會值得留意？
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