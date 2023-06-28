蕭敬騰 林有慧

36歲蕭敬騰愛情長跑16年終開花結果 宣佈向大13年經理人求婚 （有片）

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雖然最近台灣娛樂圈風波不斷，不過昨日（27日）終於有喜訊傳出喇，就係歌手蕭敬騰宣布求婚成功。外界一直傳出佢同合作多年嘅經理人林有慧相戀，不過多年來都一直未有直接承認。不過27號晚佢就喺社交平台發出震撼消息，宣佈已經向女友求婚成功，認真恭喜呀。

蕭敬騰 林有慧 超幸福！
超幸福！（圖片來源：[email protected] jam_hsiao0330）

消息令大家都驚呆！求婚片段隨後曝光，當日是林有慧50歲的生日，蕭敬騰安排一眾親朋好友在大屋作見證。林有慧由門口一直被帶領上樓，沿途獲親友送上玫瑰花，林有慧還笑說這次求婚預算很高。當入到房內林有慧帶點緊張，不過見到穿上畢挺西裝的蕭敬騰，笑容消面，十分幸福。

蕭敬騰 林有慧 好多張二人合照照片！
好多張二人合照照片！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧 睇到好開心！
睇到好開心！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧 佢笑住同好友講大家都會50歲。
佢笑住同好友講大家都會50歲。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧 開始喊。
開始喊。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

蕭敬騰情深的對著林有慧說：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」然後蕭敬騰忍不住邊哭邊說：「MaMa，妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛妳。」最後在身後拿出戒指單膝下跪，高呼的說：「MaMa，妳願意嫁給我嗎？」林有慧立即作出回應：「我願意」。

蕭敬騰 林有慧
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
蕭敬騰 林有慧
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

求婚現場好友雲集，好似 周杰倫夫婦、賈靜雯夫婦、羅志祥等都有到賀見證感人一刻。

https://www.youtube.com/watch?v=0BmqBSJf1lY&t=1s

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撰文：東方新地圖片來源： jam_hsiao0330 TVB娛樂新聞台

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