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第一帶貨天后薇婭涉逃稅 瞞6億變罰13億 直播王國一夜被毀

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撰文：東方新地

內地的帶貨直播風氣昌盛，講到第一帶貨天后一定是薇婭(原名黃薇)，她曾創下單日成交額高達3.23億人民幣紀錄，不過日前她遇上極大麻煩，浙江省稅務局披露薇婭在19年至20年期間，逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。薇婭被依法處理，收到「天價罰單」需繳一共13.41億元 。

撰文：東方新地 圖片：YouTube影片截圖、小紅書@薇婭惊喜社

薇婭曾踏足演藝圈

36歲的薇婭原名黃薇，曾經加入演藝圈不過發展平平，早年索性轉型做時裝，16年再成為淘寶直播主持，靠口才以驚人的銷售能力在網上走紅，19年雙十一更創下「直播4,000萬人次觀看、成交30億人民幣」的紀錄，今年雙十一，薇婭一人帶貨更做出了「14小時銷售82億人民幣」的驚人成績，被封帶貨女王、直播一姐，並與另一位直播網紅李佳琦（今年雙十一預售成交額106億），成為直播帶貨的兩大紅牌。

36歲的薇婭是內地直播帶貨天后。(圖片來源：YouTube影片截圖)
36歲的薇婭是內地直播帶貨天后。(圖片來源：YouTube影片截圖)
薇婭幾乎日日做直播，成交額強勁。(圖片來源：小紅書@薇婭惊喜)
薇婭幾乎日日做直播，成交額強勁。(圖片來源：小紅書@薇婭惊喜)

一夜變成逃稅天后

可惜樹大招風，日前(20日)薇婭遭中國政府以逃稅罰款的名義，重罰13.41億人民幣，被指成為殺一儆百的犧牲者，新聞一出令全中國為之震撼，薇婭過去勵志的「帶貨王國」更是一夜被摧毀。薇婭最近一次直播是在12月19日進行，原定於12月20日晚的彩妝直播帶貨和12月21日的淘寶「年貨節」直播帶貨都被取消。同時，薇婭的淘寶直播間、微博、抖音等賬號亦被封禁。

薇婭被指乜都賣。(圖片來源：小紅書@薇婭惊喜)
薇婭被指乜都賣。(圖片來源：小紅書@薇婭惊喜)
薇婭被爆逃稅前不僅以「脫貧公益直播主」的勵志故事，成為中國政商界力捧、甚至邀上央視春晚的新時代創業典範。(圖片來源：微博圖片)
薇婭被爆逃稅前不僅以「脫貧公益直播主」的勵志故事，成為中國政商界力捧、甚至邀上央視春晚的新時代創業典範。(圖片來源：微博圖片)

限期繳款冇刑事責任

對於中國政府是否會對薇婭追究刑事責任？根據報道指，杭州市稅務局稽查局回應稱薇婭若能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若薇婭未能繳款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

薇婭過去亦有做善事。(圖片來源：Youtube影片截圖)
薇婭過去亦有做善事。(圖片來源：Youtube影片截圖)
粉絲多到要搞見面會。(圖片來源：YouTube影片截圖)
粉絲多到要搞見面會。(圖片來源：YouTube影片截圖)

夫婦先後公開道歉

薇婭與丈夫董海鋒創立謙尋文化公司，經營電商直播、網羅各大直播主到集團旗下，同時拓展與直播相關的生意，從產品批貨、物流運送、售後服務等通通包辦。事發後，薇婭在微博發致歉信，表示「在自查和調查過程中，我發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此我深感愧疚，在此向公眾道歉。」隨後，薇婭的丈夫董海鋒也發致歉信，解釋近幾年在稅務上並不專業，曾聘用第三方機構進行稅務統籌，後發現此類稅務統籌均存在問題並停用。

出事後薇婭在微博回應完全接受處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。不少網友質疑她為何明明收到政府多次提醒仍屢勸不改？（圖片來源：微博@薇婭）
出事後薇婭在微博回應完全接受處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。不少網友質疑她為何明明收到政府多次提醒仍屢勸不改？（圖片來源：微博@薇婭）
薇婭與老公先後公開致歉。(圖片來源：YouTube影片截圖)
薇婭與老公先後公開致歉。(圖片來源：YouTube影片截圖)

每日損失以億計算

據淘寶的資料顯示，薇婭的淘寶店粉絲數目為9,185萬，淘寶直播賬號亦有超過9,000萬粉絲。薇婭是謙尋文化的頭號主播，雖然公司旗下有50位主播，但整間公司對薇婭的依賴性強，隨住薇婭被封殺，她的直播王國暫時無法如常運行，無論是她抑或是公司，都造成極大的損失，粗略估計每日都損失過億人民幣。

薇婭有口才之餘，亦甚有領導才能。(圖片來源：YouTube影片截圖)
薇婭有口才之餘，亦甚有領導才能。(圖片來源：YouTube影片截圖)
公司以薇婭為首，現在因逃稅事件影響甚大。(圖片來源：YouTube影片截圖)
公司以薇婭為首，現在因逃稅事件影響甚大。(圖片來源：YouTube影片截圖)
薇婭每次直播賣貨動輒破億人民幣、以「帶貨女王」、「淘寶一姐」名揚全國甚至全球。（圖片來源：YouTube影片截圖）
薇婭每次直播賣貨動輒破億人民幣、以「帶貨女王」、「淘寶一姐」名揚全國甚至全球。（圖片來源：YouTube影片截圖）

傳聞係阿里巴巴第二有錢人

薇婭16年開始在淘寶直播打拚，曾創下不少銷售神話，例如她曾在直播8秒售出 100萬斤甜大米、牛仔褲1秒被搶5,000條，一年的成交額共27億人民幣等等，更有江湖傳聞指薇婭是阿里巴巴的第二有錢人。不過薇婭曾接受訪問講辛酸史，包括曾被女兒埋怨只為工作疏忽照顧，令薇婭非常難受，她更一時感觸在鏡頭前落淚。

薇婭近年把時間與心機都放在事業上，曾被女兒埋怨只顧賺錢。（圖片來源：微博）
薇婭近年把時間與心機都放在事業上，曾被女兒埋怨只顧賺錢。（圖片來源：微博）
薇婭曾在直播中喊住講心裡有點委屈，因為有時候女兒給她發短訊，她很想回去陪她，但回頭看到身邊的每個員工，她最終放了自己女兒的鴿子……（圖片來源：YouTube影片截圖）
薇婭曾在直播中喊住講心裡有點委屈，因為有時候女兒給她發短訊，她很想回去陪她，但回頭看到身邊的每個員工，她最終放了自己女兒的鴿子……（圖片來源：YouTube影片截圖）

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