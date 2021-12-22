第一帶貨天后薇婭涉逃稅 瞞6億變罰13億 直播王國一夜被毀

內地的帶貨直播風氣昌盛，講到第一帶貨天后一定是薇婭(原名黃薇)，她曾創下單日成交額高達3.23億人民幣紀錄，不過日前她遇上極大麻煩，浙江省稅務局披露薇婭在19年至20年期間，逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。薇婭被依法處理，收到「天價罰單」需繳一共13.41億元 。