第一帶貨天后薇婭涉逃稅 瞞6億變罰13億 直播王國一夜被毀
撰文：東方新地 圖片：YouTube影片截圖、小紅書@薇婭惊喜社
薇婭曾踏足演藝圈
36歲的薇婭原名黃薇，曾經加入演藝圈不過發展平平，早年索性轉型做時裝，16年再成為淘寶直播主持，靠口才以驚人的銷售能力在網上走紅，19年雙十一更創下「直播4,000萬人次觀看、成交30億人民幣」的紀錄，今年雙十一，薇婭一人帶貨更做出了「14小時銷售82億人民幣」的驚人成績，被封帶貨女王、直播一姐，並與另一位直播網紅李佳琦（今年雙十一預售成交額106億），成為直播帶貨的兩大紅牌。
一夜變成逃稅天后
可惜樹大招風，日前(20日)薇婭遭中國政府以逃稅罰款的名義，重罰13.41億人民幣，被指成為殺一儆百的犧牲者，新聞一出令全中國為之震撼，薇婭過去勵志的「帶貨王國」更是一夜被摧毀。薇婭最近一次直播是在12月19日進行，原定於12月20日晚的彩妝直播帶貨和12月21日的淘寶「年貨節」直播帶貨都被取消。同時，薇婭的淘寶直播間、微博、抖音等賬號亦被封禁。
限期繳款冇刑事責任
對於中國政府是否會對薇婭追究刑事責任？根據報道指，杭州市稅務局稽查局回應稱薇婭若能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若薇婭未能繳款，稅務機關將依法移送公安機關處理。
夫婦先後公開道歉
薇婭與丈夫董海鋒創立謙尋文化公司，經營電商直播、網羅各大直播主到集團旗下，同時拓展與直播相關的生意，從產品批貨、物流運送、售後服務等通通包辦。事發後，薇婭在微博發致歉信，表示「在自查和調查過程中，我發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此我深感愧疚，在此向公眾道歉。」隨後，薇婭的丈夫董海鋒也發致歉信，解釋近幾年在稅務上並不專業，曾聘用第三方機構進行稅務統籌，後發現此類稅務統籌均存在問題並停用。
每日損失以億計算
據淘寶的資料顯示，薇婭的淘寶店粉絲數目為9,185萬，淘寶直播賬號亦有超過9,000萬粉絲。薇婭是謙尋文化的頭號主播，雖然公司旗下有50位主播，但整間公司對薇婭的依賴性強，隨住薇婭被封殺，她的直播王國暫時無法如常運行，無論是她抑或是公司，都造成極大的損失，粗略估計每日都損失過億人民幣。
傳聞係阿里巴巴第二有錢人
薇婭16年開始在淘寶直播打拚，曾創下不少銷售神話，例如她曾在直播8秒售出 100萬斤甜大米、牛仔褲1秒被搶5,000條，一年的成交額共27億人民幣等等，更有江湖傳聞指薇婭是阿里巴巴的第二有錢人。不過薇婭曾接受訪問講辛酸史，包括曾被女兒埋怨只為工作疏忽照顧，令薇婭非常難受，她更一時感觸在鏡頭前落淚。