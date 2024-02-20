33歲薔薔花7萬元遊日帶媽媽試玩「陪睡服務」 男方勁壞壞愈摸愈興奮
台女星薔薔花7萬日元親身試陪睡服務
薔薔早前到日本旅行，因聽聞日本有不少奇怪服務，因而帶同精通日語的媽媽一同到日本體驗3大特殊服務，包括「出租胖子」、「陪睡服務」和「拭淚帥哥」。而當中最突出的服務更是「陪睡服務」，她們今次選了7萬日元（約3千7港元）的套餐，29歲的陪睡員到達時更會帶經理助理陪同上門。薔薔看到陪睡員後旋即體驗服務，起初他看到身穿短裙黑絲的薔薔時，已坐得相當貼近並會一邊拖著她的手。二人睡到床上後，男生旋即用手不停在她的身上遊走、撫摸大腿及在耳邊吹風、親臉。
陪睡男愈摸愈興奮
後來，說明不會有進激的親密行為的男生，突然雙手不停在薔薔的雙峰遊走，一邊笑著說「KAWAII（很可愛）」，更用手拖著薔薔，令她露出一副陶醉的樣子。後來工作人員全體離開房間後，二人更是親密，親嘴之餘，男方更脫去上衣，雙手在被窩內不停郁動，薔薔更指「他在摸我XX啦」。而據陪睡員的經理人指，陪睡員是一個很能夠控制自己的人，不會採用一些「進擊」又不會控制自己的人。薔薔再用英文問道「so you can XXX with me？」、「if I want, you want?」，陪睡員即表示「YES」。
媽媽出擊享用陪睡員 專業服務依然面不改容
後來換來了薔薔的媽媽上床，陪睡員即吹她的耳朵、親臉龐、拖手等，令媽媽笑得合不攏嘴，陪睡員更是睡得相當「迷濛樣」。然而，她在床上問陪睡員副底為何入行，他則指自己18歲就入行，陪過了接近一千名客人，還是首次遇上「母女丼」。後來再換另外2名女生上床，陪睡員即不斷摸著其中一名女生的雙峰，令一眾女生試後感都指：「網上寫得很正經，但感覺上這位陪睡員都是可以壞壞的」。
網民：陪睡員那段真的太荒謬
不少網民看完影片後都留言指「陪睡員那段我從頭笑到尾真的太荒謬」、「是女生服務他還是他服務女生啊」、「感覺爽到第2個陪睡員欸，他應該付錢才對」、「陪睡員根本就是想睡人家吧」、「一點都不單純呢」。
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