33歲薔薔花7萬元遊日帶媽媽試玩「陪睡服務」 男方勁壞壞愈摸愈興奮

33歲台灣女星薔薔經常在YouTube拍片分享有趣的旅遊經歷，其頻道至今吸引多達58萬名粉絲。近日薔薔帶媽媽及拍攝團隊前往日本旅遊，並體驗了3項特色的日本服務，其中一項竟然是「陪睡服務」，睇到網民嘩嘩聲……