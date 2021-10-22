陳法拉前夫｜薛世恒娶圈外女友Cherie 低調行禮僅50位親友出席

薛世恒（Daniel）今日與圈外女友Cherie，在半島酒店舉行簡單而隆重的婚禮，兩人在雙方父母及親友見證下，註冊簽紙一刻，一對新人既興奮又感動。

文：東方新地 ｜圖：大會提供圖片、[email protected]、東方新地資料庫