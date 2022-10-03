41歲薛凱琪五官「再升級」變陌生人 濾鏡太勁睇到網民搲爆頭：邊位啊！
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近年長駐內地發展的薛凱琪（Fiona）活躍更新社交平台，薛凱琪近日上載一段自拍短片，卻被網民指她的「網紅臉」再次升級，紛紛表示現在的薛凱琪「非常陌生」。
薛凱琪新自拍被指「網紅臉」又出事
今年41歲的薛凱琪近年北上發展，近年一直被網民指容貌變化大，與內地一般網紅撞樣。近日她再次在社交平台上傳一段自拍短片，短片中可見她手持公仔，於鏡頭前不停扮可愛。片中的薛凱琪化足濃妝加上又開行濾鏡，與大家原本認識的薛凱琪完全兩個樣，直頭變咗做外國人咁款！
薛凱琪多次被指外貌升級
薛凱琪已經不是第一次被外界質疑「變樣」，早前她亦在社交平台上傳了一輯身穿白色長裙，頭戴大蝴蝶頭飾的近照。當時一度被網民留言洗板指薛凱琪已經面目全非，大家都表示非常懷念當年包包面的薛凱琪，甚至有指薛凱琪變臉後與范冰冰撞樣，令人完全認唔到佢。
北上發展後日漸消瘦令人憂心
雖然因為外貌因為濾鏡和濃妝多次出事，但網民依然十分關心薛凱琪，表示北上發展後日漸消瘦的薛凱琪令人十分憂心。薛凱琪聽到網民的聲音後，早前在社交平台上宣佈自己正在努力增肥，獲一班網民支持。
《乘風破浪3》中爆喊曾一度犯眾憎
自《乘風破浪3》開播至今，薛凱琪幾乎每集都喊。有網友嘲諷集集都爆喊的她「演技大爆發」。有集薛凱琪因為被要求轉組而喊到面容扭曲，不停抽搐，令一班出演者都感到十分為難。有網民認為薛凱琪已經40歲仍像小孩：「哭成這樣我真的很不理解 」，「40歳人像小孩那樣哭着說不要，真的很不成熟的表現。又不是要淘汰她，有必要這樣嗎？這麼小的事就哭，膝蓋痛也哭。」、「40歲的人裂嘴爆哭，好感即刻降至零！」