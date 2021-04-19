薛凱琪激罕性感拍「變臉照」 獲網友大讚凍齡女神
今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！
文：東方新地｜圖：薛凱琪IG
薛凱琪 著小背心性感搖擺
自言心情靚爆的薛凱琪（Fiona）日前在社交網嘗試用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，在其中一輯玩「變臉」的影片中，Fiona更罕有地著住一身綠色性感小背心，並不斷隨著音樂搖擺及嘗試做出各種古靈精怪的表情。
網友讚愈來愈年輕
有不少網友大讚Fiona「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」，亦有網友話睇完她的「變臉照」後「開心晒」！
Fiona在該post中連拍兩段片，都係用四格定鏡影片Filter來拍攝自己的「變臉照」。
向粉絲派心心
Fiona又在相片的caption中留言說：「When you are happy……show it. P.s. 心形那張完全失敗。」
有不少網友追問她用甚麼App影出這個效果，Fiona都好有耐性逐一回覆話只係「ig story filter only」！
孖陳家樂拍床戲
此外Fiona有份演出的抗疫片《總是有愛在隔離》近日正在上映，Fiona在片中飾演「格尼酒店」服務員，睇預告片似乎同飾演「格尼酒店」經理的陳家樂有床戲？