薛凱琪激罕性感拍「變臉照」 獲網友大讚凍齡女神

今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！

文：東方新地｜圖：薛凱琪IG