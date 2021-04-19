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薛凱琪激罕性感拍「變臉照」 獲網友大讚凍齡女神

東方新地 - 娛聞

今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！

文：東方新地｜圖：薛凱琪IG

薛凱琪 著小背心性感搖擺

自言心情靚爆的薛凱琪（Fiona）日前在社交網嘗試用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，在其中一輯玩「變臉」的影片中，Fiona更罕有地著住一身綠色性感小背心，並不斷隨著音樂搖擺及嘗試做出各種古靈精怪的表情。

薛凱琪
著小背心＋咬唇嘅Fiona。
薛凱琪
做鬼臉。

網友讚愈來愈年輕

有不少網友大讚Fiona「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」，亦有網友話睇完她的「變臉照」後「開心晒」！

薛凱琪
擺出種古靈精怪表情。
薛凱琪
仲有嘟嘴。

Fiona在該post中連拍兩段片，都係用四格定鏡影片Filter來拍攝自己的「變臉照」。

薛凱琪
大送飛吻。
薛凱琪
另一段影片中第一張就係Fiona擘大口＋高潮眼Look。

向粉絲派心心

Fiona又在相片的caption中留言說：「When you are happy……show it. P.s. 心形那張完全失敗。」

薛凱琪
試圖定格心形手勢。
薛凱琪
不過在最後定鏡一刻都係失敗咗，Keep唔住個心形手勢。

有不少網友追問她用甚麼App影出這個效果，Fiona都好有耐性逐一回覆話只係「ig story filter only」！

薛凱琪
變咗喪笑Mode。
薛凱琪
同埋最後都係回歸鬼臉Look。

孖陳家樂拍床戲

此外Fiona有份演出的抗疫片《總是有愛在隔離》近日正在上映，Fiona在片中飾演「格尼酒店」服務員，睇預告片似乎同飾演「格尼酒店」經理的陳家樂有床戲？

《總是有愛在隔離》薛凱琪、陳家樂。
《總是有愛在隔離》薛凱琪、陳家樂。

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