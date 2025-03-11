盤點薛凱琪5段感情史 位位大有來頭 仲曾被傳與呢位富二代秘婚！

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43歲薛凱琪（Fiona）2003年出道至今推出過唔少作品，不過網民除咗對Fiona嘅作品感興趣之外，其實對佢嘅感情史都同樣好奇。薛凱琪2022年上王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》時，曾透露入行17年來有過四段年計以上的戀情，不過對感情事十分低調嘅Fiona就甚少談及自己嘅情史，以下將會為大家盤點5段薛凱琪個緋聞……

2005年 為房祖名背負「第三者」罪名

薛凱琪2005年時因與房祖名合作拍攝電影《早熟》而傳出緋聞，當時二人在公共場合表現親暱因而被大眾認為二人默認戀情，有指房祖名更因此與女友戴佩妮分手，而薛凱琪亦隨即背負「第三者」之罪名。雖然二人在公眾場合表現恩愛，但是房祖名周不時被影到去蘭桂坊認識其他女性，有傳薛凱琪為了刺激房祖名特意與富二代黃敏豪傳出緋聞，可惜這刺激對房祖名沒有作用，反而房祖名主動提出分手，更在事後爆出薛凱琪不少負面新聞，指女方大話連篇、經常勾引男人等，隨即令薛凱琪形象插水。

薛凱琪 感情史 薛凱琪2005年時因與房祖名合作拍攝電影《早熟》而傳出緋聞。（圖片來源：電影《早熟》劇照）
薛凱琪2005年時因與房祖名合作拍攝電影《早熟》而傳出緋聞。（圖片來源：電影《早熟》劇照）
薛凱琪 感情史 薛凱琪更因房祖名與女友戴佩妮分手而背負「第三者」之罪名。（圖片來源：電影《早熟》劇照）
薛凱琪更因房祖名與女友戴佩妮分手而背負「第三者」之罪名。（圖片來源：電影《早熟》劇照）

2006年 與方大同「友達以上，戀人未滿」

薛凱琪在入行初期曾深受情緒病困擾，有段時間她會不由自主地流淚：「我會瘋狂哭泣，但卻是沒有表情的，只是眼淚不斷滴落。」在她人生低潮的時候，正是方大同陪伴她走過這段艱難的時光，更親手將她從自殺的邊緣救回來。2012年，薛凱琪在演唱會出與方大同合唱了《不要愛我》一曲，似乎是暗示眾人二人不可能發展成情侶。而薛凱琪就曾在王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》中談及與方大同嘅感情事，她提到自己與方大同互相陪伴20年，一直都保持住「友達以上，戀人未滿」的關係。

薛凱琪 感情史 薛凱琪自爆曾有自殺念頭，不過被方大同救回。（圖片來源：東方新地）
薛凱琪自爆曾有自殺念頭，不過被方大同救回。（圖片來源：東方新地）
薛凱琪 感情史 薛凱琪與方大同的友情深厚，兩人被視為「友達以上，戀人未滿」的典範。（圖片來源：網上圖片）
薛凱琪與方大同的友情深厚，兩人被視為「友達以上，戀人未滿」的典範。（圖片來源：網上圖片）

2009年 被指秘撻澳門酒店高層Reggie Martin

身為澳門酒店高層的Reggie，不僅跟圈中人稔熟，更是「集郵」聖手，2009年薛凱琪到澳門拍《分手說愛你》認識，隨即被傳拍拖，不時被拍到與Reggie港澳兩地食飯睇戲腳底按摩，更有指二人在威尼斯人酒店包有長房密會。不過一向對戀情三緘其口的Fiona，死口唔認，強調跟Reggie只是好朋友。直至2012年8月，2R的Race（黄婉伶）與向佐分手，重回市場，9月中就被拍到與Reggie在中環Sevva撐枱腳，再到Armani Prive飲嘢直落，飲大兩杯，一向進取的Race更為Reggie掃背！有指Reggie偷食Race，激嬲阿Fi！有冇暗中維繫「友誼」，着實不得而知。

薛凱琪 感情史 薛凱琪2009年與Reggie Martin傳出緋聞，更一度成為娛樂新聞的頭條。（圖片來源：ig@reggiemartin10）
薛凱琪2009年與Reggie Martin傳出緋聞，更一度成為娛樂新聞的頭條。（圖片來源：ig@reggiemartin10）
薛凱琪 感情史 不過隨後就有指Reggie Martin偷食Race（黄婉伶），令薛凱琪嬲爆斬纜！（圖片來源：ig@reggiemartin10）
不過隨後就有指Reggie Martin偷食Race（黄婉伶），令薛凱琪嬲爆斬纜！（圖片來源：ig@reggiemartin10）

2016年 唔落閘與圈外富二代鄧浩基緋聞

薛凱琪於2016年曾傳出與圈外富二代鄧浩基（Byron）秘戀3年，2人亦被多次影到於酒店約會同睇戲，甚至更在2017年傳出2人已經秘婚，兼薛凱琪住入鄧浩基在陽明山莊的豪宅嘅傳言。雖然薛凱琪對傳言就表示否認，不過就稱「日後事永遠有機會發生」，並未確切拒絕日後與對方有任何發展機會。

薛凱琪 感情史 薛凱琪於2016年曾傳出與圈外富二代鄧浩基（Byron）秘戀3年，雖然Fiona否認2人秘婚嘅傳言，但係就並未落閘拒絕對方。（圖片來源：網上圖片）
薛凱琪於2016年曾傳出與圈外富二代鄧浩基（Byron）秘戀3年，雖然Fiona否認2人秘婚嘅傳言，但係就並未落閘拒絕對方。（圖片來源：網上圖片）

2024年 北京孖神秘黑衫男撐枱腳

薛凱琪於去年被網民影在北京三里屯與一位黑衫紋身男一同吃火鍋，並指男方對薛凱琪呵護備至，因此引發戀情猜測。從網民分享嘅照片中，該男子亦貼心幫薛凱琪調醬料，兩人互動親密，但薛凱琪對此就未作出任何回應。

薛凱琪 感情史 薛凱琪於去年被網民影在北京三里屯與一位黑衫紋身男一同吃火鍋。（圖片來源：網上圖片）
薛凱琪於去年被網民影在北京三里屯與一位黑衫紋身男一同吃火鍋。（圖片來源：網上圖片）
薛凱琪 感情史 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

撰文：東方新地圖片來源：電影《早熟》劇照、東方新地、網上圖片、ig@reggiemartin10、資料或影片來源：原文刊於新假期

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