盤點薛凱琪5段感情史 位位大有來頭 仲曾被傳與呢位富二代秘婚！
2005年 為房祖名背負「第三者」罪名
薛凱琪2005年時因與房祖名合作拍攝電影《早熟》而傳出緋聞，當時二人在公共場合表現親暱因而被大眾認為二人默認戀情，有指房祖名更因此與女友戴佩妮分手，而薛凱琪亦隨即背負「第三者」之罪名。雖然二人在公眾場合表現恩愛，但是房祖名周不時被影到去蘭桂坊認識其他女性，有傳薛凱琪為了刺激房祖名特意與富二代黃敏豪傳出緋聞，可惜這刺激對房祖名沒有作用，反而房祖名主動提出分手，更在事後爆出薛凱琪不少負面新聞，指女方大話連篇、經常勾引男人等，隨即令薛凱琪形象插水。
2006年 與方大同「友達以上，戀人未滿」
薛凱琪在入行初期曾深受情緒病困擾，有段時間她會不由自主地流淚：「我會瘋狂哭泣，但卻是沒有表情的，只是眼淚不斷滴落。」在她人生低潮的時候，正是方大同陪伴她走過這段艱難的時光，更親手將她從自殺的邊緣救回來。2012年，薛凱琪在演唱會出與方大同合唱了《不要愛我》一曲，似乎是暗示眾人二人不可能發展成情侶。而薛凱琪就曾在王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》中談及與方大同嘅感情事，她提到自己與方大同互相陪伴20年，一直都保持住「友達以上，戀人未滿」的關係。
2009年 被指秘撻澳門酒店高層Reggie Martin
身為澳門酒店高層的Reggie，不僅跟圈中人稔熟，更是「集郵」聖手，2009年薛凱琪到澳門拍《分手說愛你》認識，隨即被傳拍拖，不時被拍到與Reggie港澳兩地食飯睇戲腳底按摩，更有指二人在威尼斯人酒店包有長房密會。不過一向對戀情三緘其口的Fiona，死口唔認，強調跟Reggie只是好朋友。直至2012年8月，2R的Race（黄婉伶）與向佐分手，重回市場，9月中就被拍到與Reggie在中環Sevva撐枱腳，再到Armani Prive飲嘢直落，飲大兩杯，一向進取的Race更為Reggie掃背！有指Reggie偷食Race，激嬲阿Fi！有冇暗中維繫「友誼」，着實不得而知。
2016年 唔落閘與圈外富二代鄧浩基緋聞
薛凱琪於2016年曾傳出與圈外富二代鄧浩基（Byron）秘戀3年，2人亦被多次影到於酒店約會同睇戲，甚至更在2017年傳出2人已經秘婚，兼薛凱琪住入鄧浩基在陽明山莊的豪宅嘅傳言。雖然薛凱琪對傳言就表示否認，不過就稱「日後事永遠有機會發生」，並未確切拒絕日後與對方有任何發展機會。
2024年 北京孖神秘黑衫男撐枱腳
薛凱琪於去年被網民影在北京三里屯與一位黑衫紋身男一同吃火鍋，並指男方對薛凱琪呵護備至，因此引發戀情猜測。從網民分享嘅照片中，該男子亦貼心幫薛凱琪調醬料，兩人互動親密，但薛凱琪對此就未作出任何回應。