盤點薛凱琪5段感情史 位位大有來頭 仲曾被傳與呢位富二代秘婚！

43歲薛凱琪（Fiona）2003年出道至今推出過唔少作品，不過網民除咗對Fiona嘅作品感興趣之外，其實對佢嘅感情史都同樣好奇。薛凱琪2022年上王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》時，曾透露入行17年來有過四段年計以上的戀情，不過對感情事十分低調嘅Fiona就甚少談及自己嘅情史，以下將會為大家盤點5段薛凱琪個緋聞……