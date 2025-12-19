44歲人氣女星年會性感演出 暴瘦胸口現肋骨 網民憂心
44歲薛凱琪近日現身內地公司年會擔任表演嘉賓，穿上色彩斑斕的超短裙大騷身材，低胸剪裁配合性感造型引起熱議。然而有觀眾拍下近距離片段，發現她瘦到胸口肋骨清晰可見，令人擔心其身體狀況。今年2月好友方大同突然離世後，薛凱琪曾透露抑鬱症有復發跡象，夜裡經常爆喊至呼吸困難，如今暴瘦身形更添外界憂慮。
薛凱琪年會性感演出胸口現肋骨
近日網上流傳薛凱琪在內地公司年會表演的片段，她身穿貼身短裙，低胸設計大騷本錢，又露出一雙美腿，十分敬業。表演期間薛凱琪見到觀眾舉機拍攝，更特意彎腰與對方合照炒熱氣氛，又扭又跳狀態保持不錯。不過有人拍下她的近距離影片，清楚見到薛凱琪瘦到心口位置的肋骨輪廓明顯，「紙片人」身形再次引起關注。網民看到片段後不禁留言表示擔心，直言「好瘦」，質疑其身體健康狀況。
好友方大同離世後抑鬱症復發
薛凱琪今年經歷重大打擊，2月時與她感情極好的唱作人方大同突然離世，令她深受打擊。她接受央視訪問時坦承抑鬱症有復發跡象，透露接受心理輔導的過程：「告訴自己晚上可以哭，但不能痛哭，有時哭到睡著，醒來後也在哭泣，也發現自己哭到呼吸困難過。」薛凱琪的身形向來瘦削，但好友離世後情緒低落，「紙片人」身形變得更加明顯，加上近日年會表演時胸口肋骨清晰可見，令外界更加擔心她的身心狀況。
44歲仍保持少女感獲封最後少女
薛凱琪近年長駐內地工作，人氣保持平穩，更因其不老凍齡的「嬰兒臉」，獲封「香港最後一個少女」。儘管已經44歲，但她的外表依然保持少女感，令不少人驚艷其凍齡能力。在年會表演片段中，也有網民詢問她的真實年齡，可見其外表確實比實際年齡年輕。然而這次性感造型卻引來不少爭議，有人認為她在這個年紀仍然以性感路線示人並不合適。
網民狠批造型不合年齡惹爭議
薛凱琪的年會表演造型在網上引起兩極化反應，支持者讚賞她的敬業精神和凍齡外表，但批評聲音更為強烈。有網民直言「後生時唔性感，老左先黎料」，質疑她為何在這個年紀才走性感路線。另有人批評「40+係做呢D嘢」，認為她的表演風格不符合年齡。更有網民以「酒廊feel」、「廟街賣唱」等字眼形容她的表演，認為格調不高。不過也有粉絲力撐，稱她為「最後一位少女」，認為她有權選擇自己的表演風格。
圖片來源：小紅書、微博@方大同、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期