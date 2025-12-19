44歲人氣女星年會性感演出 暴瘦胸口現肋骨 網民憂心

44歲薛凱琪近日現身內地公司年會擔任表演嘉賓，穿上色彩斑斕的超短裙大騷身材，低胸剪裁配合性感造型引起熱議。然而有觀眾拍下近距離片段，發現她瘦到胸口肋骨清晰可見，令人擔心其身體狀況。今年2月好友方大同突然離世後，薛凱琪曾透露抑鬱症有復發跡象，夜裡經常爆喊至呼吸困難，如今暴瘦身形更添外界憂慮。