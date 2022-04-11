薛凱琪

40歲薛凱琪面目全非撞樣范冰冰 回應網民要求「還原靚靚」做返自己

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出道近廿年，現時40歲的薛凱琪（Fiona），當年憑甜美外表吸引不少粉絲，火速成為宅男女神。近年薛凱琪北上發展，樣貌被指與出道時判若兩人，薛凱琪近日上載最新靚相，被網民瘋狂洗版指變到似范冰冰，見到偶像面目全非，不少薛粉都話想要返舊時的薛凱琪。

薛凱琪 薛凱琪po新相被指打扮似內地網紅。
薛凱琪po新相被指打扮似內地網紅。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 大家仲認唔認得呢個薛凱琪？
大家仲認唔認得呢個薛凱琪？（圖片來源：[email protected]

薛凱琪po新相換新裝

北上發展多年的薛凱琪，原來已一年未返過香港，她在社交網上載了一輯最新近照，夏天未到已換新裝的薛凱琪，成個Look唔同晒，似足內地網紅打扮，頭上掛了一個大蝴蝶頭飾，更增添一分娘味。

薛凱琪 側面的薛凱琪。
側面的薛凱琪。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 薛凱琪的新Look似乎不太討好。
薛凱琪的新Look似乎不太討好。（圖片來源：[email protected]

薛凱琪再Post靚樣反擊？

事隔幾日，薛凱琪似乎都收到網民嘅意見，立即再分享一輯靚樣新相！對比之下，新相的巴薛凱琪可以話係「還原靚靚」，網民不需要再靠她臉上粒癦去辨識是否認錯人，紛紛留言「終於認得返你」、「始終喜歡最原本的你」、「呢個合理好多」等等！

薛凱琪
（圖片來源：[email protected]
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薛凱琪過份纖瘦令人擔心

薛凱琪除了一身打扮被品頭論足，其身形更愈見消瘦，網民紛紛留言表示現在的薛凱琪已面目全非又太瘦，大家都好懷念以前包包面帶點Baby Fat的薛凱琪，以前靚好多，更有網民坦言根本認唔出相中人就是薛凱琪，仲話同范冰冰撞樣。

薛凱琪 有網民表示Fiona的最新自拍與台灣Youtuber 「白痴公主 」撞面。
有網民表示Fiona的最新自拍與台灣Youtuber 「白痴公主 」撞面。（圖片來源：白痴公主 ）

網民：已經認唔到了！

薛凱琪
（圖片來源：[email protected]
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硬膠薛凱琪 驚嚇大細面

出身小康、事業心一直不算重的薛凱琪，2012年不惜背負「反骨」之名、離巢由出道起一手捧紅她的華納唱片，跳槽黃柏高（Paco）旗下的太陽娛樂文化；全因既要供養已離婚的父母兩頭住家，又要肩負患心臟病的父親龐大的醫療費，事業上再衝刺，容貌亦與時並進增值！本刊發現Fiona由出道時的可愛pizza面驚變硬膠歪V面！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
07年飽滿pizza面 – Fiona本身樣貌可愛標緻， 雖有pizza面， 但感覺甜美自然。而在大眼仔輔助及極力瞪大眼情況下，雙目有神，符合面形比例。
重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
04年 細眼野性——Fiona以往要靠黐雙眼皮膠紙及濃厚假睫毛幫手，但其實感覺野性，未算太微絲細眼；而包面比例亦勻稱。
重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
11年 膠兜初現——膚質有彈性而自然符合真實齡兼算麗天生。不過下巴膠兜卻靜靜起革命！

歲月催人 臨急變臉博翻身

薛凱琪出道時憑甜美樣貌、聲線以及一首冇得輸K歌《奇洛李維斯回信》爆紅，然而其後無以為繼，多年來斷斷續續拍勻電影、電視甚至遠走內地，雖未至於在娛圈消失，但相比起跟房祖名、方大同甚至黑人賭場高層的緋聞，戀聞比事業發展更具可觀性！不過向來食飽唔憂米的她，年前先後遭逢父母離異及老父患病等巨變，萬千寵愛小公主頓變家庭經濟支柱，肩膊千斤重，不得不開竅振作加把勁！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
13年歪V蠟像——蠟化笑唔出，皮膚硬繃繃、紋都冇條，神情怪異，唇形欠自然⋯⋯
重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
鬼婆木偶鼻——扁鼻驚變鬼婆木偶鼻，跟娃娃面完全不匹配，兼且有欠自然； 膠兜下巴——側面下巴呈膠兜狀，有如變換了國籍。

七三面遮掩

歲月催人，中女臨急博翻身，改良外形加強競爭力着實無可厚非，可惜執靚執上癮急於求成，過度精益求精的最終惡果，是令五官、面形蠟化，輪廓深邃， 下巴愈變愈尖，有違自然常理之餘，更可怕是一張對稱pizza面慘變大細邊！

據知當事人亦驚覺出事，出活動也以七、三面遷就鏡頭意圖蒙混遮掩，並已迅速度期尋求高人急救，希望施法術還原，認真攞嚟搞！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
面露碗形——面部硬膠情況明顯，說話時顴骨與上唇竟露出古怪碗形！
薛凱琪 驚嚇大細面⋯⋯
驚嚇大細面⋯⋯
薛凱琪 初出道的Fiona
初出道的Fiona

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

經典藝人變臉人辦：吳雨霏、關心妍、楊秀惠

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

吳雨霏：細眼、豬膽鼻〉大眼索女

從前雙目無神鴛鴦眼皮，鼻扁、鼻頭鼻翼卻有肉且圓，正宗豬膽鼻、加上薄而大的嘴及偏黃膚色包包面，娘樣趕客非常！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
Before｜ 細眼、豬膽鼻
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After｜ 大眼索女——雙眼皮大眼明眸，鼻樑高聳，鼻翼變窄，連鼻孔都細埋，腮骨位細晒， 包包臉不再，加上誘惑豐唇、鵝蛋面形，絕對稱得上索女，難怪當年「媾女王」余文樂亦甘願上釣。

關心妍：面目模糊 〉超完美靚太

十年前初出道時，輪廓模糊毫不起眼，單眼皮靠黐膠紙、包面、面黃、插蘇鼻，造型娘爆，平凡過平凡。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
Before｜ 面目模糊
重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
After｜ 超完美靚太——雙眼澄明亮麗，輪廓深邃，五官勻稱，鼻樑高聳，皮膚緊致，滑溜無紋，無可挑剔，似徐若瑄多過自己，堪稱超完美靚太。

楊秀惠對稱包包面 〉嚴重大細面

說到鴛鴦面笑話，不得不提大細面人辦楊秀惠！出道時包包面但尚算可愛標緻，惟09年疑因打Botox瘦面引致如刀削般大細面， 對比強烈，更被前男友孫耀威公開揶揄取笑。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
After｜ 嚴重大細面
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Before｜對稱包包面

常見問題

薛凱琪新相被網民指與誰撞樣？

薛凱琪近日上載的新照被指與范冰冰撞樣，最新自拍更與一位台灣YouTuber撞樣⋯⋯詳情請看

經典變樣藝人有那位？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片

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