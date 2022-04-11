40歲薛凱琪面目全非撞樣范冰冰 回應網民要求「還原靚靚」做返自己

出道近廿年，現時40歲的薛凱琪（Fiona），當年憑甜美外表吸引不少粉絲，火速成為宅男女神。近年薛凱琪北上發展，樣貌被指與出道時判若兩人，薛凱琪近日上載最新靚相，被網民瘋狂洗版指變到似范冰冰，見到偶像面目全非，不少薛粉都話想要返舊時的薛凱琪。