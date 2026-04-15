44歲薛凱琪演唱會爆喊身形暴瘦成紙片人 摯友方大同離世受重創 現嘔吐呼吸困難

44歲薛凱琪被網民封為「香港最後一個少女」，凍齡嬰兒臉背後卻隱藏著令人心疼的真相。日前她在內地演唱會上以超性感造型亮相，但「紙片人」般的骨感身材再度引起關注，當她獻唱已故摯友方大同《回留》時更是淚流滿臉失控爆喊，令粉絲極度擔憂其精神狀態。自去年2月方大同突然離世後，薛凱琪不但身形暴瘦到心口現肋骨，更曾透露出現嘔吐、呼吸困難等嚴重應激反應，「少女感」標籤背後的沈重代價令人深思。