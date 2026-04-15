44歲薛凱琪演唱會爆喊身形暴瘦成紙片人 摯友方大同離世受重創 現嘔吐呼吸困難
薛凱琪演唱會再爆喊 紙片人身形惹擔憂
薛凱琪在演唱會中僅穿上幼帶Bra Top配鏤空「洞洞外套」，性感度爆燈但再度暴瘦的骨感身材卻成為焦點。當她獻唱方大同的《回留》時，唱到淚流滿臉情緒失控，這已經不是她第一次在台上爆喊。網民紛紛留言表達擔憂：「感覺她有點抑鬱了」、「感覺她一直看著不太正常 應該抑鬱了」、「又哭了？？？」更有網民心疼地建議：「理解她難過，但既然會難過，還是盡量減少這種演出，減少這種負面情緒的輸出吧。一次又一次的重溫這種痛苦，一直都不放過自己。」
方大同離世重創薛凱琪 身體出現嚴重應激反應
去年2月唱作人好友方大同突然離世，對薛凱琪造成巨大打擊。她曾接受央視訪問透露抑鬱症有復發跡象，並在夜裏爆喊，「接受心理輔導後，告訴自己晚上可以哭，但不能痛哭，有時哭到睡著，醒來後也在哭泣，也發現自己哭到呼吸困難過。」薛凱琪在專訪中首度深入談到好友離世一事，言語間滿是難以掩飾的哀傷。當得知方大同離世的那一刻，她的第一反應並非震驚，而是陷入了一種深深的懵懂之中。
薛凱琪身體嚴重應激 空腹也會嘔吐呼吸困難
薛凱琪回憶道：「得知方大同離開的第一天，我整個人都是懵的，雖然在哭，但身體還沒有明顯的反應。」然而這種麻木並未持續太久，從第二天開始，她的身體便出現了強烈的應激反應。她陷入了什麼都做不了的狀態，不僅吃不下東西，甚至在空腹的情況下也會嘔吐，呼吸也變得異常困難，彷彿「整個人沒了一半」。去年薛凱琪獲邀到內地公司年會時，瘦到心口驚現肋骨，許多粉絲都勸她好好保重身體。
網民心疼薛凱琪狀態 呼籲關注心理健康
近期薛凱琪頻頻被拍到現身春晚綵排，但照片中她看上去相當疲倦，目光呆滯的模樣令粉絲更加擔心。網民紛紛表達關切：「方大同在她心里這麼重要，感性的人就是會哭哭哭哭個不停啊……」、「感情豐沛的人就是會就忍不住的」。薛凱琪與方大同感情極好，摯友的離世對她造成的創傷至今仍未完全復原，「香港最後一個少女」的凍齡標籤背後，隱藏的是一顆受創的心靈和脆弱的身體狀態。