薛凱琪隔空同方大同合唱反應兩極 網民斥無休止消費 精神狀態再惹關注！
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薛凱琪日前於廣州演唱會隔空悼念方大同，感性演出觸動不少樂迷。不過事件在網上掀起兩極回應，有人感動落淚，有人狠批「過度抽水」，引發熱議！
薛凱琪廣州開騷 隔空同方大同合唱
音樂才子方大同今年2月離世，好友薛凱琪（Fiona）一度情緒崩潰。日前她強忍傷痛在廣州開騷，演唱方大同的《四人遊》、《Love Song》，更隔空合唱《才二十三》，場面感人。當方大同歌聲響起，觀眾激動齊聲呼喊，Fiona轉身抹淚，令人心碎。大熒幕亦打出她寫畀方大同的信：「你給了我們和這個地球那麼多的愛，所以我們只會帶着溫暖的微笑，去愛你和想念你。」全場淚崩。不少粉絲再度擔心她精神狀態，希望不要因太掛念故友而崩潰。
網民反應兩極 內地網民超心痛
不少內地網民看見薛凱琪在演唱會上談及方大同，並演唱其經典歌曲後紛紛落淚，直言她既敬業又堅強。亦有網民坦言，看着她隔空與方大同合唱《才二十三》實在太殘忍，令人心碎。但更多人表示，感謝Fiona以這樣特別的方式，讓方大同繼續以音樂陪伴歌迷，成為無聲卻動人的告別。
部分網民留言狠批：又消費方大同
不過亦有部分網民持不同看法，質疑薛凱琪在方大同離世近兩個月後仍多次在公開場合提及對方，疑似有消費方大同之嫌。有網民指出，兩人近年公開互動不多，如今在演唱會頻頻提起方大同，令部分人感到不滿，更有留言直言：「如果你係緊張人愛惜人就飛過去探方媽媽啦」、「咁似消費人嘅」、「接受訪問不停話自己有抑鬱症，但又有力開演唱會」亦有人認為她應該靜靜哀悼，不必將情緒公開成「真人騷」。
圖片來源：小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期