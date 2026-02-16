44歲薛凱琪眼神呆滯疑北上捱殘 好友離世打擊大 夜夜爆喊呼吸困難

44歲薛凱琪（Fiona）以「香港最後一個少女」之名縱橫娛樂圈多年，北上發展後人氣急升，內地巡迴演唱會場場爆滿。然而光鮮亮麗的舞台背後，近日流出的春晚綵排影片卻令粉絲心痛不已。影片中的Fiona眼神呆滯、神情疲憊，完全失去往日神采，疑似工作過勞捱到殘，引發網民熱烈討論和關注。