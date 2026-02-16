44歲薛凱琪眼神呆滯疑北上捱殘 好友離世打擊大 夜夜爆喊呼吸困難
44歲薛凱琪（Fiona）以「香港最後一個少女」之名縱橫娛樂圈多年，北上發展後人氣急升，內地巡迴演唱會場場爆滿。然而光鮮亮麗的舞台背後，近日流出的春晚綵排影片卻令粉絲心痛不已。影片中的Fiona眼神呆滯、神情疲憊，完全失去往日神采，疑似工作過勞捱到殘，引發網民熱烈討論和關注。
春晚綵排生圖流出 Fiona眼神呆滯令人心痛
日前有多位網民拍下薛凱琪現身春晚綵排的影片並上傳社交網絡。影片中的Fiona穿著長羽絨大褸，雖然化上濃妝但眼妝發黑，整個人顯得毫無精神。最令人擔心的是她雙目無神，完全失去了往日的神采飛揚，面對粉絲包圍時也只是冷靜地穿過人群，沒有以往的熱情打招呼，看上去極度疲憊。網民紛紛留言關心：「姐姐的眼神怎麼跟我一樣，一定要好起來」、「一臉疲憊」、「好像行屍走肉一樣，目光呆滯」，不過也有人認為可能是化妝問題導致。
好友方大同離世打擊巨大 抑鬱症復發夜夜爆喊
薛凱琪的身心狀態一直備受外界關注，特別是去年2月唱作人好友方大同突然離世後，她的「紙片人」身形更惹來熱議。Fiona曾接受央視訪問時透露抑鬱症有復發跡象，並在夜裏經常爆喊，她坦言：「接受心理輔導後，告訴自己晚上可以哭，但不能痛哭，有時哭到睡著，醒來後也在哭泣，也發現自己哭到呼吸困難過。」這番話讓人深深感受到她內心的痛苦和掙扎。
首度深談摯友離世 身體出現嚴重應激反應
在接受《人物》專訪時，薛凱琪首度深入談及好友方大同去世一事，言語間滿是難以掩飾的哀傷。她回憶得知方大同離世的那一刻：「得知方大同離開的第一天，我整個人都是懵的，雖然在哭，但身體還沒有明顯的反應。」然而從第二天開始，她的身體便出現強烈應激反應，陷入什麼都做不了的狀態，不僅吃不下東西，甚至在空腹情況下也會嘔吐，呼吸變得異常困難，彷彿「整個人沒了一半」。這種身心俱疲的狀態令人十分心疼。
瘦到肋骨驚現 粉絲勸好好保重身體
去年薛凱琪獲邀到內地公司年會時，瘦到心口驚現肋骨的照片在網上瘋傳，許多粉絲都勸她好好保重身體。如今春晚綵排的疲憊模樣再次引起關注，網民紛紛表達關心和擔憂。作為「香港最後一個少女」，Fiona的每一個狀態變化都牽動著粉絲的心，大家都希望她能在繁忙的工作中找到平衡，好好照顧自己的身心健康。
