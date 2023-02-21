41歲熟女薛凱琪樣貌再升級 似足范冰冰 網民睇到嬲：「比返真嘅薛凱琪我！」
自從薛凱琪專攻內地發展後，其樣貌不時出現變化，每次看完網民也會感到驚訝，質疑薛凱琪經常「變樣」，差點讓人認不出！最近薛凱琪又再「發功」，於IG釋出新相，網民指其完全「走樣」，雖然與范冰冰有幾分相似，但望落極不自然，網民更稱薛凱琪作「范冰冰2.0」！
薛凱琪外貌再度升級 鼻樑極高臉變V煞
薛凱琪專攻內地發展後，其樣貌不時被指升級，每次網民都會睇到歎為觀止，認為薛凱琪的樣貌變到難以辨認！
最近薛凱琪在IG釋出新相，樣貌與以前相比，可謂是再度進化。相中薛凱琪的鼻樑明顯變高，水汪汪眼睛大得驚人，最重要是臉型變得非常V，結果今次薛凱琪的樣貌升級，連內地的網民都不受落，更稱薛凱琪作「范冰冰2.0」！
網民洗版式留言狂插薜凱琪 直指：「比返真嘅薛凱琪我！」
薛凱琪在IG釋出新相後，其變幻莫測的外貌成為熱話，網民們洗版式留言狂插薜凱琪：「嘩！范冰冰2.0」、「可以P少啲嗎？」、「原本嘅你其實靚得好有個人特色」、「你後生其實係女神，宜家個樣又假又娘，好可惜」、「已經不認識了，照片看不出來了」、「這個瀏海讓你老了20歲」、「那麼多年了還這麼瘦，最近好像更消瘦！」網民對於薜凱琪的「變身」，望落反應麻麻！
薛凱琪出道初清純形象受歡迎 曾患抑鬱症暴瘦
薛凱琪2003年出道，出道以來便憑著清純形象當紅，出道早期的薛凱琪擁有一雙大眼和圓鼻，笑起來清新甜美的鄰家女孩look受到不少網民的喜愛，也令薛凱琪在歌影視三棲發展。
薛凱琪2014年時本來已經瘦削的身型變得更加纖瘦，加上招牌包包臉突然消失，令外界質疑她容貌再升級。直到薛凱琪親揭患上抑鬱症，更曾接訪媒體訪問指自己患病以來曾不止一次想過自殺，最後憑著朋友的陪伴才度過難關。
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