41歲熟女薛凱琪樣貌再升級 似足范冰冰 網民睇到嬲：「比返真嘅薛凱琪我！」

41歲熟女薛凱琪（Fiona）近年北上發展，自亮相綜藝節目《乘風破浪3》後人氣再度急升，網民封薜凱琪為「香港最後一個少女」，全因她雖然年屆41歲，但依然娃娃臉，外貌及身材保養得宜，皮膚光滑，成功俘虜不少內地網民的心。