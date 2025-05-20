43歲薛凱琪深圳開騷性感短裙出擊勁誘人 被嘲似「尿片」惹網民反應兩極

薛凱琪（Fiona）近日展開內地巡迴演唱會，深圳站熱力全開，她扭腰熱舞、載歌載舞，展現十足活力。然而，其多款高衩低胸造型引發熱議，尤其是銀白色Tube Top配超短裙的造型，被網民狠批「下身似包尿布」惹來熱議！