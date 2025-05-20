43歲薛凱琪深圳開騷性感短裙出擊勁誘人 被嘲似「尿片」惹網民反應兩極
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薛凱琪（Fiona）近日展開內地巡迴演唱會，深圳站熱力全開，她扭腰熱舞、載歌載舞，展現十足活力。然而，其多款高衩低胸造型引發熱議，尤其是銀白色Tube Top配超短裙的造型，被網民狠批「下身似包尿布」惹來熱議！
薛凱琪性感造型被嘲「包尿布」網民反應兩極
網民質疑「三角褲似尿布」過於低俗，甚至調侃造型師「靠害」。網民狠批：「不是？？？造型師為何要這樣給她設計」，不過有人解釋整體來看效果還可以，周圍的伴舞也是這種造型、又指舞台妝容要遠看，另有人覺得主要是薛凱琪也接受這造型。
另有現場睇騷嘅觀眾晒出照片為Fiona平反：「其實現場看很漂亮，不知道評論在噴什麽」、「這麽看確實好看」、「發現還是有好多人喜歡她的造型」。
星級好友捧場 張鈞甯深情示愛
演唱會吸引眾多圈中好友到場支持，包括衛詩雅、張鈞甯、余安安及鮑起靜夫婦，場面星光熠熠。Fiona邀請張碧晨擔任嘉賓，合唱《給給》掀起高潮，兩人親密互動展現姊妹情。張鈞甯在騷後分享與Fiona的合照，深情留言：「你小小的身體蘊藏巨大能量，真的很崇拜你！淚水和辛苦不會白費，你有更大的使命！我們一起老去！」Fiona感動回應：「跟你一起老去是肯定的！謝謝你來支持！」
寵粉互動溫馨 承諾更多相聚
演唱會後，Fiona舉辦粉絲見面會，與歌迷玩遊戲、親密互動，一出場即引發尖叫與歡呼。她寵粉表示：「以後在特別日子，我們多聚聚吧！」當粉絲大喊「8月11日」（她的生日），她害羞笑答：「現在還沒到6月呢！」溫馨互動讓粉絲直呼感動，期待未來更多相聚時刻。
圖片來源：安琪電影Pasta@小紅書、小紅書圖片、張鈞甯＠微博資料或影片來源：原文刊於新假期