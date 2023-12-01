薛凱琪 溫碧霞

42歲薛凱琪北上登台打扮極嫵媚　女人味爆燈被封「翻版溫碧霞」

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現年42歲的Fiona薛凱琪近年北上發展，在綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》表現出色人氣急升。她早前在內地登台，外形變得愈來愈嫵媚的她卻被網民狠批「好姣」，直言她與溫碧霞愈來愈似樣！

薛凱琪 溫碧霞 Fiona薛凱琪近年北上發展。
Fiona薛凱琪近年北上發展。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 森美當年亦有搵圈中好友薛凱琪演繹其中一集。
薛凱琪初出道時充滿baby fat。（圖片來源：TVB）

薛凱琪被封「翻版溫碧霞」

薛凱琪不經不覺出道已經20年，初出道時憑一張Baby face大受歡迎，不過近年外貌與之前變得愈來愈大出入，不時被懷疑使用濾鏡過火，或妝容太濃令顏值大跌Watt。最近，薛凱琪登台穿上緊身短裙大騷美腿，一邊唱歌一邊嫵媚地扭動腰肢，輕撥著飄逸的秀髮超級誘人，獲不少網民讚好有女人味，亦有網民指出現時的薛凱琪與57歲「妲己」溫碧霞愈來愈似樣，甚至還有點「太姣」，還是比較懷念她以前的鄰家女孩風格。

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪登台穿上緊身短裙大騷美腿。
薛凱琪登台穿上緊身短裙大騷美腿。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 Fiona一邊唱歌一邊嫵媚地扭動腰肢。
Fiona一邊唱歌一邊嫵媚地扭動腰肢。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 Fiona大騷舞技！
Fiona大騷舞技！（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 Featureirene
溫碧霞是不少人心中的凍齡女神。（圖片來源：TVB劇照、東方新地）
薛凱琪 溫碧霞 溫碧霞再開金口灌錄抗疫打氣歌 〈Make you Smile 〉 ，並專誠邀請排舞老師為新歌排舞。
溫碧霞現年57歲。（圖片來源：東方新地）
薛凱琪 溫碧霞 溫碧霞
溫碧霞（圖片來源：IG@irenewan730）

低胸禮服驚見二度發育

薛凱琪日前分享了一輯參與頒獎禮的照片，當日她身穿黑色低胸禮服現身，除了小露纖腰，薛凱琪的上圍亦驚見二度發育，大騷事業線，就連一齊合照的關智斌都忍唔住要望多眼！而照片一出，網民紛紛留言大讚：「罕見嘅性感Fi！」、「大美女！時而性感，時而甜美！」，但是亦有網民表示：「有咁大咩？呢個人相當有嫌疑！」、「乳細有時頗大」，看來還未習慣薛凱琪的身材突然變得豐滿！

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪驚見二度發育！
薛凱琪驚見二度發育！（圖片來源：微博圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪的上圍突然再發育！
薛凱琪的上圍突然再發育！（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 網民大讚薛凱琪越來越有睇頭！
網民大讚薛凱琪越來越有睇頭！（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 低胸禮服將薛凱琪的身材完美展現！
低胸禮服將薛凱琪的身材完美展現！（圖片來源：微博圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 自拍時更顯薛凱琪澎湃的身材！
自拍時更顯薛凱琪澎湃的身材！（圖片來源：微博圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 就連關智斌都比薛凱琪嚇親！
網民留言稱關智斌超近距離觀賞薛凱琪二度發育的成果，難怪表情會這麼驚訝！（圖片來源：微博圖片）

42歲薛凱琪近照曝光 逆齡美貌獲網民激讚：違反人類生理學

42歲女星薛凱琪（Fiona）近年於內地人氣爆升，先是參加《乘風破浪3》被網民大呼童顏而且性格可愛，少女味濃。至於Fiona的外貌不時被懷疑使用濾鏡過火，或妝容太濃令顏值大跌Watt！不過，Fiona近日出席活動被網民捕獲，冇濾鏡下的靚樣重現，得到一致好評！

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 Fiona近日出席活動被網民捕獲，冇濾鏡下的靚樣重現，得到一致好評！
Fiona近日出席活動被網民捕獲，冇濾鏡下的靚樣重現，得到一致好評！（圖片來源：小紅書圖片）

薛凱琪靚樣獲平反

有網民晒出薛凱琪真實生圖，照片中，Fiona外貌重回昔日緊緻，近睇一望皮膚很白滑，笑起上來更不見有魚尾紋出現。網民為她的靚樣平反：「不理解為什麽有人會說薛凱琪40多歲還在拍照裝嫩，有沒有可能人家一直就是這樣的？說實話，40歲還能保持她這種狀態，做夢都能笑醒，誰不愛美啊？」

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 笑起上來更不見有魚尾紋出現。
笑起上來更不見有魚尾紋出現。（圖片來源：小紅書圖片）
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仲幫粉絲簽名（圖片來源：小紅書圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 近睇一望皮膚很白滑
近睇一望皮膚很白滑（圖片來源：小紅書圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 網民為她的靚樣平反：「40歲還能保持她這種狀態，做夢都能笑醒」
網民為她的靚樣平反：「40歲還能保持她這種狀態，做夢都能笑醒」（圖片來源：小紅書圖片）

網民：她42歲簡直違反人類生理

薛凱琪成功「還原靚靚」，網民紛紛表示認同，留言：「她42歲簡直違反人類生理學」、「這個是40減10活動吧，羨慕嫉妒恨」、「我眼裏她並沒有裝 而是真的很少女」、「咋，只有二十歲女生才能嫩？」

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 網民紛紛表示認同，留言：「她42歲簡直違反人類生理學」、「這個是40減10活動吧，羨慕嫉妒恨」
網民紛紛表示認同，留言：「她42歲簡直違反人類生理學」、「這個是40減10活動吧，羨慕嫉妒恨」（圖片來源：小紅書圖片）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪其實keep得好好！
薛凱琪其實keep得好好！（圖片來源：physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 少女味十足！
少女味十足！（圖片來源：physit）

《森之愛情》Fiona包包臉勁可愛

最近周六日晚深夜重播眾星雲集的短劇《森之愛情》，這齣劇集2007年首播，森美當年亦有搵圈中好友薛凱琪演繹其中一集，當時的Fiona仲係包包臉，非常可愛同青春！

薛凱琪煙熏妝累事 變巨眼白臉

薛凱琪早前因妝容太濃引起熱話，她在其社交平台上傳一輯近照，並發文寫道：「Darker eyes vs sleepy eyes」。照片中的薛凱琪臉色蒼白，瞪大雙眼直盯鏡頭，原本已經夠大嘅雙眼，加上超濃煙熏妝，近乎萬聖節的打扮搞到薛凱琪雙眼大到非常怪異。

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 薛凱琪近日新Po嘅巨眼白臉自拍嚇親網民！
薛凱琪近日新Po嘅巨眼白臉自拍嚇親網民！（圖片來源：Facebook@Fiona Sit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 挑戰煙熏妝嘅佢，似乎唔太適合。
挑戰煙熏妝嘅佢，似乎唔太適合。（圖片來源：Facebook@Fiona Sit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 隻眼大到好嚇人。
隻眼大到好嚇人。（圖片來源：Facebook@Fiona Sit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 嘟嘴扮可愛都無補於事。
嘟嘴扮可愛都無補於事。（圖片來源：Facebook@Fiona Sit）

嚇到網民Po佛像念經「壓驚」

網民一見到薛凱琪近照都紛紛留言表示嚇親，有網民仲特登留言Po佛經加佛像「壓驚」：「搞咩？成個師奶貴婦咁，以前嘅清純完全消失」、「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「有點恐怖，都係中意當初的甜美單純look」、「最美的女殭屍！」、「驚恐，自然美好得多啦」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 有網民仲話薛凱琪似田蕊妮添。
有網民仲話薛凱琪似田蕊妮添。（圖片來源：IG@tinyuilee）

美貌進化再進化多次被指出事

Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」

薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。
網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。（圖片來源：《學警雄心》截圖）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。
很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。（圖片來源：《學警出更》截圖）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。
她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。
有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。（圖片來源：抖音@薛凱琪）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。
她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」
她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 溫碧霞 薛凱琪 新相 薛凱琪 靚樣 薛凱琪 有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。
有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。（圖片來源：IG@physit）

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：IG@physit、微博圖片、網上圖片

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