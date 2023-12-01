42歲薛凱琪北上登台打扮極嫵媚 女人味爆燈被封「翻版溫碧霞」
薛凱琪被封「翻版溫碧霞」
薛凱琪不經不覺出道已經20年，初出道時憑一張Baby face大受歡迎，不過近年外貌與之前變得愈來愈大出入，不時被懷疑使用濾鏡過火，或妝容太濃令顏值大跌Watt。最近，薛凱琪登台穿上緊身短裙大騷美腿，一邊唱歌一邊嫵媚地扭動腰肢，輕撥著飄逸的秀髮超級誘人，獲不少網民讚好有女人味，亦有網民指出現時的薛凱琪與57歲「妲己」溫碧霞愈來愈似樣，甚至還有點「太姣」，還是比較懷念她以前的鄰家女孩風格。
低胸禮服驚見二度發育
薛凱琪日前分享了一輯參與頒獎禮的照片，當日她身穿黑色低胸禮服現身，除了小露纖腰，薛凱琪的上圍亦驚見二度發育，大騷事業線，就連一齊合照的關智斌都忍唔住要望多眼！而照片一出，網民紛紛留言大讚：「罕見嘅性感Fi！」、「大美女！時而性感，時而甜美！」，但是亦有網民表示：「有咁大咩？呢個人相當有嫌疑！」、「乳細有時頗大」，看來還未習慣薛凱琪的身材突然變得豐滿！
42歲薛凱琪近照曝光 逆齡美貌獲網民激讚：違反人類生理學
42歲女星薛凱琪（Fiona）近年於內地人氣爆升，先是參加《乘風破浪3》被網民大呼童顏而且性格可愛，少女味濃。至於Fiona的外貌不時被懷疑使用濾鏡過火，或妝容太濃令顏值大跌Watt！不過，Fiona近日出席活動被網民捕獲，冇濾鏡下的靚樣重現，得到一致好評！
薛凱琪靚樣獲平反
有網民晒出薛凱琪真實生圖，照片中，Fiona外貌重回昔日緊緻，近睇一望皮膚很白滑，笑起上來更不見有魚尾紋出現。網民為她的靚樣平反：「不理解為什麽有人會說薛凱琪40多歲還在拍照裝嫩，有沒有可能人家一直就是這樣的？說實話，40歲還能保持她這種狀態，做夢都能笑醒，誰不愛美啊？」
網民：她42歲簡直違反人類生理
薛凱琪成功「還原靚靚」，網民紛紛表示認同，留言：「她42歲簡直違反人類生理學」、「這個是40減10活動吧，羨慕嫉妒恨」、「我眼裏她並沒有裝 而是真的很少女」、「咋，只有二十歲女生才能嫩？」
《森之愛情》Fiona包包臉勁可愛
最近周六日晚深夜重播眾星雲集的短劇《森之愛情》，這齣劇集2007年首播，森美當年亦有搵圈中好友薛凱琪演繹其中一集，當時的Fiona仲係包包臉，非常可愛同青春！
薛凱琪煙熏妝累事 變巨眼白臉
薛凱琪早前因妝容太濃引起熱話，她在其社交平台上傳一輯近照，並發文寫道：「Darker eyes vs sleepy eyes」。照片中的薛凱琪臉色蒼白，瞪大雙眼直盯鏡頭，原本已經夠大嘅雙眼，加上超濃煙熏妝，近乎萬聖節的打扮搞到薛凱琪雙眼大到非常怪異。
嚇到網民Po佛像念經「壓驚」
網民一見到薛凱琪近照都紛紛留言表示嚇親，有網民仲特登留言Po佛經加佛像「壓驚」：「搞咩？成個師奶貴婦咁，以前嘅清純完全消失」、「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「有點恐怖，都係中意當初的甜美單純look」、「最美的女殭屍！」、「驚恐，自然美好得多啦」等。
美貌進化再進化多次被指出事
Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」
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