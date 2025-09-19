演唱會Kiss Cam又出事？! 薛凱琪直擊男粉絲當眾「不雅行為」笑到彎腰

近年不少歌手的演唱會都喜歡加入「Kiss Cam」環節，與台下觀眾互動，雖然旨在捕捉情侶間的甜蜜時刻，但有時也會拍到意想不到的尷尬場面，繼早前Coldplay演唱會意外揭發婚外情後，近日輪到歌手薛凱琪（Fiona）的演唱會出現搞笑一幕，令全場觀眾及Fiona本人都捧腹大笑！

浪漫環節驚變搞笑災難

日前，薛凱琪於蘇州舉行演唱會，當她深情獻唱經典歌曲《甜蜜蜜》時，大螢幕的「Kiss Cam」正隨機捕捉台下情侶的親吻畫面，現場氣氛本應充滿浪漫與甜蜜。然而，鏡頭突然轉向並聚焦在一位男粉絲身上，畫面瞬間變得滑稽，引爆全場笑聲。

男粉絲忘我舉動全被拍

原來，該名男粉絲完全沒有察覺自己已成為全場焦點，正全神貫注、旁若無人地撩鼻，陶醉在自己的世界中。這個突如其來的「放飛自我」畫面，與當時的浪漫歌曲形成強烈對比，讓現場觀眾瞬間爆笑，氣氛極度歡樂。

Fiona台上直擊笑到彎腰

就連台上的主角薛凱琪也被這突發狀況吸引，她轉身望向大螢幕，看到男粉絲的忘我舉動後，也忍不住當場笑到彎腰，更一度差點無法繼續演唱。這個意外插曲無疑成為了整場演唱會最令人難忘的搞笑亮點之一。

影片瘋傳網民：「大型社會性死亡現場！」

這段影片隨即在網絡上瘋傳，不少網民都替該男粉絲感到極度尷尬，紛紛留言稱之為「大型社會性死亡現場」。不過，也有網民認為攝影師不應將鏡頭停留這麼久，批評此舉是將別人的私密瞬間公諸於世！

薛凱琪 演唱會 （圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 演唱會 （圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 演唱會 （圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
薛凱琪 演唱會 薛凱琪（圖片來源：薛凱琪微博）
