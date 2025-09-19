演唱會Kiss Cam又出事？! 薛凱琪直擊男粉絲當眾「不雅行為」笑到彎腰

近年不少歌手的演唱會都喜歡加入「Kiss Cam」環節，與台下觀眾互動，雖然旨在捕捉情侶間的甜蜜時刻，但有時也會拍到意想不到的尷尬場面，繼早前Coldplay演唱會意外揭發婚外情後，近日輪到歌手薛凱琪（Fiona）的演唱會出現搞笑一幕，令全場觀眾及Fiona本人都捧腹大笑！