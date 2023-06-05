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41歲薛凱琪新相巨眼白臉超驚嚇 嚇到網民Po佛像念經「壓驚」

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41歲的薛凱琪近年不斷變臉，每次出Post都必定成為網民討論的焦點。近日薛凱琪再次發功，上傳一輯白臉加超深黑眼影嘅新相，嚇到網民要留言貼佛像照加念經「壓驚」！

41歲薛凱琪新相巨眼白臉超驚嚇

薛凱琪早前在其社交平台上傳一輯近照，並發文寫道：「Darker eyes vs sleepy eyes」。照片中的薛凱琪臉色蒼白，瞪大雙眼直盯鏡頭，原本已經夠大嘅雙眼，加上超濃煙熏妝，近乎萬聖節的打扮搞到薛凱琪雙眼大到非常怪異。

薛凱琪 薛凱琪近日新Po嘅巨眼白臉自拍嚇親網民！
薛凱琪近日新Po嘅巨眼白臉自拍嚇親網民！（圖片來源：[email protected] Sit）
薛凱琪 挑戰煙熏妝嘅佢，似乎唔太適合。
挑戰煙熏妝嘅佢，似乎唔太適合。（圖片來源：[email protected] Sit）
薛凱琪 隻眼大到好嚇人。
隻眼大到好嚇人。（圖片來源：[email protected] Sit）
薛凱琪 嘟嘴扮可愛都無補於事。
嘟嘴扮可愛都無補於事。（圖片來源：[email protected] Sit）

嚇到網民Po佛像念經「壓驚」

網民一見到薛凱琪近照都紛紛留言表示嚇親，有網民仲特登留言Po佛經加佛像「壓驚」：「搞咩？成個師奶貴婦咁，以前嘅清純完全消失」、「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「有點恐怖，都係中意當初的甜美單純look」、「最美的女殭屍！」、「驚恐，自然美好得多啦」等。

薛凱琪
（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪
（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪
（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪
（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪
（圖片來源：網民留言截圖）
薛凱琪 有網民仲話薛凱琪似田蕊妮添。
有網民仲話薛凱琪似田蕊妮添。（圖片來源：[email protected]

美貌進化再進化多次被指出事

Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」

薛凱琪 網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。
網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。（圖片來源：《學警雄心》截圖）
薛凱琪 很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。
很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。（圖片來源：《學警出更》截圖）
薛凱琪 她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。
她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。（圖片來源：[email protected]
有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。
有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。（圖片來源：抖音@薛凱琪）
薛凱琪 她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。
她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」
她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。
有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。（圖片來源：[email protected]

薛凱琪被偶遇驚變五五身

日前有網民在深水埗野生捕獲Fiona，片中可見她身穿長至腳踝的無袖連衣裙，站在大馬路上擺pose影靚相，可能是為雜誌拍攝。但是身材看起來不如以前顯瘦，甚至被嘲笑慘變150cm，除了看起來五五身之外，胳膊也顯得比較短，腰也有點粗，還被批40多的人還在裝少女：「看見明星比例也是55分，我就安心了哈哈」、「一直以為她有170」、「胯掉屁股下面去了？」、「惠英紅的話的確沒聽進去」。不過也有不少人認為只是角度問題，為Fiona抱不平：「看上去也有160幾的」、「我到她這年紀能這樣，晚上睡覺都笑醒」、「人在畫面中間這個比例很可以了，一般人都64開」。

薛凱琪 Fiona的官方身高是168cm，有網友認為怎麼也不至於被拍成五五身。
Fiona的官方身高是168cm，有網友認為怎麼也不至於被拍成五五身。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 有網友看Fiona的盆骨位置，判斷她身材比例是55分。
有網友看Fiona的盆骨位置，判斷她身材比例是55分。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 有人認為光從這段片段來看，看不出她有多瘦。
有人認為光從這段片段來看，看不出她有多瘦。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 也有不少人認為不必如此苛責，40歲能有這樣的狀態已經是老天爺賞飯吃。
也有不少人認為不必如此苛責，40歲能有這樣的狀態已經是老天爺賞飯吃。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 Fiona平時看上去身材很苗條，能駕馭各種晚禮服。
Fiona平時看上去身材很苗條，能駕馭各種晚禮服。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@薛凱琪，小紅書截圖，[email protected]、《學警雄心》截圖、《學警出更》截圖、[email protected]

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