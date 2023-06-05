41歲薛凱琪新相巨眼白臉超驚嚇 嚇到網民Po佛像念經「壓驚」
41歲薛凱琪新相巨眼白臉超驚嚇
薛凱琪早前在其社交平台上傳一輯近照，並發文寫道：「Darker eyes vs sleepy eyes」。照片中的薛凱琪臉色蒼白，瞪大雙眼直盯鏡頭，原本已經夠大嘅雙眼，加上超濃煙熏妝，近乎萬聖節的打扮搞到薛凱琪雙眼大到非常怪異。
嚇到網民Po佛像念經「壓驚」
網民一見到薛凱琪近照都紛紛留言表示嚇親，有網民仲特登留言Po佛經加佛像「壓驚」：「搞咩？成個師奶貴婦咁，以前嘅清純完全消失」、「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「有點恐怖，都係中意當初的甜美單純look」、「最美的女殭屍！」、「驚恐，自然美好得多啦」等。
美貌進化再進化多次被指出事
Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」
薛凱琪被偶遇驚變五五身
日前有網民在深水埗野生捕獲Fiona，片中可見她身穿長至腳踝的無袖連衣裙，站在大馬路上擺pose影靚相，可能是為雜誌拍攝。但是身材看起來不如以前顯瘦，甚至被嘲笑慘變150cm，除了看起來五五身之外，胳膊也顯得比較短，腰也有點粗，還被批40多的人還在裝少女：「看見明星比例也是55分，我就安心了哈哈」、「一直以為她有170」、「胯掉屁股下面去了？」、「惠英紅的話的確沒聽進去」。不過也有不少人認為只是角度問題，為Fiona抱不平：「看上去也有160幾的」、「我到她這年紀能這樣，晚上睡覺都笑醒」、「人在畫面中間這個比例很可以了，一般人都64開」。
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