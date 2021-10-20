薛凱琪甩走包包臉激似范冰冰 房祖名留言大讚
薛凱琪（Fiona）出道近廿年，出道時憑其甜美外表、可愛包包臉迷倒不少粉絲，火速成為宅男女神，近年薛凱琪靚樣被指與出道時有很大變化，近日薛凱琪出po晒自拍短片，被網民瘋狂洗版指靚到似范冰冰，連前緋聞男友房祖名都留言大讚﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
文：東方新地｜圖：[email protected]
現年40歲的薛凱琪03年出道做歌手，後來唱歌、拍劇又拍戲成三棲藝人，出過不少當紅K歌，電影方面近年又憑《分手說愛你》、《人間喜劇》、《懸紅》先後成為千萬票房女星，又提名影后，近年轉戰內地市場，除了發展演藝事業，又成立個人工作室及開設個人服裝品牌﹗不過外界對其變化多端容貌最多熱討﹗
薛凱琪自拍短片出事
近日薛凱琪在IG上載自拍短片，並寫道「錄節目最害怕的是。。。。長時間不能吃東西。。。八點第一餐到現在都還沒吃飯。。。我要吃火鍋！」大頭加濾鏡效果下，被網民瘋狂讚「靚到認唔到係薛凱琪」、「完全係另一個人」、「以為范冰冰嚟﹗」、「係咪有個叫范冰冰濾鏡？」、「點解薛凱琪變咗范冰冰？」
網民：好恐怖，走火入魔
網民：愈整愈冇咗自己
房祖名留言讚索
薛凱琪呢個po引來大批網民瘋狂留言，就連前緋聞男友房祖名都留言「E又變索咗喎，條頸短左（咗）喎﹗」
相關文章：
薛凱琪激罕性感拍「變臉照」 獲網友大讚凍齡女神
今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！
薛凱琪 著小背心性感搖擺
網友讚愈來愈年輕
有不少網友大讚Fiona「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」，亦有網友話睇完她的「變臉照」後「開心晒」！
Fiona在該post中連拍兩段片，都係用四格定鏡影片Filter來拍攝自己的「變臉照」。
向粉絲派心心
Fiona又在相片的caption中留言說：「When you are happy……show it. P.s. 心形那張完全失敗。」
有不少網友追問她用甚麼App影出這個效果，Fiona都好有耐性逐一回覆話只係「ig story filter only」！