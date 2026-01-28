44歲薛凱琪生圖流出真容曝光 一部位變化惹醫美質疑
44歲薛凱琪近日在北京被網民野生捕獲，無濾鏡生圖流出後真實容貌曝光！這位被封為「香港最後一個少女」的凍齡女神，在毫無修飾的鏡頭下依然美得驚人，但眼利網民卻發現她臉上一個部位出現明顯變化，引起大批討論她是否有進行醫美療程。
薛凱琪現身春晚綵排 古典造型美翻天
日前有網民在北京偶遇薛凱琪，當時她正為馬年春晚進行第二次綵排。雖然身穿米色厚羽絨外套，但仍能看到她內裡穿上疑似粉紅色中式旗袍，更盤起髮髻展現古典美。在無濾鏡的鏡頭下，薛凱琪皮膚白滑緊緻，容貌跟初出道時無異，凍齡力非常驚人。期間她對在場粉絲揮手打招呼，笑容滿臉，親和力十足。
網民大讚凍齡神話 直言美得誇張
大批網民看到片段後都大讚薛凱琪保養得宜，紛紛留言「美得誇張！」、「好美，好明媚的感覺」、「看著也就28左右」、「她是不會老的嗎？」更有網民感慨表示「我初中的時候她就長這樣，我35了，發腮了長皺紋了，她還長這樣」，對她的凍齡能力嘖嘖稱奇。薛凱琪出道多年都以青春美貌見稱，現時44歲的她完全不似真實年齡，獲網民封為「香港最後一個少女」。
豐唇惹熱議 網民質疑醫美痕跡
不過有不少網民表示薛凱琪的面容越見精緻，五官比過往更加立體，而一雙豐唇更吸引了大家的注意力。有網民直言「不行了，看嘴就知道醫美過了，可惜啊」、「快50了，這臉醫美是肯定的」，更有人分析「美容針打的雞（肌）肉組織表情卡殼了 笑到一定的點肌肉不動了 但是美是真的美的很」。這些留言引起網民激烈討論，對於她是否有進行醫美療程各有不同看法。
薛凱琪內地發展如日中天 春晚常客地位穩固
薛凱琪近年主力發展內地市場，舉行內地巡迴演唱會每場爆滿，人氣極高。她多次登上春晚舞台，已成為春晚常客，在內地娛樂圈地位穩固。今次再度現身春晚綵排，相信又會為觀眾帶來精彩表演，展現她的實力和魅力。
圖片來源：小紅書、微博、IG@physit、《學警出更》截圖、《學警雄心》截圖、小紅書@薛凱琪資料或影片來源：原文刊於新假期