44歲薛凱琪生圖流出真容曝光 一部位變化惹醫美質疑

44歲薛凱琪近日在北京被網民野生捕獲，無濾鏡生圖流出後真實容貌曝光！這位被封為「香港最後一個少女」的凍齡女神，在毫無修飾的鏡頭下依然美得驚人，但眼利網民卻發現她臉上一個部位出現明顯變化，引起大批討論她是否有進行醫美療程。