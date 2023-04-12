41歲薛凱琪被野生捕獲靚樣又出事 身材五五分望落只有150cm？
薛凱琪被偶遇驚變五五身
她最近飛到澳門為綜藝節目《奇妙之城》取景，更靜雞雞返回港，日前有網民在深水埗野生捕獲Fiona，片中可見她身穿長至腳踝的無袖連衣裙，站在大馬路上擺pose影靚相，可能是為雜誌拍攝。但是身材看起來不如以前顯瘦，甚至被嘲笑慘變150cm，除了看起來五五身之外，胳膊也顯得比較短，腰也有點粗，還被批40多的人還在裝少女：「看見明星比例也是55分，我就安心了哈哈」、「一直以為她有170」、「胯掉屁股下面去了？」、「惠英紅的話的確沒聽進去」。不過也有不少人認為只是角度問題，為Fiona抱不平：「看上去也有160幾的」、「我到她這年紀能這樣，晚上睡覺都笑醒」、「人在畫面中間這個比例很可以了，一般人都64開」。
網民感歎沒人追星
除此之外，有網友慨歎雖然身在深水埗鬧市，身後人來人往車輛絡繹不絕，但居然沒有路人對Fiona打招呼或者求合照：「香港人真是當他們不存在」、「大家都不看」、「香港追星場面很少的」、「這邊要擠得水洩不通」。不過也有人解釋因為對方明顯在工作，不好意思打擾而已，也有很多人認得出是薛凱琪來的。
美貌進化再進化多次被指出事
Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」
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