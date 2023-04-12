41歲薛凱琪被野生捕獲靚樣又出事　身材五五分望落只有150cm？

現年41歲的薛凱琪（Fiona）近年於內地人氣爆升，先是參加《乘風破浪3》被網友大呼童顏而且性格可愛，少女味濃。之後又加盟《無限超越班》鍛煉演技，雖然在節目中被惠英紅諷刺是「40多歲的陶瓷娃娃」，勸她把握機會，不過未嘗不是另一種稱讚。近日有網民在深水埗巧遇Fiona，但就慘被形容為身材縮水。