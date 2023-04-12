薛凱琪

41歲薛凱琪被野生捕獲靚樣又出事　身材五五分望落只有150cm？

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現年41歲的薛凱琪（Fiona）近年於內地人氣爆升，先是參加《乘風破浪3》被網友大呼童顏而且性格可愛，少女味濃。之後又加盟《無限超越班》鍛煉演技，雖然在節目中被惠英紅諷刺是「40多歲的陶瓷娃娃」，勸她把握機會，不過未嘗不是另一種稱讚。近日有網民在深水埗巧遇Fiona，但就慘被形容為身材縮水。

薛凱琪於《乘風破浪3》被大讚保養超好，是連歲月也追不上的少女。
薛凱琪於《乘風破浪3》被大讚保養超好，是連歲月也追不上的少女。（圖片來源：《乘風破浪3》截圖）
薛凱琪 她被惠英紅串受「陶瓷娃娃」的形象局限，戲路會很窄。
她被惠英紅串受「陶瓷娃娃」的形象局限，戲路會很窄。（圖片來源：《無限超越班》截圖）
薛凱琪 她早前到巴黎度假大曬白滑美背，絲毫沒有41歲的痕跡。
她早前到巴黎度假大曬白滑美背，絲毫沒有41歲的痕跡。（圖片來源：[email protected]

薛凱琪被偶遇驚變五五身

她最近飛到澳門為綜藝節目《奇妙之城》取景，更靜雞雞返回港，日前有網民在深水埗野生捕獲Fiona，片中可見她身穿長至腳踝的無袖連衣裙，站在大馬路上擺pose影靚相，可能是為雜誌拍攝。但是身材看起來不如以前顯瘦，甚至被嘲笑慘變150cm，除了看起來五五身之外，胳膊也顯得比較短，腰也有點粗，還被批40多的人還在裝少女：「看見明星比例也是55分，我就安心了哈哈」、「一直以為她有170」、「胯掉屁股下面去了？」、「惠英紅的話的確沒聽進去」。不過也有不少人認為只是角度問題，為Fiona抱不平：「看上去也有160幾的」、「我到她這年紀能這樣，晚上睡覺都笑醒」、「人在畫面中間這個比例很可以了，一般人都64開」。

薛凱琪 Fiona的官方身高是168cm，有網友認為怎麼也不至於被拍成五五身。
Fiona的官方身高是168cm，有網友認為怎麼也不至於被拍成五五身。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 有網友感歎連原來明星也躲不過生圖被拍成五五身的命運。
網友感歎連原來明星也躲不過生圖被拍成五五身的命運。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 網友於深水埗偶遇Fiona，跟其他人相比看起來確實十分嬌小。
Fiona於深水埗被偶遇，跟其他人相比看起來確實十分嬌小。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 有網友看Fiona的盆骨位置，判斷她身材比例是55分。
有網友看Fiona的盆骨位置，判斷她身材比例是55分。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 有人認為光從這段片段來看，看不出她有多瘦。
有人認為光從這段片段來看，看不出她有多瘦。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 也有不少人認為不必如此苛責，40歲能有這樣的狀態已經是老天爺賞飯吃。
也有不少人認為不必如此苛責，40歲能有這樣的狀態已經是老天爺賞飯吃。（圖片來源：小紅書截圖）
薛凱琪 Fiona平時看上去身材很苗條，能駕馭各種晚禮服。
Fiona平時看上去身材很苗條，能駕馭各種晚禮服。（圖片來源：[email protected]

網民感歎沒人追星

除此之外，有網友慨歎雖然身在深水埗鬧市，身後人來人往車輛絡繹不絕，但居然沒有路人對Fiona打招呼或者求合照：「香港人真是當他們不存在」、「大家都不看」、「香港追星場面很少的」、「這邊要擠得水洩不通」。不過也有人解釋因為對方明顯在工作，不好意思打擾而已，也有很多人認得出是薛凱琪來的。

薛凱琪 有許多路人經過，但似乎並不關心，令內地網友嘖嘖稱奇。
有許多路人經過，但似乎並不關心，令內地網友嘖嘖稱奇。（圖片來源：小紅書截圖）

美貌進化再進化多次被指出事

Fiona因為保養得宜、神態可愛、皮膚緊緻被內地網民封做「香港最後一個少女」，而且她每隔一段時間容貌都會再度升級，令網友驚呼認唔出。例如早前她曬出與阿嬌的合照，相中超V瓜子臉及筆直的鼻樑，便被封為范冰冰2.0。也有人認為Fiona可能是修圖修上癮，有時候P得太過火所以才認不出來。她亦曾坦言以前不喜歡自己的臉，後來才慢慢重拾自信：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」

薛凱琪 網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。
網友認為她在《學警雄心》的表現宛如《優獸大都會》中的朱迪兔仔警官般可愛。（圖片來源：《學警雄心》截圖）
薛凱琪 很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。
很多網友時不時懷念以前的Fiona，感歎她驚人的外貌變化。（圖片來源：《學警出更》截圖）
薛凱琪 她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。
她近年經常被指容貌level up，而且p圖略重手。（圖片來源：[email protected]
有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。
有網友希望可以還返原本嘅薛凱琪俾佢。（圖片來源：抖音@薛凱琪）
薛凱琪 她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。
她曬出與阿嬌的合照，網民大讚阿嬌十年如一，而Fiona則撞樣范冰冰。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」
她經常分享護膚心得，素顏出鏡令粉絲感歎：「卸了妝完全不是一個人。」（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。
有時候可能受濾鏡影響，才令人難以辨認。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：《乘風破浪3》截圖，小紅書@薛凱琪，小紅書截圖，[email protected]，《無限超越班》截圖

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