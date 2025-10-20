薛家燕組「忘年閨密團」歎大閘蟹 75歲愛情生活同樣精彩 男友身份竟然係…
現年75歲的薛家燕（家燕姐）心態依然非常年輕，活力十足，社交生活多姿多彩。雖然早已榮升嫲嫲，享受天倫之樂，但她從不與時代脫節。最近，她與一群年輕女星一同品嚐大閘蟹，組成了一個跨越年齡的「閨密團」，場面溫馨熱鬧，再次證明了家燕姐的年輕心境和好人緣。
薛家燕朱晨麗朱智賢 忘年閨密團豪食大閘蟹
家燕姐的朋友圈相當年輕化，她近日與港姐冠軍朱晨麗及朱智賢等人相約飯聚，一同大快朵頤品嚐肥美的大閘蟹。從她們分享的合照可見，眾人關係融洽，家燕姐與這班後輩女星打成一片，完全沒有代溝，盡顯其親和力，證明年齡從來不是友誼的阻礙。
家燕姐愛情得意 男友Andy細足17年
事業成功的家燕姐，感情生活同樣美滿。她早年雖然經歷離婚，獨力撫養三名子女，但早已覓得第二春。在2018年，她大方承認與比自己年輕17歲的男友Andy已交往多年，雖然戀情曾有波折，但現已復合，感情穩定甜蜜，生活過得相當滋潤。
薛家燕零前輩架子 人緣好廣結後輩
家燕姐之所以能與年輕一輩建立深厚友誼，全因她毫無前輩的架子。據悉，她與朱智賢因早前合作拍攝無綫賀歲劇《黃金萬両》而變得熟絡，並將友誼延伸至戲外。她這種隨和的性格，讓她深受後輩歡迎，在圈中人緣極廣。
圖片來源：IG@shirley_chan_8、FB@薛家燕資料或影片來源：原文刊於新假期