薛家燕組「忘年閨密團」歎大閘蟹 75歲愛情生活同樣精彩 男友身份竟然係…

現年75歲的薛家燕（家燕姐）心態依然非常年輕，活力十足，社交生活多姿多彩。雖然早已榮升嫲嫲，享受天倫之樂，但她從不與時代脫節。最近，她與一群年輕女星一同品嚐大閘蟹，組成了一個跨越年齡的「閨密團」，場面溫馨熱鬧，再次證明了家燕姐的年輕心境和好人緣。