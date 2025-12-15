玩轉桂林懶人包｜薛家燕被兩俊男狂氹！嬌羞變少女兼寸爆林正峰？
今晚首播的旅遊節目《玩轉桂林懶人包》中，殿堂級主持薛家燕（家燕姐）獲何廣沛、林正峰兩位俊男全程服侍，被氹到心花怒放，更罕有地展現「少女模式」，場面極度甜蜜！家燕姐在桂林山水美景下，被兩男的貼心安排徹底融化，不過轉頭她又突然向林正峰送上「桂花加持」，言談間似乎暗寸對方？究竟兩位俊男用了甚麼招數，令家燕姐如此開心？
首播夜遊桂林！何廣沛林正峰鬥食米粉出事
在今晚播出的首集，何廣沛與林正峰便急不及待帶「皇太后」家燕姐玩轉桂林。三人第一站就去到地標象鼻山，更在酒店露天茶座對著靚景享受High tea，瘋狂打卡。其後品嚐地道桂林米粉時，更上演搞笑一幕！原來地道食法要食到「雪雪聲」，何廣沛與林正峰即場「鬥雪」，鬥快將米粉吸入口，結果林正峰一時心急竟然「濁親」，引得全場工作人員爆笑，場面相當狼狽又搞笑。
家燕姐心花怒放甜笑：返番我少女嘅年代
為了討好「皇太后」，何廣沛與林正峰精心安排「桂花之旅」，帶家燕姐走進沉浸式桂花文化體驗館，透過視聽裝置感受桂花神話。被兩位俊男全天候貼心照顧，家燕姐全程心花怒放，更忍不住流露少女心，甜笑表示：「今日呢，返番我少女嘅年代咁，仲有兩個俊男同我喎。」可見她對這次旅程極之滿意，完全被兩位後輩的熱情所打動，瞬間變回嬌羞少女。
家燕姐化身皇太后！欽點兩男行程大比拼
這次「玩轉懶人包」系列再度北上，來到有「山水甲天下」美譽的廣西桂林。節目玩法承接以往，由家燕姐化身「皇太后」，而何廣沛與林正峰則要絞盡腦汁，每集為她安排不同的精彩行程，務求讓「皇太后」玩得盡興。除了首集的象鼻山和桂花體驗，節目預告中還會去勻灕江、龍脊梯田等著名景點，為觀眾帶來最新的桂林旅遊情報，令人期待兩位主持還會出甚麼奇招氹家燕姐開心。
家燕姐突向林正峰送桂花加持！機智寸爆：你爭少少正氣
在品嚐豐盛的「桂花宴」期間，家燕姐嚐到一道酥炸灕江小河蝦時，立即母愛大發想起孫仔，大讚菜式健康：「呢個落咗桂花乾去炒，冇咁搶口又冇咁熱氣，小朋友最啱食，我孫仔最啱食！」言談間充滿溫馨。不過畫風一轉，家燕姐突然向林正峰送上「桂花加持」，語重心長地說：「峰峰，你食完呢個桂花你個人都會正氣啲㗎。」林正峰聞言一臉錯愕反問：「我以前唔夠正氣啊？」家燕姐隨即機智回應：「爭少少啦。」一來一回的對話盡顯她的轉數之快，亦為節目增添不少火花！
