家燕媽媽跳唱Jisoo《FLOWER》改編中文歌詞網民超驚喜：即變皆大歡喜版
家燕媽媽驚喜跳唱Jisoo《FLOWER》
近日薛家燕聯同家燕媽媽藝術中心學員喺8月12日出席《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》活動。家燕媽媽著上鮮紅色上衣、金色褲亮相，手戴金色花花，跳唱Jisoo的《FLOWER》，仲將《FLOWER》將歌詞改成中文歌詞。家燕媽媽將《FLOWER》完美融入咗自己的獨特元素，網民睇完都表示好似睇緊跳十字步但又唔係咁！
網民：痣秀媽媽好正
網民對於家燕媽媽出色的表演都大讚，認為家燕媽媽竟然咁融入到自己的個人特色，好似聽緊TVB主題曲，仲改名叫家燕媽媽做痣秀媽媽「皆大歡喜版」「好想瘋狂同家燕媽媽跳舞」「作詞嗰個勁，啲詞加埋個唱腔，老咗廿年」「今時今日仲作到老曲風歌詞唔易架」
一齊睇片：
有網民仲寫埋歌詞出嚟：
花開遍 展笑面 全鋪滿艷陽下
繁花太美 濃香撲鼻 隨風輕飄濃味送達
如花之嬌美令人熱愛吧
多多清幽高雅愛心的抉擇
溫馨感覺願能被送贈
盼望 接受 說句Love Love Love
若是無心栽種便遺忘
你要全心愛護去善待
若問用心栽種會如何
栽滿了愛心 花會天天開
栽滿了愛心 花會天天開
更多：新聞小花余茵娜、梁思齊同離巢！臨走拉隊跳Jisoo舞激嬲高層
有線新聞部近日在一日內連走3位新聞主播，驚爆「主播逃亡潮」！其中兩位新聞小花梁思齊和余茵娜，臨走更同幾位女主播拉隊大跳韓團人氣女團BLACK PINK成員Jisoo《FLOWER》的「開花舞」，結果被主播界前輩發文批評，惹高層不滿，最終要將片段下架。
新聞小花變身女團 獲網民激讚
今次跳《FLOWER》「開花舞」的新聞主播，除了當日離巢有線的梁思齊和余茵娜外，仲有陳凱筠、羅添盈、郭希琳，當日余茵娜上載跳舞片時，曾笑指：「超業餘COVER，即日夾舞的五朵FLOWERS，但高踭鞋好吵」5位靚主播難得展現活潑一面，令網民都睇得好開心，大讚她們非常可愛，而且跳得有板有眼，應該組成女團出道！
主播界前輩狠批「恥辱」 高層落order誓保專業形象
不過有「香港新聞教父」之稱的主播界前輩黃應士就以英文留言指責：「這是新聞業界的恥辱！」有報道更指，其後有線新聞及資訊總監關慧玲更以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告，內容如下：
新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著「有線新聞」，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。
之後主播們都急急刪除片段「補鑊」，有主播更直言：「高層不滿，跳舞片要下架了，多謝各位支持。」
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