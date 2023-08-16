家燕媽媽跳唱Jisoo《FLOWER》改編中文歌詞網民超驚喜：即變皆大歡喜版

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo在3月推出首支Solo歌曲《花FLOWER》，由於歌曲旋律超級洗腦，隨即掀起一鼓「開花舞」熱潮，社交平台上出現不少世界各地的網民、藝人、KOL拍片跟住跳呢隻「開花舞」。近日薛家燕（家燕媽媽）在活動表現中都跟貼潮流跳呢隻「開花舞」，仲要改編埋中文歌詞，勁有誠意，令網民相當驚喜！