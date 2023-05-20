薛影儀《一加一等於阿儀》MV點撃率拋離MIRROR 將再推新歌！
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有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲，YouTube點擊率至今已高達156萬人次以上，比起MIRROR首支英文歌《RUMOURS》MV的132萬點擊率還要高，成績十分驚人，阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首新歌！
阿儀迪士尼扮公主慶祝MV點擊率破百萬
當時新曲MV點撃率突破100萬時，薛影儀（阿儀）已特別到主題樂園扮貝兒公主慶功，平時就已經好受歡迎的她一改平日回避作風，當日不停被途人粉絲集郵拍照都來者不拒，可見她為自己佳績感到高興，亦感謝大家對自己的支持！
阿儀即將推出新歌
薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV獲得如此驚人的成績，阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首以父親為主題的華語歌，並表示：「大家一定感動到哭。」
薛影儀《一加一等於阿儀》MV極霸氣
阿儀新歌明顯有專人大執形象，新造型盡顯一姐霸氣，先見到其側面剪影，她數白欖地讀出：「7、8、9、10、11、12…阿儀」，同時畫面上見到穿上粉紅色毛毛衫的阿儀登場，顧盼自豪的幾秒，寫上「一加一等於阿儀」。
阿儀新歌MV
阿儀新歌MV喪換造型 震撼網民
MV裡面見到阿儀喪換造型，網民都睇到洗版表示好鬼震撼：「阿儀 啲衫好靚，係咪係元朗街市買？」 、「好大膽有粗口歌詞！會唔會同LMF合作架？」、 「丫儀仲靚過Jisoo 」 、「第一眼仲以為collar出新歌！」
其實，熱愛音樂的阿儀曾在去年推出賀年歌《財神888》，帶領亞姐出身的陳美濤、林海茵、譚夢娜、張可盈演繹被譽為是最靈異的賀年歌曲。
薛影儀翻唱《櫻花樹下》二創MV
網上亦有不少阿儀的二創MV！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：阿儀個人IG、AMM 亞洲心動娛樂（香港） @ammtv.hk、[email protected] Lam 林寶玉