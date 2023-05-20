薛影儀《一加一等於阿儀》MV點撃率拋離MIRROR　將再推新歌！

有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲，YouTube點擊率至今已高達156萬人次以上，比起MIRROR首支英文歌《RUMOURS》MV的132萬點擊率還要高，成績十分驚人，阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首新歌！