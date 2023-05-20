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薛影儀《一加一等於阿儀》MV點撃率拋離MIRROR　將再推新歌！

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有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲，YouTube點擊率至今已高達156萬人次以上，比起MIRROR首支英文歌《RUMOURS》MV的132萬點擊率還要高，成績十分驚人，阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首新歌！

阿儀 薛影儀阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲
薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲（圖片來源：阿儀個人IG）

阿儀迪士尼扮公主慶祝MV點擊率破百萬

當時新曲MV點撃率突破100萬時，薛影儀（阿儀）已特別到主題樂園扮貝兒公主慶功，平時就已經好受歡迎的她一改平日回避作風，當日不停被途人粉絲集郵拍照都來者不拒，可見她為自己佳績感到高興，亦感謝大家對自己的支持！

阿儀 當時新曲MV點撃率突破100萬時，薛影儀阿儀）已特別到主題樂園扮貝兒公主慶功
當時新曲MV點撃率突破100萬時，薛影儀（阿儀）已特別到主題樂園扮貝兒公主慶功（圖片來源：阿儀個人IG）

阿儀即將推出新歌

薛影儀（阿儀）個人新單曲《一加一等於阿儀》MV獲得如此驚人的成績，阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首以父親為主題的華語歌，並表示：「大家一定感動到哭。」

阿儀 阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首以父親為主題的華語歌，預料臨近父親節即將推出
阿儀的經紀公司AMM亦乘勝追擊加碼再為她打造一首以父親為主題的華語歌，預料臨近父親節即將推出（圖片來源：阿儀個人IG）

薛影儀《一加一等於阿儀》MV極霸氣

阿儀新歌明顯有專人大執形象，新造型盡顯一姐霸氣，先見到其側面剪影，她數白欖地讀出：「7、8、9、10、11、12…阿儀」，同時畫面上見到穿上粉紅色毛毛衫的阿儀登場，顧盼自豪的幾秒，寫上「一加一等於阿儀」。

阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單
（圖片來源：[email protected]
阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單
（圖片來源：[email protected]
阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單
（圖片來源：[email protected]

阿儀新歌MV

阿儀新歌MV喪換造型　震撼網民

MV裡面見到阿儀喪換造型，網民都睇到洗版表示好鬼震撼：「阿儀 啲衫好靚，係咪係元朗街市買？」 、「好大膽有粗口歌詞！會唔會同LMF合作架？」、 「丫儀仲靚過Jisoo 」 、「第一眼仲以為collar出新歌！」

阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單 網民：造型多過黃心穎，啲衫靚過COLLAR
網民：造型多過黃心穎，啲衫靚過COLLAR（圖片來源：[email protected] Lam 林寶玉）
阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單 造型百變！
造型百變！（圖片來源：IG：chingyee_backup）

其實，熱愛音樂的阿儀曾在去年推出賀年歌《財神888》，帶領亞姐出身的陳美濤、林海茵、譚夢娜、張可盈演繹被譽為是最靈異的賀年歌曲。

薛影儀翻唱《櫻花樹下》二創MV

網上亦有不少阿儀的二創MV！

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：阿儀個人IG、AMM 亞洲心動娛樂（香港） @ammtv.hk、[email protected] Lam 林寶玉

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