薛影儀經理人林寶玉被起底「亞視一姐」惹官非帶挈跑出 網民： 正到癲
「亞視一姐」薛影儀近日因為腳踢街坊以及無戴口罩而遭到判刑，被控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，裁判官判阿儀即時入獄2星期並罰款$5,000，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納。3月23日阿儀現身記者會會晤傳媒，其經理人亦有現身，更有網民錯重點，將注意力放在阿儀身旁的林寶玉身上，隨即再有網民在討論區開Post「薛影儀嘅經理人林寶玉正到癲好吸引」！
林寶玉曾奪亞洲小姐名銜
參加過2020年亞洲小姐選舉的林寶玉現時32歲，在2020年曾參加過《亞洲小姐競選》奪得了「網絡人氣獎」。擁有「32C-24-35」身材的她，因外形與陳法拉相似，更被封為「翻版陳法拉」。IG上林寶玉不時都大曬自己Fit爆身材，獲得網民一置好評。
（圖片來源：[email protected]）
林寶玉又做藝人 又做經理人
而林寶玉除了是一位藝人之外，亦是一名經理人。而在她名下的便有現時「亞視一姐」薛影儀，對於要棒紅阿儀，林寶玉都落足心機，不時帶同阿儀出席不同活動，更是與對方一同出演廣告，相當合拍！
林寶玉 做TVB特約演員
一向都希望多元發展的林寶玉更是想做一名好演員，多次在TVB的劇集中擔任客串，例如《智能愛人》，《愛·回家之開心速遞》以及《金宵大廈》等等，都能夠看見有林寶玉的身影出現。
「驚天救兵」救阿儀
得知自己旗下的藝人薛影儀被判刑之後，林寶玉都希望能夠「救阿儀」。她有去到法院進行旁聽，並即時與亞視高層商討對策，希望有機會可以上訴而救出阿儀。
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網民：點解紅嘅唔係佢？
其實並非太多人知薛影儀的經理人為林寶玉，而對於得知其真相之後，都感嘆為何當初走紅的是薛影儀而非林寶玉。而對於薛影儀被公布每個月收入只有數千至一萬元，網民都替阿儀感到不值，唔戴口罩都已經要罰$5,000，相當於半個月人工。
常見問題
薛影儀經理人林寶玉曾參選亞姐?
林寶玉於2020年曾參選亞洲小姐選舉，並憑外貌出眾及完美身材奪得…詳情請看
林寶玉曾試過想救阿儀嗎?
林寶玉一直對阿儀落足心機，在阿儀被判刑後依然希望救到她，更與高層開會…詳情請看
撰文：轉載自New Monday圖片來源：[email protected]、亞視Facebook截圖、連登截圖
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