薛影儀經理人林寶玉被起底「亞視一姐」惹官非帶挈跑出 網民： 正到癲

「亞視一姐」薛影儀近日因為腳踢街坊以及無戴口罩而遭到判刑，被控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，裁判官判阿儀即時入獄2星期並罰款$5,000，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納。3月23日阿儀現身記者會會晤傳媒，其經理人亦有現身，更有網民錯重點，將注意力放在阿儀身旁的林寶玉身上，隨即再有網民在討論區開Post「薛影儀嘅經理人林寶玉正到癲好吸引」！