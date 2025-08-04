「陸劇頂流」肖戰新劇《藏海傳》今晚首播｜耗資5億未播先轟動？網民激讚：眼神全是戲！

「陸劇頂流男神」肖戰今晚攜耗資逾5億港元的重磅鉅製《藏海傳》強勢登陸翡翠台！該劇由神劇《後宮甄嬛傳》名導鄭曉龍睽違十年再度執導古裝權謀劇，肖戰在劇中飾演背負血海深仇的腹黑男主，僅憑預告片中一個眼神已獲洗版式好評，在內地平台更創下超過700萬的驚人預約播放量，究竟這部劇集有何魔力，能夠未播先轟動？