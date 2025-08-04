「陸劇頂流」肖戰新劇《藏海傳》今晚首播｜耗資5億未播先轟動？網民激讚：眼神全是戲！
《藏海傳》未播先轟動 700萬預約創天價紀錄
《藏海傳》自籌備以來便備受矚目，製作費高達約5.26億港元，由創下無數收視神話的《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》導演鄭曉龍親自操刀，是他相隔整整10年後再度回歸古裝劇領域，更是其首部古裝權謀大作，品質絕對有保證。劇集在內地播放平台優酷站內的預約播放量已強勢突破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，更在IMDb開出9.1的高分，成為2025年中陸劇開分冠軍，無論是口碑還是人氣都呈現王者姿態，海報及預告片所展現的電影級質感，更被業內人士譽為「陸劇美學新標竿」，引爆全城期待。
肖戰「天選男主」眼神左右開弓獲網民激讚
作為公認的「斷層頂流」，男主角肖戰的人氣與實力毋庸置疑，繼早前在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力後，這次在《藏海傳》中回歸權謀鬥爭。他飾演的「藏海」從滅門慘案中倖存，十年後化名歸來復仇，角色層次極為複雜。預告片一出，肖戰的眼神戲旋即引發網民洗版式討論，被瘋狂盛讚「左眼是仇恨，右眼是悲憫」，能夠在瞬間切換極端情緒，微表情掌控力達至頂級水準，不少劇迷激動表示：「這就是天選男主！」「光看肖戰的眼神就值回票價！」、「他的眼睛裡有星辰大海，也有地獄深淵！」
《藏海傳》重本融合18項非遺 實景搭建豪花四千萬
劇組為求呈現最極致的東方美學，不惜工本，將全劇深度融入18項國家級非物質文化遺產，以「學識即力量」的嶄新概念革新傳統武俠敘事。劇中關鍵道具，如精密的「榫卯齒輪機關」，均由非遺傳承人親手打磨；而「九宮轉輪鎖」的齒輪咬合聲，更是嚴格復刻明代工藝規範，此外還引入了藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，文化底蘊極其深厚。在服裝及場景上更是花盡心思，團隊豪擲高達4,000萬人民幣，以純實木搭建劇中主要場景「平津侯府」，並參考《唐宮七夕乞巧圖》等古畫，力求還原古代建築的宏偉與精緻，讓觀眾彷彿身臨其境。
網民熱議豪華配角陣容 《中年好聲音3》張與辰獻聲掀話題
除了主角肖戰極具號召力，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別，包括「不老男神」鍾漢良、那些年的「沈佳宜」陳妍希特別出演，更有周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，讓網民紛紛驚呼：「這個配角名單太狂了！」、「簡直是神仙打架的陣容！」此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由《中年好聲音3》亞軍張與辰主唱，其充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，也讓香港觀眾倍感親切，不少網民留言表示：「估唔到搵張與辰唱，TVB今次有心喎！」、「為了聽歌也要追劇！期待值拉滿！」