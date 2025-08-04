肖戰《藏海傳》今晚首播！背負滅門血海深仇 網民激讚「眼神頂級」：左眼仇右眼悲！
肖戰「天選男主」眼神演技嚇窒網民
《藏海傳》預告片一出，焦點旋即落在男主角肖戰的超強演技上！被譽為「斷層頂流」的肖戰，繼在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現武打實力後，這次回歸權謀劇，演技再度昇華。網民對其「眼神戲」給予壓倒性好評，瘋傳一張他眼神特寫的截圖，並精闢分析指他能做到「左眼是仇、右眼是悲」，將角色十年隱忍的複雜情緒透過一雙眼睛完美演繹，大讚他是「天選男主」，演技細膩得令人毛骨悚然。肖戰飾演的「藏海」從家破人亡的稚奴，到十年後憑藉高超堪輿術在朝堂步步為營，角色層次極為豐富，其人氣、實力與外貌兼備，無疑是劇集的最大收視保證。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍十年磨劍 預約量破700萬創紀錄
此劇的另一大定心針，絕對是金牌導演鄭曉龍的加持！曾執導《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級神劇的鄭曉龍，這次是相隔近十年後再度回歸執導古裝劇，更是其首部古裝權謀作品，消息一出即引爆業內外期待。從已釋出的海報與預告片可見，劇集呈現出電影級的精緻質感，畫面構圖與美學風格被視為陸劇的新標竿。劇集未播先火，在內地播放平台優酷的站內預約觀看量，竟已強勢突破700萬大關，創下平台歷史新高紀錄，足見其驚人號召力，勢必再掀起一輪追劇狂潮。
斥資5.26億重金打造 劇組豪花4,000萬實木建侯府
《藏海傳》製作不惜工本，總製作費高達5.26億港元，IMDb開分更衝上9.1分，創下2025年中陸劇的最高開分紀錄。劇組對細節的追求近乎苛刻，為了呈現最真實的古代建築質感，竟豪擲4,000萬人民幣，參考《唐宮七夕乞巧圖》等古畫，以純實木搭建劇中關鍵場景「平津侯府」。服裝設計同樣極盡考究，雖為架空王朝，但處處可見明朝影子，官服上的「圓翅烏紗帽」及象徵官階的「補子」都一絲不苟。劇組更採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的雲鶴紋樣刺繡，便需耗時200小時人手製作，將東方美學發揮到極致。
豪華配角陣容曝光 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了主角肖戰光芒四射，本劇的配角陣容亦是星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來男神鍾漢良飾演肖戰的父親「蒯鐸」，雖然在開首即遭滅門，但其角色是貫穿全劇的靈魂人物。而「國民初戀」陳妍希亦會特別出演，為劇集增添亮點。此外，劇中還有周奇、黃覺、張國強、余男及喬振宇等多位實力派演員同場飆戲，強大的演員班底讓觀眾對劇集的整體質素充滿信心。值得一提的是，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線相信能為香港觀眾帶來更強的投入感。