肖戰《藏海傳》今晚首播！背負滅門血海深仇 網民激讚「眼神頂級」：左眼仇右眼悲！

「陸劇頂流男神」肖戰主演的年度復仇鉅製《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇中肖戰飾演背負滅門慘案血海深仇的孤兒，化名「藏海」潛伏京城十年，誓要為家族洗雪沉冤。劇集未播先轟動，單是預告片中肖戰的「眼神戲」已在網上掀起洗版式討論，被網民盛讚其微表情控制已達頂級境界，究竟這部耗資逾5億港元的S+級大作還有甚麼驚人看點？