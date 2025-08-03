陸劇頂流肖戰回歸！｜《藏海傳》砸5億復仇 驚人演技「左右眼不同戲」嚇窒網民！
《藏海傳》豪擲5億打造視覺盛宴 18項非遺技術嚇窒行內人
《藏海傳》的製作堪稱不惜工本，總製作費高達5.26億港元，單是為男主角「藏海」搭建的舊宅「平津侯府」，就耗資40,000,000人民幣以純實木搭建，極盡奢華。劇集在視覺美學上更是花盡心思，雖然背景為架空的大雍朝，但服飾、官制均參考明朝設計，高官身穿的緋袍、頭戴的「圓翅烏紗帽」等細節一絲不苟。團隊更採用宋錦、香雲紗等傳統面料製作戲服，單是一件衣服的刺繡工序便需耗時二百小時。更令人驚嘆的是，劇組將榫卯機關、藥發木偶、皮影戲等18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，由非遺傳承人親手打造關鍵道具，讓「學識即力量」的核心主題貫穿全劇，其精緻程度與文化底蘊，在近年陸劇中實屬罕見。
肖戰獲封「天選男主」親證頂級演技 左右眼上演分裂式復仇
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現實力後，這次在《藏海傳》中的表現再度成為焦點。他飾演的「藏海」背負血海深仇，角色層次極為複雜，而肖戰在預告片中單憑眼神就已技驚四座，被網民盛讚其微表情控制已達化境，能做到「左眼是仇、右眼是悲」的分裂式演繹，完美呈現角色內心的掙扎與仇恨，獲封為「天選男主」絕對當之無愧。預告片一出，關於他眼神戲的討論即時洗版，不少劇迷表示光看他的表情就已感受到巨大張力，對他如何詮釋這個高智商腹黑復仇者的角色充滿期待。
《甄嬛傳》名導鄭曉龍十年磨一劍 《藏海傳》未播先創7,000,000預約紀錄
此劇的另一大品質保證，便是由《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的金牌導演鄭曉龍親自執導。這是鄭曉龍導演相隔十年後，再度回歸執導的古裝劇，更是他首次挑戰古裝權謀題材，消息一出即引發業內外高度關注。名導效應果然非同凡響，《藏海傳》尚未播出，在內地播放平台優酷的預約觀看量已突破7,000,000大關，創下平台歷史新紀錄，可見其驚人號召力。除了男女主角肖戰與張婧儀，劇組更請來鍾漢良、陳妍希特別出演，加上黃覺、張國強等一眾實力派演員助陣，豪華陣容讓劇集期待值推至頂峰。
網民洗版激讚「眼神有戲」 《中年好聲音3》張與辰獻聲力撐
《藏海傳》未播先轟動，網上討論區早已被洗版，輿論幾乎一面倒給予好評。網民紛紛留言表示：「肖戰單靠眼神已贏盡！」、「左眼仇右眼悲，聽到都毛骨悚然，演技太癲狂」、「5億製作費果然唔同啲，畫面靚到似電影」、「《甄嬛傳》導演喎，必屬佳品，一定追！」。除了演員和製作備受讚賞，劇集音樂同樣成為焦點。憑《中年好聲音3》奪得亞軍的張與辰，獲邀獻唱主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，其充滿故事感的聲線被認為與劇集氛圍完美契合，為這部復仇史詩增添了更多情感厚度，不少樂迷表示期待他在劇中用歌聲力撐肖戰的復仇之路。