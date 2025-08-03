陸劇頂流肖戰回歸！｜《藏海傳》砸5億復仇 驚人演技「左右眼不同戲」嚇窒網民！

「陸劇頂流男神」肖戰主演、耗資逾5.26億港元的年度鉅製《藏海傳》將於明晚（4日）首播！肖戰在劇中化身腹黑男主，為報滅門之仇潛伏京城，其預告中展現的「左眼仇、右眼悲」頂級眼神演技已率先引爆熱議，場面極具張力。除了肖戰的神級演技，這部被譽為陸劇美學新標竿的作品，究竟還有甚麼驚人看點，竟能未開播便已獲IMDb 9.1分超高評價？