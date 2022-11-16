盤點7對反面藝人 苟芸慧王宗堯有共同敵人？

娛樂圈競爭大，藝人不和其實是一件常事，但除了因為工作上產生衝突之外，還有因為合作生意，爭女仔而不和。除了最近蔚雨芯和樂宜因為醫學美容生意鬧不和之外，不數不知道，莊鍶敏三度上榜，分別和苟芸慧、王子涵和王宗堯不和。以下盤點八對藝人因為工作、女仔和合作生意而不和的藝人。