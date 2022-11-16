盤點7對反面藝人 苟芸慧王宗堯有共同敵人？
蔚雨芯 – 樂宜 合資美容店反面
今年七月蔚雨芯、樂宜和其他友人合資投資醫學美容，而蔚雨芯更花7位數字投資，但開業至今只有四個月，就被傳媒爆出發生財務糾紛。有人趁蔚雨芯和好姐妹陳靜去美國修讀語言及戲劇課程期間疑有人另起爐灶，更報警求助。蔚雨芯擔心自己心血隨時白費，所以就急急回港。而面對傳媒的查詢，兩大股東都不回應。
莊鍶敏 – 苟芸慧 投資點心店有人唔出力
剛爆已離婚的莊鍶敏原來曾先後與王宗堯和苟芸慧結怨？2015年，莊鍶敏和其他股東合夥投資點心店，但開業初期，苟芸慧向外稱自己是投資者，但莊鍶敏則反稱股東名單並沒有苟芸慧的名字，她在接受傳媒訪問時被問道苟芸慧有沒有出現點心店時，莊鍶敏直言自己很少在點心點看到對方，又暗寸對方沒有到場宣傳，而自己會盡力宣傳。不過後來，二人特意出席活動合照，粉碎傳聞。
莊鍶敏 – 王宗堯 為髮色隔空罵戰
莊鍶敏和王宗堯是同公司的藝人，但二人早前在網上隔空罵戰，莊鍶敏在《導火新聞線》演談判專家，但因為在另一套電影中染了金髮而令檔期和造型都未能配合。王宗堯暗示有人工作不夠專業，更用臨時演員來形容對方，指莊思敏不適合角色。而莊思敏則出席活動時回應自己是不高興。而後來莊思敏更回應「從來都唔係朋友，以後亦都唔會係。」並且表示以後絕對不會與男方同場。
鍾舒漫 – 陳潔玲 賣防疫用品掀金錢糾紛
2012年港姐「翻版陳妍希」陳潔玲和歌手鍾舒漫早年合作投資防疫產品銷售，但二人發生金錢糾紛，而鍾舒漫則入禀法院向對方追討逾4萬元本金。而二人早前已經交惡，除了二人互相隔空罵戰之外，更報警處理指有人不時傳來粗口、辱罵、恐嚇的連環騷擾。審裁處裁決鍾舒漫勝訴，指陳潔玲違反拆夥協議被判敗訴，必需支付對方款項43,560元及訟費1,183元。當日陳潔玲更粗暴騎劫訪問，被斥冇禮貌！
吳若希 – 林穎彤 「㩒錯讚」出事？
林穎彤在2017年加入星夢娛樂，成為星夢一姐的吳若希的師妹。吳若希早前在Instagram中分享出席《終極街頭魔法王》宣傳活動照片事，有網友留言一些帶有侮辱性的言論。但林穎彤在其中一句留言上讚好，雖然林穎彤事後已經和吳若希澄清自己是「㩒錯掣」，而吳若希在出席公開活動時都回應指自己安慰林穎彤不用放大件事。二人雖然上載合照澄清兩人不和傳言，但是原本可以安心做闊太的吳若希卻突然復出，搶走林穎彤的焦點，二人不和傳聞就真的只有兩個人先知。
余文樂 – 陳冠希 唔妥足足20年
余文樂和陳冠希早在2002年已傳不和，在2003年疑似因為阿嬌在樂壇頒獎典禮上發生「撞膊」事件，原來有指他們在《勁歌金曲頒獎禮》後台中爆粗互鬧，更傳出有人提出要「隻揪」﹐之後又不了了之。之後，陳冠希在余文樂時裝設計師好友Godfrey Kwan Instagram留言批評，於是余文樂在Instagram 上載照片暗寸他因淫照事件退出娛樂圈。
溫兆倫 – 梁思浩 爭拍封面開火
梁思浩與溫兆倫原本是很好的朋友，在處境劇《城市故事》演兩兄弟，據聞當時公司叫他們為香港電視拍封面，但當時溫兆倫已經拍了1036期的香港封面，但後來公司又叫梁思浩去拍封面。而最後公司則選擇梁思浩的封面，而最後溫兆倫在雜誌出街後便拿著那本書扔去梁思浩，因而令二人產生芥蒂，自此二人不再是朋友。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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