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藝員訓練班面試者逐個睇！曾志偉有意將藝訓班變成《全民造星》

東方新地

早前大台副總經理曾志偉指ViuTV只有4點收視，不過近日他在招募藝員及製作人員的千人面試活動中提到會將藝員訓練班變成一個像《全民造星》的真人騷，不少網友覺得他自打嘴巴。《東張西望》近日就報道藝員訓練班面試情況，更訪問了不少面試者，質素相當參差！

撰文：新Monday丨圖片：曾志偉@微博、馬浚偉@Facebook、TVB USA Official Youtube頻道截圖丨編輯：東方新地

藝員訓練班面試者逐個睇！

《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》現正招生，日前曾志偉表明想將藝訓班變成《全民造星》的真人騷。近日《東張西望》訪問藝訓班的面試者，質素令網民大感驚訝！

首位受訪者聲稱自己不夠帥，但勝在夠高，夠唔夠193高呢？（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
首位受訪者聲稱自己不夠帥，但勝在夠高，夠唔夠193高呢？（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
呢位望落上鏡，聲稱想做司儀，但應先箍箍牙。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
呢位望落上鏡，聲稱想做司儀，但應先箍箍牙。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
這位女面試者專長為「扮二胡聲」，但聽落似扮緊大事...（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
這位女面試者專長為「扮二胡聲」，但聽落似扮緊大事…（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有男面試者表演Rap，內容大讚珍姐樂小姐，但後面的女面試者應該聽到好尷尬。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有男面試者表演Rap，內容大讚珍姐樂小姐，但後面的女面試者應該聽到好尷尬。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
男子組！穿黃衫的面試者聲稱朋友指自己似吳卓羲和王大陸...（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
男子組！穿黃衫的面試者聲稱朋友指自己似吳卓羲和王大陸…（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
主持叫佢扮王大陸，佢真係扮...（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
主持叫佢扮王大陸，佢真係扮…（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有面試者聲稱參加藝訓班是為練功夫。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有面試者聲稱參加藝訓班是為練功夫。（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有人扮王祖藍，更指「王祖藍老師」是自己偶像！（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
有人扮王祖藍，更指「王祖藍老師」是自己偶像！（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
旁白指他們是「高大靚仔」...（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
旁白指他們是「高大靚仔」…（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
而呢4位就係可愛美少女...（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）
而呢4位就係可愛美少女…（圖片來源：TVB USA Official Youtube頻道截圖）

曾志偉：希望將藝員訓練班變成真人騷

日前在電視城舉行藝員訓練班首次面試，參加《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》的幕前應徵者多達1,200人，最細的參賽者只有18歲。電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、藝員訓練班校長馬浚偉、助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及集團首席創意官王祖藍也有出席。期間曾志偉提到希望將藝員訓練班變成真人騷：「今年喺特別嘅一年，喺祖藍嘅創意下，希望將藝員訓練班變成真人騷，好似《全民造星》，將學員變成演員嘅培訓過程呈現觀眾眼前！唔一定揀靚仔靚女，睇我同祖藍身形都得，最重要對演藝有興趣、忠誠，熱愛演戲，鍾意呢份工！」

曾志偉：希望將藝員訓練班變成真人騷
曾志偉：希望將藝員訓練班變成真人騷。（圖片來源：TVB節目截圖）
參加《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》的幕前應徵者多達1,200人
參加《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》的幕前應徵者多達1,200人。（圖片來源：TVB節目截圖）

樂易玲強調去年已有拍真人騷計劃

另一方面，樂易玲就透露去年已有將藝員訓練班變成真人騷的計劃，只是因為王祖藍十分忙碌，所以今年才可以實行。此外，身為校長的馬浚偉表示今次藝員訓練班學員學到的東西都會比較全面：「課程有三個月理論及三個月實習，要虛心同唔可以遲到。」

身為校長的馬浚偉表示今次藝員訓練班學員學到的東西都會比較全面
身為校長的馬浚偉表示今次藝員訓練班學員學到的東西都會比較全面。（圖片來源：TVB節目截圖）

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