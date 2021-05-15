藝員訓練班面試者逐個睇！曾志偉有意將藝訓班變成《全民造星》
早前大台副總經理曾志偉指ViuTV只有4點收視，不過近日他在招募藝員及製作人員的千人面試活動中提到會將藝員訓練班變成一個像《全民造星》的真人騷，不少網友覺得他自打嘴巴。《東張西望》近日就報道藝員訓練班面試情況，更訪問了不少面試者，質素相當參差！
撰文：新Monday丨圖片：曾志偉@微博、馬浚偉@Facebook、TVB USA Official Youtube頻道截圖丨編輯：東方新地
藝員訓練班面試者逐個睇！
《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》現正招生，日前曾志偉表明想將藝訓班變成《全民造星》的真人騷。近日《東張西望》訪問藝訓班的面試者，質素令網民大感驚訝！
曾志偉：希望將藝員訓練班變成真人騷
日前在電視城舉行藝員訓練班首次面試，參加《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》的幕前應徵者多達1,200人，最細的參賽者只有18歲。電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、藝員訓練班校長馬浚偉、助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及集團首席創意官王祖藍也有出席。期間曾志偉提到希望將藝員訓練班變成真人騷：「今年喺特別嘅一年，喺祖藍嘅創意下，希望將藝員訓練班變成真人騷，好似《全民造星》，將學員變成演員嘅培訓過程呈現觀眾眼前！唔一定揀靚仔靚女，睇我同祖藍身形都得，最重要對演藝有興趣、忠誠，熱愛演戲，鍾意呢份工！」
樂易玲強調去年已有拍真人騷計劃
另一方面，樂易玲就透露去年已有將藝員訓練班變成真人騷的計劃，只是因為王祖藍十分忙碌，所以今年才可以實行。此外，身為校長的馬浚偉表示今次藝員訓練班學員學到的東西都會比較全面：「課程有三個月理論及三個月實習，要虛心同唔可以遲到。」