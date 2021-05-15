藝員訓練班面試者逐個睇！曾志偉有意將藝訓班變成《全民造星》

早前大台副總經理曾志偉指ViuTV只有4點收視，不過近日他在招募藝員及製作人員的千人面試活動中提到會將藝員訓練班變成一個像《全民造星》的真人騷，不少網友覺得他自打嘴巴。《東張西望》近日就報道藝員訓練班面試情況，更訪問了不少面試者，質素相當參差！

撰文：新Monday丨圖片：曾志偉@微博、馬浚偉@Facebook、TVB USA Official Youtube頻道截圖丨編輯：東方新地