51歲藤原紀香與28年前自己同框：當年努力扮成熟
藤原紀香：當年努力扮成熟
當藤原紀香看到自己1994年的廣告相時，立即害羞地笑着說：「有種稚嫩感，當年我努力擺出成年人的樣子，應該是大學畢業。」當被問到有甚麼話對當年的自己說時，紀香就說：「從現在開始我會有很多有趣的事情，有很多事情要做，但我想告訴（28年前的）你，會玩得很開心。」
網民讚藤原紀香狀態回勇
藤原紀香被問及作為啤酒女郎時的回憶，她說：「我走遍了日本。能喝到每一種當地啤酒真是太有趣了，我記得有次因為上不到火車，就自己訂了機票，跟廣告公司溝通，帶着大行李登機。 」事後，有不少網民都留言指藤原紀香當日狀態已算回勇，但相比28年前的舊照，現在的她明顯被比下去。
紀香認老自爆老花嚴重
其實藤原紀香已非第一次被彈老，今年初她上賀年節目，已被指身材暴脹，而且有雙下巴，樣貌還十分蒼老，有網民慨嘆性感女神變成大媽。而踏入50歲後的她亦曾在公開場合認老，自爆40歲之後視力開始轉差，而且老花越來越嚴重。直至今年5月出席手錶記者會時，稍為回復少許狀態，紀香透露養生秘方，平時在家會榨蔬果汁，試過用苦瓜和芹菜，特別喜歡飲甘筍汁。
性感女神與郭富城傳情
藤原紀香過去以火辣身材紅遍全亞洲，有「性感女神」之稱，2000年她受邀來港與天王郭富城拍攝電影《雷霆戰警》，二人更因此一度傳出緋聞。在郭富城生日時，藤原紀香千里迢迢坐飛機過來給他慶祝，開演唱會也盛裝出席捧場，二人當時既沒有否認也沒有承認戀情。
紀香再婚做少奶奶減產
2007年2月17日藤原紀香與諧星陣內智則閃婚，2009年3月離婚。在2013年又跟證券分析師男友分手，加上人氣開始下滑，事業愛情兩失意的她，壓力爆煲而暴食，之後被媒體揭發她身材走樣。她於2016年再婚，嫁予在劇集《半澤直樹》中飾演乸型稅務官「黑崎」的歌舞伎男星片岡愛之助，婚後兩人在人前人後也表現恩愛，而藤原紀香亦漸漸淡出藝能界，產量大減。
廣末涼子與25年自己同框
日本女星近年愛透過後製技術，與多年前的自己同框亮相拍廣告。今年4月，41歲日本女星廣末涼子，拍攝日本麥當勞廣告時，就與25年前的自己同框對話，宣傳25年味道不變。網民看過廣告後，都不禁驚訝廣末涼子無論氣質、樣貌都與25年前變化不大。
早前廣末涼子與25年前的自己拍廣告，被讚凍齡成功！
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