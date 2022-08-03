51歲藤原紀香與28年前自己同框：當年努力扮成熟

現年51歲日本女星藤原紀香日前與在東京出席啤酒代言活動，為新店擔任「期間限定老闆娘」，場中更擺放了她28年前為品牌拍攝的廣告相，當年她23歲。當日身穿黃色和服現身的藤原紀香笑著說：「1994年，我被任命為第8代啤酒女郎，當時我剛剛出道兩年，今年剛好是我出道30周年。」