藤原紀香

51歲藤原紀香與28年前自己同框：當年努力扮成熟

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現年51歲日本女星藤原紀香日前與在東京出席啤酒代言活動，為新店擔任「期間限定老闆娘」，場中更擺放了她28年前為品牌拍攝的廣告相，當年她23歲。當日身穿黃色和服現身的藤原紀香笑著說：「1994年，我被任命為第8代啤酒女郎，當時我剛剛出道兩年，今年剛好是我出道30周年。」

51歲藤原紀香日前出席啤酒代言活動，與28年前自己拍攝的廣告相同框，當年她23歲。
51歲藤原紀香日前出席啤酒代言活動，與28年前自己拍攝的廣告相同框，當年她23歲。（圖片來源：[email protected] Fujiwara）
藤原紀香看到自己1994年的廣告相時笑說：「有種稚嫩感，當年我努力擺出成年人的樣子。」
藤原紀香看到自己1994年的廣告相時笑說：「有種稚嫩感，當年我努力擺出成年人的樣子。」（圖片來源：廣告海報相）

藤原紀香：當年努力扮成熟

當藤原紀香看到自己1994年的廣告相時，立即害羞地笑着說：「有種稚嫩感，當年我努力擺出成年人的樣子，應該是大學畢業。」當被問到有甚麼話對當年的自己說時，紀香就說：「從現在開始我會有很多有趣的事情，有很多事情要做，但我想告訴（28年前的）你，會玩得很開心。」

藤原紀香初出道已紅遍全亞洲，有「性感女神」之稱。
藤原紀香初出道已紅遍全亞洲，有「性感女神」之稱。（圖片來源：廣告海報相）

網民讚藤原紀香狀態回勇

藤原紀香被問及作為啤酒女郎時的回憶，她說：「我走遍了日本。能喝到每一種當地啤酒真是太有趣了，我記得有次因為上不到火車，就自己訂了機票，跟廣告公司溝通，帶着大行李登機。 」事後，有不少網民都留言指藤原紀香當日狀態已算回勇，但相比28年前的舊照，現在的她明顯被比下去。

藤原紀香日前為新店擔任「期間限定老闆娘」。
藤原紀香日前為新店擔任「期間限定老闆娘」。（圖片來源：[email protected] Fujiwara）

紀香認老自爆老花嚴重

其實藤原紀香已非第一次被彈老，今年初她上賀年節目，已被指身材暴脹，而且有雙下巴，樣貌還十分蒼老，有網民慨嘆性感女神變成大媽。而踏入50歲後的她亦曾在公開場合認老，自爆40歲之後視力開始轉差，而且老花越來越嚴重。直至今年5月出席手錶記者會時，稍為回復少許狀態，紀香透露養生秘方，平時在家會榨蔬果汁，試過用苦瓜和芹菜，特別喜歡飲甘筍汁。

藤原紀香兩年前上電視節目，被彈發福雙下巴。
藤原紀香兩年前上電視節目，被彈發福雙下巴。（圖片來源：電視截圖）

性感女神與郭富城傳情

藤原紀香過去以火辣身材紅遍全亞洲，有「性感女神」之稱，2000年她受邀來港與天王郭富城拍攝電影《雷霆戰警》，二人更因此一度傳出緋聞。在郭富城生日時，藤原紀香千里迢迢坐飛機過來給他慶祝，開演唱會也盛裝出席捧場，二人當時既沒有否認也沒有承認戀情。

郭富城和藤原紀香合演電影《雷霆戰警》，緋聞傳得熱烘烘。
郭富城和藤原紀香合演電影《雷霆戰警》，緋聞傳得熱烘烘。（圖片來源：《雷霆戰警》海報）
藤原紀香在《雷霆戰警》性感火辣，狀態大勇。
藤原紀香在《雷霆戰警》性感火辣，狀態大勇。（圖片來源：《雷霆戰警》截圖）

紀香再婚做少奶奶減產

2007年2月17日藤原紀香與諧星陣內智則閃婚，2009年3月離婚。在2013年又跟證券分析師男友分手，加上人氣開始下滑，事業愛情兩失意的她，壓力爆煲而暴食，之後被媒體揭發她身材走樣。她於2016年再婚，嫁予在劇集《半澤直樹》中飾演乸型稅務官「黑崎」的歌舞伎男星片岡愛之助，婚後兩人在人前人後也表現恩愛，而藤原紀香亦漸漸淡出藝能界，產量大減。

藤原紀香與丈夫片岡愛之助經常放閃。
藤原紀香與丈夫片岡愛之助經常放閃。（圖片來源：[email protected] Fujiwara）

廣末涼子與25年自己同框

日本女星近年愛透過後製技術，與多年前的自己同框亮相拍廣告。今年4月，41歲日本女星廣末涼子，拍攝日本麥當勞廣告時，就與25年前的自己同框對話，宣傳25年味道不變。網民看過廣告後，都不禁驚訝廣末涼子無論氣質、樣貌都與25年前變化不大。

藤原紀香 41歲廣末涼子與25年前的自己拍廣告，被讚凍齡成功。
41歲廣末涼子與25年前的自己拍廣告，被讚凍齡成功。（圖片來源：廣告截圖）

早前廣末涼子與25年前的自己拍廣告，被讚凍齡成功！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Fujiwara、廣告海報相、《雷霆戰警》截圖資料或影片來源：TVB 娛樂新聞台、 oricon

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