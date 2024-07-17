蘇可欣

前《3日2夜》女神離巢後升呢做私人飛機空姐 粉色制服Look冧暈網民

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現年31歲的蘇可欣（Eunice）自2016年參選香港小姐後加入TVB，直至今年2月離巢，原本任職空姐的她除了做老本行外，近日更被發現升呢做私人飛機空姐，並穿著粉色空姐制服拍片，令網民即時冧爆！

蘇可欣重返空姐行業

今年2月蘇可欣離開了TVB後，就透露過會做回老本行——空姐，近日她更被發現加入了提供私人包機服務的香港寰星航空，並為他們拍攝了一輯宣傳片。

蘇可欣 蘇可欣近日被發現升呢做私人飛機空姐。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣近日被發現升呢做私人飛機空姐。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 並為公司拍了一輯宣傳片。（圖片來源：小紅書圖片）
並為公司拍了一輯宣傳片。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 片中蘇可欣作為空姐為私人飛機提供服務。（圖片來源：小紅書圖片）
片中蘇可欣作為空姐為私人飛機提供服務。（圖片來源：小紅書圖片）

大玩粉紅色制服誘惑為客人冚被

片中蘇可欣穿著一身粉紅色的空姐制服，展露出迷人曲線之餘亦充滿氣質，同時她更在機艙中做出斟酒、舖枱布、整理咕𠱸和餐具等動作，甚至示範為客人冚被。

蘇可欣 穿著一身粉紅色空姐制服的蘇可欣，展露出迷人曲線。（圖片來源：小紅書圖片）
穿著一身粉紅色空姐制服的蘇可欣，展露出迷人曲線。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 片中她做出斟酒、舖枱布、整理咕𠱸和餐具等動作。（圖片來源：小紅書圖片）
片中她做出斟酒、舖枱布、整理咕𠱸和餐具等動作。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）

私人飛機空姐薪金更高

據了解，私人飛機空姐的工作量比民航空姐要大得多，因此起薪也相對較高，基本薪金約為港幣$35,000，年資較高者月薪更可達$70,000至$80,000不等。

蘇可欣 著短裙的蘇可欣踎低身整理枱布。（圖片來源：小紅書圖片）
著短裙的蘇可欣踎低身整理枱布。（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
蘇可欣 甚至示範為客人冚被。（圖片來源：小紅書圖片）
甚至示範為客人冚被。（圖片來源：小紅書圖片）

拍《3日2夜》獲封「激流女神」

蘇可欣加入TVB後，曾做過娛樂新聞台主播，又拍過《愛回家》、《白色強人》和《飛常日誌》等劇，不過最令網民印象深刻的，是她曾主持旅遊節目《3日2夜》，更因此獲封為「激流女神」。

蘇可欣 蘇可欣因主持旅遊節目《3日2夜》，曾被網民封為「激流女神」。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣因主持旅遊節目《3日2夜》，曾被網民封為「激流女神」。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 蘇可欣在《飛常日誌》中曾再次扮演空姐。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣在《飛常日誌》中曾再次扮演空姐。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 又曾在《愛回家》中飾演斯文老師一角，獲網民激讚。（圖片來源：TVB）
又曾在《愛回家》中飾演斯文老師一角，獲網民激讚。（圖片來源：TVB

與圈外有米男友公開戀情

而感情方面，蘇可欣曾與泰國男神Nonkul（賓爺）有過一年半的姊弟戀情，最終在2019年分手。其後她與圈外有米男友Geo公開戀情，因不時和男友周遊列國，又拎住不同的名牌手袋影相，被指成功「上岸」唔使做。

蘇可欣 蘇可欣2018年主持《STARTALK》時，訪問泰國電影《出貓特攻隊》三位主角，而與泰國男神Nonkul撻著。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣2018年主持《STARTALK》時，訪問泰國電影《出貓特攻隊》三位主角，而與泰國男神Nonkul撻著。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 2020年，蘇可欣公開表示與有米男友已拍拖1周年。（圖片來源：IG@eunice_shy）
2020年，蘇可欣公開表示與有米男友已拍拖1周年。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 蘇可欣在IG不時大派福利照。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣在IG不時大派福利照。（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
（圖片來源：IG@eunice_shy）
蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
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蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
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蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
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蘇可欣 （圖片來源：IG@eunice_shy）
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@eunice_shy

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