前《3日2夜》女神離巢後升呢做私人飛機空姐 粉色制服Look冧暈網民
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現年31歲的蘇可欣（Eunice）自2016年參選香港小姐後加入TVB，直至今年2月離巢，原本任職空姐的她除了做老本行外，近日更被發現升呢做私人飛機空姐，並穿著粉色空姐制服拍片，令網民即時冧爆！
蘇可欣重返空姐行業
今年2月蘇可欣離開了TVB後，就透露過會做回老本行——空姐，近日她更被發現加入了提供私人包機服務的香港寰星航空，並為他們拍攝了一輯宣傳片。
大玩粉紅色制服誘惑為客人冚被
片中蘇可欣穿著一身粉紅色的空姐制服，展露出迷人曲線之餘亦充滿氣質，同時她更在機艙中做出斟酒、舖枱布、整理咕𠱸和餐具等動作，甚至示範為客人冚被。
私人飛機空姐薪金更高
據了解，私人飛機空姐的工作量比民航空姐要大得多，因此起薪也相對較高，基本薪金約為港幣$35,000，年資較高者月薪更可達$70,000至$80,000不等。
拍《3日2夜》獲封「激流女神」
蘇可欣加入TVB後，曾做過娛樂新聞台主播，又拍過《愛回家》、《白色強人》和《飛常日誌》等劇，不過最令網民印象深刻的，是她曾主持旅遊節目《3日2夜》，更因此獲封為「激流女神」。
與圈外有米男友公開戀情
而感情方面，蘇可欣曾與泰國男神Nonkul（賓爺）有過一年半的姊弟戀情，最終在2019年分手。其後她與圈外有米男友Geo公開戀情，因不時和男友周遊列國，又拎住不同的名牌手袋影相，被指成功「上岸」唔使做。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@eunice_shy