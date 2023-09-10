蘇小小台灣旅行被偷拍 疑犯流利廣東話反指：好心你咪著咁少布出街
蘇小小台灣旅行被偷拍疑犯流利廣東話
靚女DJ蘇小小（Zoe So）近日到台灣旅行，衣著比起平日拍攝的性感照，已經變得大為保守，只是下身消失的打扮，依舊惹來狂蜂浪蝶，而且更疑似被偷拍。蘇小小在IG分享了當時的經歷，對方被當場揭發後，更反過來指責她：「你唔想俾人偷拍，好心你咪著咁少布出街啦」，蘇小小指對方是講流利廣東話。蘇小小及後再發文表示：「我真係唔覺得性感少布，就等於可以被偷拍、非禮、強姦，不應合理化這些事吧。」，獲得不少姊妹們支持給讚好。
蘇小小曾拒8萬元宣傳工作 承認曾心動並掙扎 最終一個原因拒絕
早前警方因為世界盃而積極打擊非法賭波，因而拘捕在香港為不合法的賭球網站作宣傳的7位代言人，其中包括貝依霖。事件引起網民熱烈討論，有網民翻出擁32.2萬followers的26歲網紅蘇小小在早在大半年前也曾被非法的賭球網站招攬成代言人，不過她就拒絕並且呼籲其他人不要以身試法。
不法之徒：好多大網紅已經做緊！ 蘇小小堅拒利誘：係犯法㗎！
大半年前，網紅蘇小小限時動態上上載賭球網站的工作邀約，該則IG Story中可以見到：「你唔使返工，財務自由，好多大網紅已經做緊！」，「我哋可以出一個月$80,000港元畀你，每個星期幫我哋po三日，一日po三個story就OK」對方見蘇小小沒有回覆，更追問：「你OK嗎？麻煩盡快覆一覆，價錢唔滿意可以再傾傾㗎喎～因為我哋呢邊比較趕，遲啲會喺ig搞個大抽獎，想邀請你幫我哋宣傳」蘇小小其後把對話截圖，並上載到限時動態上寫道：「其實網上宣賭博係犯法……」。
蘇小小坦言自己曾有一刻掙扎過
其後蘇小小接受其他傳媒訪問時回應收到工作邀約時曾經有心動過，三個帖文就可以收到八萬元很吸引，而且對方向她保證不用擔心法律問題，會有法律團隊解決之後的事。不過她又認為這個世界並沒有「咁筍」的事，後來經網上查詢和從經理人中得知是有機會觸犯法律和有詐騙成份。
蘇小小坦言自己家境清貧 需要一份穩定工作
蘇小小坦言自己家境清貧，所以真的需要一份穩定工作以及收入，每個月8到10萬收入誘惑真的好大。她直言自己因為形象性感而令大家對自己有一個不好的印象，即使接下賭博的工作邀約也不會改變大家對自己的觀感，反正本來印象便是差。不過她最終拒絕工作：「黃賭毒會害人。」她表示不想因為短期內搵快錢然後留案底。
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奧運過後ViuTV推出的綜藝節目《海陸勁技場》短短兩集竟然受到高度討論，水上競技的焦點，盡在一班搏命的女藝人身上 ，當中網紅「蘇小小」更成為公敵，同樣是性感演出，反應遠不及當初客串《自肥企劃》，不過Zoe戰鬥力好強，對於「我係咪睇梗TVB」的狠評，亦在社交媒體正面回應。《海陸勁技場》首兩集「水運會」惹來網民負評，有說節目「靠波罅吸收視」、「拉低個台的質素」及「搞到cctvb咁」，作為當事人兼最受抨擊的蘇小小，今次無玩「消失」，甚至就站出於社交媒體正面回應觀眾抽擊：
蘇小小：對不起污染了大家的眼球
說到尾，蘇小小對香港觀眾接受不了「水上節目著得少布」的邏輯表示氣餒，更說下次拍水上節目，會問下導演可唔可以著返件「樽領衫」，最尾更說「對不起污染了大家的眼球」。
蘇小小夥「格仔導演」合拍廣告
其實《ERROR自肥企画》自5月播出以來，不但帶挈ERROR接拍海量廣告，就連「格仔導演」Mike以及Agent L都不乏廣告代言，至於作為性感搜查官的蘇小小最近亦有同上述兩位幕後轉幕前的新晉KOL合作，廣告中三人同樣現身泳池旁邊大玩競技：
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