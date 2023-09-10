蘇小小台灣旅行被偷拍 疑犯流利廣東話反指：好心你咪著咁少布出街

一向出名身材火辣的靚女DJ蘇小小（Zoe So），曾現身ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》以及《海陸勁技場》，大曬誇張宏偉上圍讓觀眾一見難忘，一度人氣急升！近日蘇小小到台灣旅行，卻遇上了疑似偷拍事件，令她大為震怒！