蘇小小趁前男友生日玩報復 公開渣男出軌惡行 大呻談戀愛「加分項」竟然係呢樣
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網紅蘇小小（Zoe）最近在社交媒體上公開了前男友的出軌行為，並選在對方生日當天發文，適逢今日（21日）音樂人GooChan為背拍拖7年女友偷食而公開道歉，蘇小小就有感而發，大呻2025年談戀愛「加分項」竟然係呢樣！
蘇小小公開指控
蘇小小近日在其社交帳戶上發布了一系列帖子，公開指控前男友Carson的出軌行為。她不僅公開了Carson的名字和合照，還在帖子中附上了一張寫有「Carson Happy Birthday」的生日蛋糕圖片，留言祝他生日快樂的同時，希望他不要再繼續出軌：「祝你生日快樂，亦希望你大一歲唔好再偷食喇，渣男！」蘇小小這樣寫道。此外，她還提到Carson曾以「自己鬼仔性格」為由，認為與其他女孩子接吻、牽手、擁抱都不算出軌，這讓蘇小小感到無法接受。
適逢今日（21日）音樂人GooChan為背拍拖7年女友偷食而公開道歉，更宣布退出幕前，蘇小小就有感而發，大呻：「2025年 談戀愛專一變成『加分項』。」引起網民熱議：「這不是基本項嗎？」、「基本啦」亦有網民為她打氣：「妳人美心善，會遇到專一愛妳的MR. Right」等。
網民反應與支持
蘇小小因其豐滿的身材和大膽的穿著風格而聞名，不僅在網絡上擁有大量粉絲，更多次參與電視節目，成為公眾關注的焦點。她公審渣男的帖文迅速在網絡上引發了廣泛討論，許多網民在蘇小小的帖子下留言支持她，並譴責Carson的行為。有網民回覆蘇小小的照片，調侃Carson以「鬼仔性格」作為出軌的擋箭牌，並表示「鬼仔都唔會咁」。蘇小小回應說：「今次預咗同軌仔攬炒，無辦法接受咁多大話，同埋俾人當玩具咁玩。」此外，也有人透露Carson本身是位模特兒，身高6呎3，並指出他在大學時期就已經行為放縱，蘇小小則回覆說：「聽到嘅版本係中學開始。」
（圖片來源：Threads@zoeso0930）
圖片來源：IG@zoeso0930、Threads@zoeso0930資料或影片來源：原文刊於新假期