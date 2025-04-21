蘇小小趁前男友生日玩報復 公開渣男出軌惡行 大呻談戀愛「加分項」竟然係呢樣

網紅蘇小小（Zoe）最近在社交媒體上公開了前男友的出軌行為，並選在對方生日當天發文，適逢今日（21日）音樂人GooChan為背拍拖7年女友偷食而公開道歉，蘇小小就有感而發，大呻2025年談戀愛「加分項」竟然係呢樣！