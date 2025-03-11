蘇小小10年前參選校花照出土 拒認整容自爆「再發育」有原因
蘇小小 19歲初出道專訪重溫
「世上沒有醜女人，只有懶女人。」天生麗質嘅女神的確有，但係由醜小鴨變天鵝嘅，就更加大有人在。當年19歲，喺ive讀緊event management嘅Zoe(蘇麗華)，話自己讀中學嗰陣，又肥又黑，仲成面痘痘! 如果唔係開始識貪靚，同經過一番努力，而家又點會成為私影界嘅搶手model！
當時Zoe接受Sunday Kiss雜誌訪問，透露早在一年前即2014年已開始涉足私影界，當時係純粹想影吓靚相，希望等自己老左，都可以俾自己啲仔女睇吓，自己後生嗰陣係點樣，好趁青春留倩影嘛！明嘅！
好多人都覺得私影好危險，三唔識七，約出嚟單對單，加上之前都發生過啲唔係幾開心嘅事，所以model本身都應該有番啲戒心。Zoe都好清楚呢點，所以都識得保護自己，例如抗拒影任何色情，或者過份性感嘅相。一來覺得冇必要為錢去賣弄身體，二來亦都唔想令屋企人尷尬難受。
Zoe由細到大都好中意畫畫，讀中學嗰陣，佢試過有兩年起勢咁參加畫畫比賽，攞獎都攞咗十幾個，不過而家就少畫咗，因為讀 event management都真係幾忙，而且亦都好有挑戰性，所以無論讀完high-dip之後，可唔可以繼續升學都好，Zoe都想喺番呢方面發展。
Zoe當正自己爸爸係偶像，連拍拖對象，都話要搵個好似爸爸咁好嘅！佢話雖然要搵個好似爸爸咁高質嘅男朋友係唔容易，但係有公德心，同心地善良呢啲基本品德都一定要有！而且爸爸教落，識男仔唔一定要有錢有車有樓，最緊要人品好，同腳踏實地，當然仲要鍚自己啦！喺呢方面，佢一定會聽爸爸話架！
Zoe So：自己個樣自己交待
此外，Zoe又曾在2021年拍片回顧自己舊照，解釋「外貌大進化」原因，但就拒認整容，仲話個胸係食藥食出嚟！一直以來，Zoe也被網友懷疑「外貌大進化」，她提到：「自己個樣自己交待。」Zoe指自己的雙眼皮是內雙，以前貼過雙眼皮膠紙。
不惜在鏡頭前扭打自己鼻
而很多人覺得Zoe的鼻很直很挺，一定有做過手術。她更不惜在鏡頭前扭打自己的鼻，以證明鼻是真貨。此外，Zoe講到自己是用鼻夾幫助提高鼻樑，所以得以改善鼻形。
常被指哨牙
另外，Zoe也提到自己常被指哨牙，最後她去了看醫生，醫生就說她是假哨牙，而Zoe最後打透明質酸到下巴以改善面形。Zoe又講到當時用了2000元，打完後她覺得十分開心，因為的確明顯改善了輪廓，但近年她怕走火入魔，已沒有再補打針。
靠食豐胸丸進化升兩Cup
Zoe更大膽講到自己以前在中學時胸部只得B、C Cup，現在則進化到D、E Cup，她解釋原因是她狂做針灸，每個星期都去美容院做胸部按摸，及食過無數牌子的豐胸丸，最後終於搵到一隻有效果的，加上她每日飲牛奶來保持脂肪率，以及穿著適合的內衣，才有現在豐滿的成果。
去片：
「驚嚇慎入！」Zoe so真實樣貌全公開