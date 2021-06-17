IG女神蘇小小被嘲賣肉 不敵負評宣告神隱 兩日後彈弓手復出
撰文：東方新地丨圖片：蘇小小IG、YouTube影片截圖｜部分內容：新Monday
蘇小小不滿被嘲賣弄身材
蘇小小在IG發千字文揚言「消失」，留言：「對唔住…我覺得我需要短暫時間潛水🙏🏼俾自己嘅個心沉澱一下，最近真係發生咗好多唔開心嘅事。」她指節目被導演要求穿性感小背心，但最後卻遭導演背後恥笑她「賣弄身材」，接受傳媒訪問，事前答應會提她的網上花店及紋身店，但最後又是被要求著性感小背心，並用嘩眾取寵的標題，內容只專注她的外表丶身材丶八掛丶私隱。
蘇小小控訴被人身攻擊
蘇小小指外界對自己外表的質疑，她也拍片分享，但仍然「被批評、質疑、人身攻擊無停過…最恐怖嘅留言係有啲人開始妄想症作嘢」，其後蘇小小又指自己唔介意走小性感路線，「因為自己都好嚮往台灣部份網紅嘅形象，覺得佢哋好性感丶好甜美好靚，自己都好欣賞丶直情覺得佢哋係偶像，所以好想模仿﹗」但卻被haters鬧﹗
蘇小小話其實想著番自己喜歡類型的衫，post自己喜歡的美照，純分享，不是在賺大錢，「我嘅正職喺經營網絡花店，也是主要的收入來源，任何幕前工作都只係短暫，只係一個副業。」蘇小小又指知自己好多缺點，唔需要網民「大大聲話我知我有幾差﹗」她表示心很攰、無奈及好重無力感，故需要暫時消失﹗
蘇小小舉中指回歸
蘇小小的千字放負文兩日後，便蒲頭並貼出中指相表示回歸社交網，蘇小小再發長文，她指中指是送給haters，她解釋潛水兩日便上水，原因是發現潛水反而被攻擊得更勁，覺得逃避冇乜用，因為網民根本不講道理，只扭曲她的原意，她表示「95％嘅人身攻擊＋無營養評論都係來自連登，負能量主要都係來自連登，最好笑係佢哋鬧完我，仲會話我係借連登博上位？其實我嘅心態係你哋最好咪X討論我，我根本就唔想比你哋睇提起，討厭我咪唔好睇我囉﹗虐待Haters的最佳方法是『你偷看我，但我過得非常好！』！」
蘇小小客串《ERROR自肥企画》激凸登場
Zoe So蘇小小早前客串《ERROR自肥企画》，她穿上緊身黑色衫，其中一個鏡頭更露出其事業線。她提到錄影時，193還未爆出來，所以節目出街後，討論度十分高，她也感到十分意外中。
Zoe So蘇小小：自己個樣自己交待
一直以來，Zoe So蘇小小也被網友懷疑「外貌大進化」，她提到：「自己個樣自己交待。」Zoe So指自己的雙眼皮是內雙，以前貼過雙眼皮膠紙。
蘇小小不惜在鏡頭前扭打自己的鼻
而很多人覺得蘇小小的鼻很直很挺，一定有做過手術。她為表清白，不惜在鏡頭前扭打自己的鼻，以證明鼻是真貨。此外，蘇小小講到自己是用鼻夾幫助提高鼻樑，所以得以改善鼻形。
蘇小小常被指哨牙
另外，Zoe So蘇小小也提到自己常被指哨牙，最後她去了看醫生，醫生就說她是假哨牙，蘇小小最後在下巴位置打透明質酸得以改善面形。蘇小小講到當時用了2千元，打完後她覺得十分開心，因為的確明顯改善了面部輪廓。
網友網友留言兩極
短片出街後，網友留言兩極。有人提到：「有啲鍾意咗佢。」、「靚靚 ，最鐘意敢言女性，一般都黃。」、「又幾正喎。」但也有人留言表示Dislike :「整10樣嘢，認一樣就想洗白？」、「咪玩啦，當人弱智咩？」、「吓，已經整咗㗎喇？化埋厚妝都咁樣衰，算把啦。」、「冇題材拍片想引連登仔X多次佢引起討論啫。」