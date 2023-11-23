DJ蘇小小挑戰台啦啦隊初體驗後「當場嚇呆」 網民勁推代表香港去台灣發展
蘇小小：這是我畢生難忘的經歷
現年27歲的蘇小小在文中直指今次的「台灣啦啦隊初體驗」是她畢生難忘的經歷，原來她是為了做啦啦隊才開始接觸舞蹈，她更坦言之前只以為啦啦隊成員只要「拍拍手、跳彈一下而已…（對不起，我錯了！）」但在通過甄選後，她卻需要在2-3個禮拜內學會20多支舞蹈，到在正式應援的前2天，她更要再練上有機會用到的額外20多支應援舞蹈（據說正式啦啦隊的應援曲總共有100多首歌），令她心理壓力超大！
練習到凌晨 應援現場被「當場嚇呆」
蘇小小表示當時沒有時間去害怕和緊張（連胃痛都沒有），只能抓緊時間練習，更練到深夜凌晨，但到了正式應援當日，現埸卻有很多曲目是她沒有聽過的，她直言：「我的反應是當場嚇呆了！」她又大讚台灣的啦啦隊女孩跳應援舞跳到滿身汗水，但笑容還是很燦爛：「她們的表情管理和體力都超強大！」最後蘇小小感嘆：「這天是我人生最累的一天，但意義卻非常重大！」又表示：「這個體驗對我來說是寶貴的禮物。」
網民勁讚：新啦啦隊女神誕生
網民紛紛大讚蘇小小今次挑戰做台灣啦啦隊女神的表現：「電視上看到你，有驚喜到」、「跳得很認真，繼續加油」、「新啦啦隊女神誕生」、「戀愛了」、「真的好正」、「眼睛會笑」、「去台灣做香港代表」、「去台灣發展啦，可以有更好待遇」、「明年是正式隊員嗎」、「下季要繼續」、「看到小小賽後幫大家用心的簽名拍照好長一段時間，覺得好窩心」、「希望在不久的將來可以在球場上繼續看到小小的身影」、「期待妳有機會正式加入台灣的啦啦隊」等。
IG粉絲數急升2.5萬 疑自認「單身狗」
今次蘇小小所發的帖文獲得超過1.7萬人讚好，而她的IG粉絲數原本約有32萬，在做一日啦啦隊成員後，即急升到超過34.5萬，可見今次她的「應援初體驗」在台灣引起不少網民關注！不過被網民問到會否搬到台灣長住時，她只回答：「希望能常來！」有網民更問到她在台灣有沒有艷遇，她竟貼上一張狗狗側望鏡頭的可愛照片，無奈回答：「沒有…連睡覺的時間也不足＝ ＝」似乎暗指自己目前是「單身狗」。
早前台灣旅行被偷拍疑犯講流利廣東話
蘇小小早前到台灣旅行，衣著比起平日拍攝的性感照，已經變得大為保守，只是下身消失的打扮，依舊惹來狂蜂浪蝶，而且更疑似被偷拍。蘇小小在IG分享了當時的經歷，對方被當場揭發後，更反過來指責她：「你唔想俾人偷拍，好心你咪著咁少布出街啦」，蘇小小指對方是講流利廣東話。蘇小小及後再發文表示：「我真係唔覺得性感少布，就等於可以被偷拍、非禮、強姦，不應合理化這些事吧。」獲得不少姊妹們支持給讚好。
蘇小小曾拒8萬元宣傳工作 承認曾心動並掙扎 最終一個原因拒絕
早前警方因為世界盃而積極打擊非法賭波，因而拘捕在香港為不合法的賭球網站作宣傳的7位代言人，其中包括貝依霖。事件引起網民熱烈討論，有網民翻出擁32.2萬followers的26歲網紅蘇小小在早在大半年前也曾被非法的賭球網站招攬成代言人，不過她就拒絕並且呼籲其他人不要以身試法。
不法之徒：好多大網紅已經做緊！ 蘇小小堅拒利誘：係犯法㗎！
大半年前，網紅蘇小小限時動態上上載賭球網站的工作邀約，該則IG Story中可以見到：「你唔使返工，財務自由，好多大網紅已經做緊！」，「我哋可以出一個月$80,000港元畀你，每個星期幫我哋po三日，一日po三個story就OK」對方見蘇小小沒有回覆，更追問：「你OK嗎？麻煩盡快覆一覆，價錢唔滿意可以再傾傾㗎喎～因為我哋呢邊比較趕，遲啲會喺ig搞個大抽獎，想邀請你幫我哋宣傳」蘇小小其後把對話截圖，並上載到限時動態上寫道：「其實網上宣賭博係犯法……」。
蘇小小坦言自己曾有一刻掙扎過
其後蘇小小接受其他傳媒訪問時回應收到工作邀約時曾經有心動過，三個帖文就可以收到八萬元很吸引，而且對方向她保證不用擔心法律問題，會有法律團隊解決之後的事。不過她又認為這個世界並沒有「咁筍」的事，後來經網上查詢和從經理人中得知是有機會觸犯法律和有詐騙成份。
蘇小小坦言自己家境清貧 需要一份穩定工作
蘇小小坦言自己家境清貧，所以真的需要一份穩定工作以及收入，每個月8到10萬收入誘惑真的好大。她直言自己因為形象性感而令大家對自己有一個不好的印象，即使接下賭博的工作邀約也不會改變大家對自己的觀感，反正本來印象便是差。不過她最終拒絕工作：「黃賭毒會害人。」她表示不想因為短期內搵快錢然後留案底。
相關文章：「靠波罅吸收視」E Cup蘇小小回應網上抨擊
奧運過後ViuTV推出的綜藝節目《海陸勁技場》短短兩集竟然受到高度討論，水上競技的焦點，盡在一班搏命的女藝人身上 ，當中網紅「蘇小小」更成為公敵，同樣是性感演出，反應遠不及當初客串《自肥企劃》，不過Zoe戰鬥力好強，對於「我係咪睇梗TVB」的狠評，亦在社交媒體正面回應。《海陸勁技場》首兩集「水運會」惹來網民負評，有說節目「靠波罅吸收視」、「拉低個台的質素」及「搞到cctvb咁」，作為當事人兼最受抨擊的蘇小小，今次無玩「消失」，甚至就站出於社交媒體正面回應觀眾抽擊：
蘇小小：對不起污染了大家的眼球
說到尾，蘇小小對香港觀眾接受不了「水上節目著得少布」的邏輯表示氣餒，更說下次拍水上節目，會問下導演可唔可以著返件「樽領衫」，最尾更說「對不起污染了大家的眼球」。
蘇小小夥「格仔導演」合拍廣告
其實《ERROR自肥企画》自5月播出以來，不但帶挈ERROR接拍海量廣告，就連「格仔導演」Mike以及Agent L都不乏廣告代言，至於作為性感搜查官的蘇小小最近亦有同上述兩位幕後轉幕前的新晉KOL合作，廣告中三人同樣現身泳池旁邊大玩競技：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！