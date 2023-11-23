DJ蘇小小挑戰台啦啦隊初體驗後「當場嚇呆」 網民勁推代表香港去台灣發展

曾現身ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》以及《海陸勁技場》的靚女DJ蘇小小（Zoe So），近日到台灣加入職棒味全龍的專屬啦啦隊「每日C小龍女」，挑戰應援初體驗，日前她發長文分享做過一日啦啦隊員後的感受，引來不少網民大讚她表現令人驚喜，更力推她去台灣發展，成為代表香港的啦啦隊女神！