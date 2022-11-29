26歲蘇小小曾拒8萬元宣傳工作 承認曾心動並掙扎 最終一個原因拒絕

早前警方因為世界盃而積極打擊非法賭波，因而拘捕在香港為不合法的賭球網站作宣傳的7位代言人，其中包括貝依霖。事件引起網民熱烈討論，有網民翻出擁32.2萬followers的26歲網紅蘇小小在早在大半年前也曾被非法的賭球網站招攬成代言人，不過她就拒絕並且呼籲其他人不要以身試法。