26歲蘇小小曾拒8萬元宣傳工作 承認曾心動並掙扎 最終一個原因拒絕
不法之徒：好多大網紅已經做緊！ 蘇小小堅拒利誘：係犯法㗎！
大半年前，網紅蘇小小限時動態上上載賭球網站的工作邀約，該則IG Story中可以見到：「你唔使返工，財務自由，好多大網紅已經做緊！」，「我哋可以出一個月$80,000港元畀你，每個星期幫我哋po三日，一日po三個story就OK」對方見蘇小小沒有回覆，更追問：「你OK嗎？麻煩盡快覆一覆，價錢唔滿意可以再傾傾㗎喎～因為我哋呢邊比較趕，遲啲會喺ig搞個大抽獎，想邀請你幫我哋宣傳」蘇小小其後把對話截圖，並上載到限時動態上寫道：「其實網上宣賭博係犯法……」。
蘇小小坦言自己曾有一刻掙扎過
其後蘇小小接受其他傳媒訪問時回應收到工作邀約時曾經有心動過，三個帖文就可以收到八萬元很吸引，而且對方向她保證不用擔心法律問題，會有法律團隊解決之後的事。不過她又認為這個世界並沒有「咁筍」的事，後來經網上查詢和從經理人中得知是有機會觸犯法律和有詐騙成份。
蘇小小坦言自己家境清貧 需要一份穩定工作
蘇小小坦言自己家境清貧，所以真的需要一份穩定工作以及收入，每個月8到10萬收入誘惑真的好大。她直言自己因為形象性感而令大家對自己有一個不好的印象，即使接下賭博的工作邀約也不會改變大家對自己的觀感，反正本來印象便是差。不過她最終拒絕工作：「黃賭毒會害人。」她表示不想因為短期內搵快錢然後留案底。
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奧運過後ViuTV推出的綜藝節目《海陸勁技場》短短兩集竟然受到高度討論，水上競技的焦點，盡在一班搏命的女藝人身上 ，當中網紅「蘇小小」更成為公敵，同樣是性感演出，反應遠不及當初客串《自肥企劃》，不過Zoe戰鬥力好強，對於「我係咪睇梗TVB」的狠評，亦在社交媒體正面回應。《海陸勁技場》首兩集「水運會」惹來網民負評，有說節目「靠波罅吸收視」、「拉低個台的質素」及「搞到cctvb咁」，作為當事人兼最受抨擊的蘇小小，今次無玩「消失」，甚至就站出於社交媒體正面回應觀眾抽擊：
蘇小小：對不起污染了大家的眼球
說到尾，蘇小小對香港觀眾接受不了「水上節目著得少布」的邏輯表示氣餒，更說下次拍水上節目，會問下導演可唔可以著返件「樽領衫」，最尾更說「對不起污染了大家的眼球」。
蘇小小夥「格仔導演」合拍廣告
其實《ERROR自肥企画》自5月播出以來，不但帶挈ERROR接拍海量廣告，就連「格仔導演」Mike以及Agent L都不乏廣告代言，至於作為性感搜查官的蘇小小最近亦有同上述兩位幕後轉幕前的新晉KOL合作，廣告中三人同樣現身泳池旁邊大玩競技：
Zoe 19歲出道
「世上沒有醜女人，只有懶女人。」天生麗質嘅女神的確有，但係由醜小鴨變天鵝嘅，就更加大有人在。今年19歲，喺ive讀緊event management嘅Zoe(蘇麗華)，話自己讀中學嗰陣，又肥又黑，仲成面痘痘! 如果唔係開始識貪靚，同經過一番努力，而家又點會成為私影界嘅搶手model！
常見問題
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