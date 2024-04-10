蘇小小「胸狠」自拍派福利 低胸上衣險下滑網民搞笑留言：真係騷少少

靚女DJ蘇小小（Zoe So）向來身材出眾，而擁有極傲人上圍的她亦從來都唔會吝嗇好身材，仲經常在個人社交平台大派福利！日前蘇小小就再震撼更新，今次的福利除咗十分養眼之外，網民更關注嘅係蘇小小險些滑落的上衣……