蘇志威17歲細女暴風成長 超高質美貌撞樣韓星 網民：好過唔少星二代
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蘇志威與妻子劉小慧結婚已經27年，育有兩個女兒，大女兒蘇君蕎Yumi和17歲細女蘇靖珺Ina。近日，蘇志威在其社交媒體上分享了一家四口的旅行照片，並特別展示了Ina的沙龍照。這些照片不僅展示了Ina的美貌，更透露出她與韓國明星的驚人相似，星味極濃！
蘇志威17歲細女暴風成長
蘇志威表示，這是他送給Ina的成人禮前的禮物，希望透過這些照片讓大家看到Ina的成長和變化。蘇志威在社交媒體上寫道：「早前一家四口去了泰國旅游，出了一張全家福，很多朋友都問我那一個是25歲，那一個才是17歲？上一個月我送了一份禮物給我17歲的女兒Ina，她自己找了一間攝影公司，構思一輯她自己喜愛的相集，作為成人禮前的禮物。而最近也有很多朋友問我有關Ina的近照，我問了他可否分享給朋友們看，最後Ina選了這幾張～你哋覺得似我多啲，定似我老婆多啲？」
網民激讚：好過唔少星二代
細女Ina的高質靚相公開後，許多網友紛紛留言，激讚Ina美貌與其母親相似：「未睇字前第一幅我以為係小慧、當然似你老婆啦，你個大女就似你」、「Yumi似你，Ina似小慧」、「好以小慧呢！尤其係對眼」，更有人表示：「好過唔少星二代」、「細女好X正」、「韓星level」
圖片來源：IG@sobossso、IG@goyounjung