蘇志威17歲細女暴風成長 超高質美貌撞樣韓星 網民：好過唔少星二代

蘇志威與妻子劉小慧結婚已經27年，育有兩個女兒，大女兒蘇君蕎Yumi和17歲細女蘇靖珺Ina。近日，蘇志威在其社交媒體上分享了一家四口的旅行照片，並特別展示了Ina的沙龍照。這些照片不僅展示了Ina的美貌，更透露出她與韓國明星的驚人相似，星味極濃！

