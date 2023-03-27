愛回家

《愛回家》派69歲蘇恩磁玩黑絲色誘親生仔 重口味自摸騷腳披頭散髮爆撩

最新娛聞
東方新地

廣告

無線皇牌劇集《愛回家之開心速遞》收視持續高企，長播長有，無線新晉「咪神」何沛珈2021年起加入劇集，飾演細龍生Max的女友Luna，並進駐威龍集團成細龍生的秘書，表現入屋亮眼！而前日（25日）播出的一集《愛回家》，更交代飾演「威龍」二太的69歲蘇恩磁，眼見Luna得到細龍生寵愛，於是模仿Luna玩性感，穿上黑絲跳椅子艷舞「引誘」細龍生，好鬼重口味！

愛回家 正唔正先？
正唔正先？（圖片來源：[email protected]
愛回家 扮兩姊妹！
扮兩姊妹！（圖片來源：[email protected]

69歲蘇恩磁黑絲解放跳艷舞 色誘親兒子爆笑場面觀眾話重口味

故事講述二太蘇恩磁眼見Luna得到細龍生Max寵愛，於是模仿Luna玩性感，鏡頭前二太狂玩跌膊兼晒腿；隨後劇情更交代Luna幻想二太在Max面前，大著黑絲跳椅子艷舞，玩到色誘親生仔好鬼重口味！

愛回家 二太蘇恩磁首次整招喪抄Luna扮少艾！
二太蘇恩磁首次整招喪抄Luna扮少艾！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家
（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家
（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家
（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

蘇恩磁背後為敬業演員

蘇恩磁70年代入行，成綠葉多年，其實非常敬業，她曾接受《myTV》網上訪問：「外行人可能覺得演戲是一件很容易的事，但我們演戲的便會發覺完全是兩回事。」

蘇恩磁會為每個角色做好準備：「日曬雨淋冇人知，但劇集播映嘅可能只係一、兩秒，但係觀眾未必知道我哋朝早4點幾就要起身，準備朝早6點嘅工作，只係為咗拍一個鏡頭。因為我對演戲有興趣，先能夠堅持到今天。如果冇興趣，我諗喺任何一個行業都堅持唔到。」

愛回家 蘇恩磁投入演出！
蘇恩磁投入演出！（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 