《愛回家》派69歲蘇恩磁玩黑絲色誘親生仔 重口味自摸騷腳披頭散髮爆撩
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無線皇牌劇集《愛回家之開心速遞》收視持續高企，長播長有，無線新晉「咪神」何沛珈2021年起加入劇集，飾演細龍生Max的女友Luna，並進駐威龍集團成細龍生的秘書，表現入屋亮眼！而前日（25日）播出的一集《愛回家》，更交代飾演「威龍」二太的69歲蘇恩磁，眼見Luna得到細龍生寵愛，於是模仿Luna玩性感，穿上黑絲跳椅子艷舞「引誘」細龍生，好鬼重口味！
69歲蘇恩磁黑絲解放跳艷舞 色誘親兒子爆笑場面觀眾話重口味
故事講述二太蘇恩磁眼見Luna得到細龍生Max寵愛，於是模仿Luna玩性感，鏡頭前二太狂玩跌膊兼晒腿；隨後劇情更交代Luna幻想二太在Max面前，大著黑絲跳椅子艷舞，玩到色誘親生仔好鬼重口味！
蘇恩磁背後為敬業演員
蘇恩磁70年代入行，成綠葉多年，其實非常敬業，她曾接受《myTV》網上訪問：「外行人可能覺得演戲是一件很容易的事，但我們演戲的便會發覺完全是兩回事。」
蘇恩磁會為每個角色做好準備：「日曬雨淋冇人知，但劇集播映嘅可能只係一、兩秒，但係觀眾未必知道我哋朝早4點幾就要起身，準備朝早6點嘅工作，只係為咗拍一個鏡頭。因為我對演戲有興趣，先能夠堅持到今天。如果冇興趣，我諗喺任何一個行業都堅持唔到。」
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