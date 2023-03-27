《愛回家》派69歲蘇恩磁玩黑絲色誘親生仔 重口味自摸騷腳披頭散髮爆撩

無線皇牌劇集《愛回家之開心速遞》收視持續高企，長播長有，無線新晉「咪神」何沛珈2021年起加入劇集，飾演細龍生Max的女友Luna，並進駐威龍集團成細龍生的秘書，表現入屋亮眼！而前日（25日）播出的一集《愛回家》，更交代飾演「威龍」二太的69歲蘇恩磁，眼見Luna得到細龍生寵愛，於是模仿Luna玩性感，穿上黑絲跳椅子艷舞「引誘」細龍生，好鬼重口味！