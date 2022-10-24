67歲蘇施黃自爆患上大腸癌三期 曾戰勝乳癌 下月開始做化療

蘇施黃由DJ轉型做飲食節目主持，近年仲做埋飲食界KOL，開設YouTube頻道《教煮蘇 This is So good》拍片，題材由生活Vlog、餐廳開箱甚至拍片教煮都有，日前她卻忽然在YouTube自爆患上了大腸癌第三期！