67歲蘇施黃自爆患上大腸癌三期 曾戰勝乳癌 下月開始做化療
蘇施黃 曾在05年戰勝乳癌
現年67歲的蘇施黃2005年曾戰勝乳癌，日前她忽然在其YouTube頻道以「照腸結果出咗啦！」為題，公開自己因為發現屙血，於上月26日入院做檢查，結果發現患癌，她隨即接受切除腫瘤手術，並住了8日醫院，臨出院前一日，蘇施黃就醫院拍片表示：「星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3個位有感染。」
蘇施黃續說：「醫生晨早已經話肯定唔係第一期，驗出嚟係大腸癌第三期，佢話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。」幸好檢查結果係無擴散。
蘇施黃 :做完手術瘟瘟沌沌
蘇施黃又大讚醫院的飲食不俗，指自己做手術後第三日已要求不再吊鹽水，改為正常進食，她說：「做完手術嗰日瘟瘟沌沌，但精神，吊咗兩日鹽水，第三日要求唔要吊鹽水，我好鍾意食嘢，拔晒啲尿喉鹽水喉進食，自己喺病房行來行去，行一陣發現房太細，行出走廊，特登用手擺腰後面，挺直啲行，傷口因為微創，郁來郁去唔係好痛，感謝醫生同護士護理人員，另外要超讚醫院啲飲食。」
蘇施黃：保持心境開朗
蘇施黃直言最緊要係保持心境開朗：「一個人當你食嘢覺得自己病就好病，但當你覺得同正常人一樣就一樣，我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，最緊要心境開朗，全靠食物，我而家仲有大考驗，因為仲要做化療，唔緊要，化療完又嚓過，朋友話化療前先吃為敬，化療後再吃為敬。」
網民都紛紛留言祝福蘇施黃早日康復，她在接受傳媒訪問時，就透露自己現時一切生活如常，將在下月頭開始做化療。
蘇施黃曾捲「茶包事件」
一向惹火頭的蘇施黃，最為人熟悉的一定是「茶包事件」，她在2014年到銅鑼灣皇冠假日酒店飲茶，要求店員提供三杯，每杯兩個茶包的English tea，店員表明需要收兩杯茶錢，阿蘇當時直言：「你敢收就得嘞！」，最後酒店收取六杯English tea費用，阿蘇就將對方的「惡行」在網上公開，以「cheap精惡行」形容之餘並叫網友廣傳，不過當時網友認為她恃住自己的名氣去索取利益，無法得到利益就發難，阿蘇曾鬧「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害Crown Hotel的聲譽」，反被網友串她「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害蘇施黃的聲譽。」
密友金燕玲2019年曾患子宮癌
蘇施黃曾在2005年患上乳癌，其同性密友金燕玲現年同樣為67歲，她2019年接受蘇施黃主持的《大玩派》電台訪問，自揭在同年初發現患有子宮癌，她表示須接受手術開刀及6次化療。適逢新正頭發生不好的事，金燕玲談及時一度想喊，並透露曾不想公開病情，因不希望家人和朋友擔心。
金燕玲：最唔想個女知
金燕玲透露唔想囡囡同妹妹擔心，所以今次她得知患癌後，只告知好友關之琳和蘇絲黃。「最初得阿蘇同我最好朋友關之琳知，我最唔想個女知，佢喺英國，喺咁遠幫唔到任何嘢。佢又會喊，好擔心我，我就仲擔心，咁會令我情緒好波動。我個腫瘤係惡性腫瘤，三年後復發機會好大，USPC（腫瘤名），要開刀同一定要做化、電療。」
直至完成手術後，因為身體虛弱，金燕玲知道瞞不了女兒多久，故選擇告知女兒，「做完之後，我諗係咪要講畀個女聽呢？唔講個心唔舒服。因為開刀好弱，我又要作狀，成日同個女視像，佢問點解我成日咁早瞓。」
捱6次化療 有脫髮現象
她表示做完手術後要開始接受化療，一共需要做六次，每三星期做一次。化療期間，她不但作嘔，連嗅覺同味覺都出現奇怪感覺，並已有脫髮現象。她坦言暫不能繼續演出工作，但會正面面對，就如未病之前也這樣生活。面對「好得人驚」的脫髮問題，她認為要做好心理準備，故勸大家若有問題去睇醫生，及早治療，這是她在節目很想表達的事。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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