蘇施黃

蘇施黃教煮頻道會員制索價月費$800惹網民不滿 睇埋收費內容先知值唔值

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由DJ轉型做飲食節目的蘇施黃，近年做埋飲食界KOL，開YouTube channel拍Vlog，題材由生活Vlog、餐廳開箱甚至拍片教煮都有，近日更宣佈大搞收費會員制，不過網民普遍唔多Buy！

頻頻出片 兩年儲16萬粉絲

蘇施黃的YouTube channel「教煮蘇 This is So good」在2020年創立，開台兩年，片量豐富，多達300條，目前超過16萬人訂閱。近日她基於剪片費用高昂而決定實施會員制，以後要看教煮片一定要付費付到特定金額為才可收看，並以不同的收費將粉絲分為「合桃蘇」、「鳳梨蘇」及「蝴蝶蘇」。

蘇施黃會在channel拍教煮片。
蘇施黃會在channel拍教煮片。（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good ）

蘇施黃「合桃蘇」$80級無片睇

當中最低Level為「合桃蘇」，每月收費$80，沒有收看教煮片的權限，只可得到用蘇施黃頭像所製作的emoji sticker，做滿12個月「合桃蘇」，則可得到禮物一份。

「合桃蘇」的月費$80，只有一堆蘇施黃的emoji sticker，連續參加12個月先有一份禮物，連睇教煮片資格都無。
「合桃蘇」的月費$80，只有一堆蘇施黃的emoji sticker，連續參加12個月先有一份禮物，連睇教煮片資格都無。（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good）

蘇施黃「鳳梨蘇」$400級月睇兩片

而「鳳梨蘇」的收費則為每月$400，除了可得到emoji sticker、做滿12個月會員可得到禮物一份之外，可收看教煮片，但沒有中英文字幕的基本版。

蘇施黃 「鳳梨蘇」收費每月$400，可以睇無字幕的教煮片！
「鳳梨蘇」收費每月$400，可以睇無字幕的教煮片！（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good）

蘇施黃「蝴蝶蘇」承惠$800-有資格參加自費活動

最高Level的「蝴蝶蘇」月費為$800，每月可收看不少於兩條教煮片，上片後將安排所有「蝴蝶蘇」與蘇施黃Zoom Chat 1小時，讓蘇施黃與鐵粉互相交流。同時亦可購買由阿蘇推薦的有機菜及肉類，阿蘇直言‌：「唔洗運費，當然啦，買嘢梗係要比錢啦！八舊水唔通養埋你全家咩！」。另一「福利」就是連續課金六個月的「蝴蝶蘇」，可參加阿蘇舉辦的活動：「可能係行山呀、食嘢呀，唔知㗎！當然係自費啦！」，連續課金12個月，亦會得到禮物一份。

蘇施黃 收費最貴的「蝴蝶蘇」，盛惠每月$800，有片睇、可以買有機菜，仲可以自費參加阿蘇主辦的活動，不過有什活動？暫時未知！
收費最貴的「蝴蝶蘇」，盛惠每月$800，有片睇、可以買有機菜，仲可以自費參加阿蘇主辦的活動，不過有什活動？暫時未知！（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good）

網友一面倒鬧搶錢 揚言unfollow兼改睇肥媽

將粉絲按課金程度分類，而且索價最貴一個月$800，令一眾網民嘩然，幾乎一面倒鬧阿蘇搶錢，直言教煮片YouTube有很多，不少網民揚言unfollow，又指$800看兩條教煮片，按年計$9,600不如出街食！不過，仍然有鐵粉力撐，指外國有不少youtuber都會按收費等級分類。

蘇施黃 網友幾乎一面倒鬧爆阿蘇搶錢。
網友幾乎一面倒鬧爆阿蘇搶錢。（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good留言及網上討論區留言）
蘇施黃 不過仍有少數鐵粉力撐。
另一方面亦有鐵粉力撐。（圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good留言）

不如直接聽吓佢點講：

蘇施黃曾捲「茶包事件」被重提

一向惹火頭的蘇施黃，最為人熟悉的一定是「茶包事件」，今次會員制事件更令她被舊事重提。蘇施黃在2014年到銅鑼灣皇冠假日酒店飲茶，要求店員提供三杯，每杯兩個茶包的English tea，店員表明需要收兩杯茶錢，阿蘇當時直言：「你敢收就得嘞！」，最後酒店收取六杯English tea費用，阿蘇就將對方的「惡行」在網上公開，以「cheap精惡行」形容之餘並叫網友廣傳，不過當時網友認為她恃住自己的名氣去索取利益，無法得到利益就發難，阿蘇曾鬧「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害Crown Hotel的聲譽」，反被網友串她「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害蘇施黃的聲譽。」

蘇施黃 阿蘇2014年網上公審銅鑼灣皇冠假日酒店飲茶飲茶收Double，結果被網友反指她恃住自己的名氣去索取利益。
阿蘇2014年網上公審銅鑼灣皇冠假日酒店飲茶飲茶收Double，結果被網友反指她恃住自己的名氣去索取利益。（圖片來源：網上圖片）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube [email protected]教煮蘇 This is So good

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