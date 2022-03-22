蘇施黃教煮頻道會員制索價月費$800惹網民不滿 睇埋收費內容先知值唔值
頻頻出片 兩年儲16萬粉絲
蘇施黃的YouTube channel「教煮蘇 This is So good」在2020年創立，開台兩年，片量豐富，多達300條，目前超過16萬人訂閱。近日她基於剪片費用高昂而決定實施會員制，以後要看教煮片一定要付費付到特定金額為才可收看，並以不同的收費將粉絲分為「合桃蘇」、「鳳梨蘇」及「蝴蝶蘇」。
蘇施黃「合桃蘇」$80級無片睇
當中最低Level為「合桃蘇」，每月收費$80，沒有收看教煮片的權限，只可得到用蘇施黃頭像所製作的emoji sticker，做滿12個月「合桃蘇」，則可得到禮物一份。
蘇施黃「鳳梨蘇」$400級月睇兩片
而「鳳梨蘇」的收費則為每月$400，除了可得到emoji sticker、做滿12個月會員可得到禮物一份之外，可收看教煮片，但沒有中英文字幕的基本版。
蘇施黃「蝴蝶蘇」承惠$800-有資格參加自費活動
最高Level的「蝴蝶蘇」月費為$800，每月可收看不少於兩條教煮片，上片後將安排所有「蝴蝶蘇」與蘇施黃Zoom Chat 1小時，讓蘇施黃與鐵粉互相交流。同時亦可購買由阿蘇推薦的有機菜及肉類，阿蘇直言：「唔洗運費，當然啦，買嘢梗係要比錢啦！八舊水唔通養埋你全家咩！」。另一「福利」就是連續課金六個月的「蝴蝶蘇」，可參加阿蘇舉辦的活動：「可能係行山呀、食嘢呀，唔知㗎！當然係自費啦！」，連續課金12個月，亦會得到禮物一份。
網友一面倒鬧搶錢 揚言unfollow兼改睇肥媽
將粉絲按課金程度分類，而且索價最貴一個月$800，令一眾網民嘩然，幾乎一面倒鬧阿蘇搶錢，直言教煮片YouTube有很多，不少網民揚言unfollow，又指$800看兩條教煮片，按年計$9,600不如出街食！不過，仍然有鐵粉力撐，指外國有不少youtuber都會按收費等級分類。
不如直接聽吓佢點講：
蘇施黃曾捲「茶包事件」被重提
一向惹火頭的蘇施黃，最為人熟悉的一定是「茶包事件」，今次會員制事件更令她被舊事重提。蘇施黃在2014年到銅鑼灣皇冠假日酒店飲茶，要求店員提供三杯，每杯兩個茶包的English tea，店員表明需要收兩杯茶錢，阿蘇當時直言：「你敢收就得嘞！」，最後酒店收取六杯English tea費用，阿蘇就將對方的「惡行」在網上公開，以「cheap精惡行」形容之餘並叫網友廣傳，不過當時網友認為她恃住自己的名氣去索取利益，無法得到利益就發難，阿蘇曾鬧「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害Crown Hotel的聲譽」，反被網友串她「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害蘇施黃的聲譽。」
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