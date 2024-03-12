蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt

蘇晴退團後現身接受「膠保廢」專訪 開腔剖白重新出發

最新娛聞
東方新地

廣告

COLLAR 前隊員 蘇晴自從2023年5月10日在Instagram宣佈正式退出COLLAR後，一直得到支持者默默鼓勵，今日（3月12日）超過10萬人訂閱的YouTube 頻道「膠保廢 」頻道發布預告，表示將會專訪退團後的蘇晴，內容涉及多個第一次！

膠保廢專訪蘇晴：SoChing嘅好多個第一次

影片將於9pm 發布，「膠保廢 」表示內容將會涉及「SoChing嘅好多個第一次」，退團接近一年嘅蘇晴近況如何，請密切留意有關報導：

第一次鏡頭前下廚
第一次確認要去荷里活
第一次開腔剖白
再次重新出發💪🏻💪🏻
美女廚神(新手)登場🤡

（圖片來源：）
（圖片來源：膠保廢@YouTube ）

影片連結：按此訂閱收看

So Ching退團後開班教跳舞課堂火速爆滿

蘇芷晴（So Ching）去年5月10日宣佈退出COLLAR後重整生活，返回跳舞老師身份，開班亦火速爆滿，其實SoChing入行前是全職跳舞老師及舞者，每星期有四天開班教跳舞，自行編舞、排舞，更曾經參與姜濤《Master Class》MV的演出，此外她亦是 C All Star 的「御用Dancer」，在其演唱會當舞者。

蘇晴在前年1月COLLAR剛出道、接受傳媒時提過自己本身是跳舞老師，當時一直都50、50，究竟選教班還是入女團好呢？之後考慮過種種因素，身邊亦有人給予意見，最後她都決定入女團，成為COLLAR一份子。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
So Ching出道前除了曾為歌手伴舞外，亦是一名全職跳舞老師。（圖片來源：IG@soching_nat）

蘇晴曾在社交平台限時動態轉貼跳舞學校的課堂資料，退團後同月就（5月25日）就決定跟好友Carol齊齊開跳舞班，重回跳舞老師的軌跡，她的最新跳舞課堂為一次性，程度為中等級別（建議有兩年跳舞底子）。觀乎這間學校的跳舞班，收費都是百幾二百蚊一堂，而相信是由於So Ching的明星效應影響，課程現已火速爆滿，未知幾時再開班。網民也祝福So Ching找到新路向，並表示很想成為她的學生！之前So Ching跟友人們到韓國旅行，其中就包括Carol，5女還在街頭勁舞，跳得很開心。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
So Ching在《全民造星IV》表演的舞蹈，由她和阿Mo編排。（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）

So Ching退出COLLAR：因演唱會事故創傷無法療癒

ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》去年5月初在亞洲國際博覽館舉行。當晚女團COLLAR 八缺一，SoChing缺席。雖然事後隊友解釋So Ching病了。此外，MakerVille5月10日下午會與COllAR舉行記者會，宣佈So Ching決定退團一事。另外，So Ching在IG亦發長文承認退出 COLLAR。

So Ching 23年5月10日發長文宣佈決定退出COLLAR

各位朋友：

自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。

在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。

我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。

最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。

很感恩一直有你們陪伴
謝謝大家。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
MakerVille今日下午3時會舉行COllAR最新動向發布會。（圖片來源：ViuTV截圖）

另一方面，MakerVille在So Ching發文後，亦在IG發出聲明，內容如下：

我們尊重 Soching 退團的意願，並會作出適當配合，
祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：MakerVille IG）

大熱奪走年度新人女歌手

去年Chill Club 頒獎禮，年度新人女歌手金獎得主係COLLAR（總投票人數：108,239；得票票數：49,318）[45.56%]，COLLAR感激歌迷和家人們一路而來的支持，並且表示會繼續努力。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
COLLAR感激歌迷和家人們一路而來的支持，並且表示會繼續努力。（圖片來源：ViuTV截圖）

So Ching元旦曾歸隊

自MIRROR演唱會事故發生後，女子團體COLLAR成員之一So Ching（蘇芷晴）一直專心照顧因演唱會受傷的舞者男友阿Mo（李啟言），在這段時間So Ching沒有再以COLLAR成員身份出席任何活動，外界曾盛傳她會離隊。So Ching在照顧阿Mo期間，不斷在IG發布一些限時動態更新近況，其中有疑似對公司不滿、與男友甜蜜的回憶等。So Ching今年1月1日舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上復出，到時COLLAR以齊人方式登場。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
COLLAR齊人。（圖片來源：ViuTV截圖）
蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
So Ching一直陪伴在阿Mo身邊。（圖片來源：IG@soching_nat）

So Ching身形暴瘦現身頒獎禮

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上，COLLAR終於齊人8人同台，打頭陣被介紹上台，So Ching同樣以齊蔭長髮現身，但由啡髮換成黑髮，見她臉帶笑容、精神不俗，但身形明顯暴瘦。在COLLAR下台就坐時，So Ching身旁的隊友Sumling（李芯駖）與Winka（陳泳伽）緊緊拖著她以示陪伴與支持。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
So Ching精神很好。（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
Winka與Sumling一直拖著So Ching。（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）

狀態大勇勁歌熱舞

完成歌手介紹環節過後，COLLAR再度「打頭陣」登場表演，8女獻唱出道作《Call my name!》，So Ching用盡100分力量去表現，完全沒有「揸流灘」，現場粉絲見到久違的齊腳COLLAR，歡呼聲不斷。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）
蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：商業電台 Hong Kong Toolbar截圖）

COLLAR奪「生力軍組合金獎」

叱咤公布「生力軍組合」獎項，結果金、銀、銅全由《全民造星4》三隊女團COLLAR、Lolly Talk與STRAYZ包辦。 COLLAR大熱奪生力軍組合金獎，隊長阿Gao負責發表感言，但未有點名感謝花姐（黃慧君），一上台Gao身邊的Sumling已經激動動落淚，而So Ching則一直表現堅強。8女勁歌熱舞獻唱《ON/OFF》，歌中有不少So Ching獨唱部分，期間So Ching聽到台下傳來的熱烈歡呼聲，也禁不住鼻頭一酸眼紅紅。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
（圖片來源：商台）

COLLAR《The Bright Side》推出日期：JAN 13, 2023

COLLAR於1月3日晚上在其官方IG陸續推出新歌《The Bright Side》的預告片段，並透露新歌將會於1月13日、COLLAR成軍一周年翌日推出。為配合新歌和出道一周年，MakerVille推出不少宣傳活動，包括將於明日（1月6日）會有一週年紀念商品預購，另外1月12日一周年當日下午會有相關活動，時間地點等有待公布。而新歌《The Bright Side》將於1月13日下午12時30分於叱咤樂壇𝐋𝐈𝐕𝐄首播，並於下午1時在各大音樂平台上架，新歌的MV則在1月16日推出。

《The Bright Side》的預告片段中，8女穿上純白裝束，在白色背景前拍片，影片的封面圖像中設有一個白色半圓放射圖案，有如日光、日出的感覺，似在寓意COLLAR即將重新出發，背景音樂是柔和旋律加以彷如堅定腳步聲的鼓聲，配合主題。每位成員的獨立預告片段中，大部份的著眼位都在於展現成員的雙眼，只有So Ching（蘇芷晴）和Ivy（蘇雅琳）能夠見到「全相」。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
新歌將於出道一周年推出。（圖片來源：FB@COLLAR）

停工近半年 So Ching復出最吸Like

一如往例，每次COLLAR出新歌總會在IG玩「九宮格」出Post宣傳，在今次的帖文中，因為要照顧受傷男友阿Mo（李啟言）而停工接近半年、近日狀態大勇復出的So Ching獲得最多關注，其帖文的like數更多達8萬5，遠遠拋離其他隊友。排第二及三的分別是COLLAR中的人氣王阿Day（許軼）與Ivy。而年紀最大的Sumling（李芯駖）與Winka（陳泳伽）分別只得1萬5個like，爭做包尾。

蘇晴 SOCHING 專訪 膠保廢 重新出發 plt
《The Bright Side》8女截至2023年1月4日的獲讚數量。（圖片來源：[email protected]

重溫《 COLLAR出道一週年禮 》8人表演：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：膠保廢@YouTube

熱門文章

 