蘇晴退團後現身接受「膠保廢」專訪 開腔剖白重新出發

COLLAR 前隊員 蘇晴自從2023年5月10日在Instagram宣佈正式退出COLLAR後，一直得到支持者默默鼓勵，今日（3月12日）超過10萬人訂閱的YouTube 頻道「膠保廢 」頻道發布預告，表示將會專訪退團後的蘇晴，內容涉及多個第一次！