蘇師傅2023娛樂運程｜黃子華、Edan屬鼠有吉星 肖虎「咸池桃花年」
資料來自：蘇民峰2023兔年運程書；內容由蘇民峰師傅授權轉載*
屬虎去年犯太歲 今年人緣好Jeffrey魏浚笙有吉星
肖虎者今年為「咸池桃花年」，易有「霧水桃花」，有穩定感情者可將其化作人緣運，財運及事業會因為人緣較好的關係，易有機會出現更好的發展。惟去年屬虎者犯太歲，其影響會延至春季依然是有悲觀負面情緒。但今年有吉星「陌越」相照，有利提升地位。有凶星「亡神」，個人物件如銀包、信用卡等有機會遺失。屬虎的Jeffrey魏浚笙 拍劇做主持之餘，仲做埋樂壇新人，兔年仲唔係佢世界？
屬虎藝人
|楊千嬅 48歲
|1974年2月3日
|Jeffrey魏浚笙 24歲
|1998年4月23日
|馬國明 48歲
|1974年2月13日
|陳奕迅 48歲
|1974年7月27日
屬虎事業財運「舒服得財年」 陳奕迅楊千嬅重新出發
今年為貴人舒服得財年，有時不需太過多勞，但也不會影響收入，是一個機會去審視自己的去向，最重要工作上的細節，做到事半功倍。今年也是咸池桃花年，有助利用增加人緣，得到更好的人際關係。屬虎的楊千嬅人緣與觀眾緣都向下滑，有望在兔年重新出發。至於7月踏入49歲的Eason早前才完成在紅館舉行的27場個唱，兔年是他的「舒服得財年」，不需太過多勞，休息一段時間，再展開東南亞海外巡迴演出，穩賺！
屬虎感情姻緣桃花年 馬國明易有霧水情
由於屬虎是桃花年，單身人士較易出現一段新戀情，不過會是霧水桃花。48歲的馬國明今年有財運及事業運，將與佘詩曼再度合作拍新劇《新聞女王》，免年運程易有霧水桃花，為人專一的他與湯洛雯已訂婚，看似打風都打唔甩，不過都要小心電力十足的阿佘。
屬牛收入增 有機升職平步青雲
至於肖牛者，蘇民峰師傅批今年財運事業都較為出眾，上班一族宜爭取升遷的機會，會大大增加收入，自僱人士則要努力一些，也會令財富有所增值。吉星為「八座」，有利地位提升；凶星「羊刃」則會突然易怒，無耐性。女藝人中郭柏妍與劉穎鏇都是無綫新晉花旦，大把機會上位，至於新婚的屯門娜娜，面對網民的激烈批評就是忍耐，唔好發火喇！
屬牛藝人 屯門娜娜自爆生肖
|郭柏妍 25歲
|1997年10月5日
|陳煒 49歲
|1973年11月21日
|屯門娜娜 37歲
|1986年1月25日
|劉穎鏇 25歲
|1997年5月24日
屬牛郭柏妍秋冬出世 事業財運有提升
今年肖牛者財運事業均不錯，從商人/自僱都有不錯提升，而打工仔要爭取升遷機會。秋冬出世之人會有更不錯的提升，春夏出世的人的事業也會有輕微的發展。不過整體財運事業均有改善。剛於台慶頒獎禮勇奪「飛躍進步女藝員」的郭柏妍，備受無綫力捧，除了拍劇，郭柏妍更有份參與電影《驅魔龍族馬小玲》的拍攝，前途無可限量，兔年事業運暢旺。
感情姻緣劉穎鏇遇上春季旺桃花
感情運一般，單身者想拍拖要把握春季，尤其是農曆一月的桃花月。近日郭柏妍就傳出與丁子朗拍拖，更被網民cap圖羅列情侶裝的證據。25歲的劉穎鏇，一出道就與羅天宇細佬胡㻗傳緋聞，有傳為上位放棄愛情，未知兔年能否把握時機脫單？
屬鼠藝人「卷舌」多是非 MC、花姐要注意
肖鼠者今年是紅鸞桃花生肖，人緣好有利在事業發展上。但今年屬鼠者也是太歲相刑年，加上有凶星「卷舌」，會比較多口舌之爭以及是非。不過都有吉星「福星」、「天德」凡事逢凶化吉且有貴人扶助。以及有「紅鸞」「咸池」這2粒桃花星。屬鼠的MC張天賦與花姐黃慧君，虎年負面新聞一大埋，是非纏身，有望在兔年扭轉局面。
|MC張天賦 26歲
|1996年12月1日
|花姐黃慧君 50歲
|1972年9月8日
|呂爵安 26歲
|1997年1月21日
|黃子華 62歲
|1960年9月5日
|張致恆 38歲
|1984年11月10日
|周永恆 38歲
|1984年4月29日
|羅毓儀 26歲
|1996年5月23日
秋冬出生旺事業財運 黃子華Edan有優勢
今年為個人力量得財年，而要努力工作先有更多收入。對多勞多得的生意人最受惠，工作量上升會令收入增加。相反，有固定收入的打工仔就比較辛苦，工作量比平時多但人工不變。秋冬出生的人會事半功倍，夏天出世之人則會勞而功少。春天出世則有機會事倍功半。黃子華與Edan同屬秋冬出生，黃子華計劃與林海峰將於2月24日演出舞台劇《愛我別走》，一連43場的演出，勢必大賣。至於Edan星運亨通，拍劇、拍電影、拍廣告豬籠入水，今年事業運極好，事半功倍會更上一層樓。
感情姻緣有凶星「咸池」張致恆要留意
因為正值吉星「紅鸞」正桃花星及凶星「咸池」霧水桃花，兩者皆是桃花星，不過一好一壞。有穩定對象的有機會再進一步，單身者也大機會發展一段穩定感情。但要留意因為受到「咸池」影響，有機會出現有易聚易散的桃花，已有穩定對象者要小心處理，切記不要讓霧水桃花形成三角關係。當中Steven張致恆與老婆雯雯婚姻破裂再成為熱話，頭家散唔散真係要睇Steven自己造化。
資料來自：蘇民峰2023兔年運程書；內容由蘇民峰師傅授權轉載*
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